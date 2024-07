Ruth Merino: "El muro burocrático para invertir en la C. Valenciana ha desaparecido"

¿Qué impacto va a tener en el crecimiento económico el plan Simplifica?

Cuantificarlo es complicado, pero desde luego va a ser un impacto muy importante en todas las áreas. El Plan Simplifica es totalmente transversal y afecta a muchísimos procedimientos que están directamente relacionados con las actividades económicas que se pueden desarrollar en la Comunitat Valenciana. Implica agilización de trámites, reducción de plazos, ponerlo fácil y todo eso que un empresario o alguien quiere. Todo lo que hay que hacer para iniciar o hacer crecer un negocio va a ser a partir de ahora mucho más sencillo en la Comunitat Valenciana. Y, sin duda, lo que se va a encontrar el empresario o quien quiera invertir en la Comunitat Valenciana, es que el muro que antes había y que muchas veces hacía desistir de proyectos o de crecimientos o expansiones de empresas ha desaparecido. Nosotros consideramos al empresario un aliado. Al inversor que quiere invertir le ponemos la alfombra roja. Con el Plan Simplifica ponemos las cosas fáciles para que sea un efecto de llamada al final y ya está empezando a tener efecto.

¿Qué sectores se van a ver más beneficiados?

El sector de las energías renovables, que tan atascado ha estado en los últimos años, la construcción o el turismo. Aunque al final beneficia a todos.

Carlos Mazón lo definió como burocracia «horrible». ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación de muro burocrático?

Al final estamos sobrelegislados. Eso es cierto y ocurre en todas partes de España. Entre normas locales, autonómicas, estatales y europeas con el paso de los años se han ido haciendo embrollos normativos que lo que hacen es dificultar los procedimientos. Sin duda, había que ponerse a trabajar sobre eso. Y es eso lo que se ha hecho a lo largo de todo este año en lo que a nosotros nos compete, que es la normativa autonómica. Ver dónde se podían deshacer esos nudos para, sin incumplir ninguna ley, facilitar los procedimientos y los trámites.

Ha sido absurdo tener tantos años bloqueada la ampliación del puerto de València

Las Consellerias de Economía, Industria y Empleo han creado un grupo común para ayudar a las empresas de la automoción. ¿Cómo están ayudando a Ford y a la industria auxiliar en un momento tan crítico como el actual por el cambio de modelo?

La industria de la automoción se encuentra en un momento muy delicado. Al final, no solamente los fabricantes, como puede ser Ford, sino también todo el sector auxiliar de proveedores que son muchísimos miles de empleos y cientos de empresas en la Comunitat Valenciana. Este grupo de trabajo se ha montado para acompañar en esta transición al sector de la automoción. Vamos a estar a su lado para escucharles, hacerles caso y acompañarles en todo lo posible. Tanto en la parte del empleo, que es lo que nos preocupa, como en el de las empresas. Detrás de las empresas lo que hay son trabajadores. Y, bueno, ver cuáles son sus demandas en cada momento. Ya hay ayudas y convenios que vienen de antes. Vamos a prestar atención a todo eso para acertar justo en lo que ellos necesitan.

¿Se puede dar por encarrilada la solución del problema de Ford?

Encarrilada sí que está. Desde el primer día, incluso antes de que fuera anunciado el ERE, ya teníamos conversaciones con ellos. Sabíamos que iba a ocurrir algo grave y era inevitable porque al final el mercado necesita un periodo de adaptación en esa transición hacia el coche eléctrico.

La política fiscal de Isabel Díaz Ayuso ha provocado la atracción a Madrid de empresas e inversiones. ¿Puede la Comunitat Valenciana competir en igualdad de condiciones conMadrid?

Las condiciones nunca van a ser las mismas porque Madrid y la Comunitat Valenciana son diferentes. Madrid tiene unas condiciones mejores en algunas cosas y la Comunitat Valenciana en otras. Yo siempre digo que no hay nada que envidiar porque Madrid es la capital y eso tiene unos efectos, pero la Comunitat Valenciana tiene su puerto, su mar y una calidad de vida que, en mi opinión, allí no es tanta. Lo que hay que conseguir es que la Comunitat Valenciana sea atractiva para las inversiones. Desde el Consell todo lo que se puede hacer lo estamos haciendo. Y yo creo que esa sensación de que algo está cambiando en la Comunitat Valenciana durante este año ya se ha producido. De hecho, ya se han anunciado inversiones millonarias que van a atraer miles de empleos. Y van a seguir llegando. Y eso es un poco lo que queríamos. Madrid está ahí y, por supuesto, yo siempre digo que la competencia entre comunidades es sana, pero tenemos que explotar al máximo la potencialidad que tiene la Comunitat Valenciana, que para mí es infinita. Tiene unas condiciones extraordinarias para invertir, para vivir, para trabajar, para formar una familia, para estudiar, para hacer un plan de vida. Solamente hay que darlo a conocer y poner las cosas fáciles y atractivas. Ese modelo de puertas abiertas es el que hemos iniciado.

¿Pero fiscalmente hay margen o estamos abocados a sufrir el dumping fiscal?

Fiscalmente hay margen en la Comunitat Valenciana. Lo que pasa es que no puede ser instantáneo. Partimos de unos niveles de presión fiscal que son de los más elevados de España. Hay muchos impuestos que son de competencia estatal y sobre esos no podemos actuar. Nos gustaría, pero no podemos si no los tenemos cedidos. Hace unos meses eliminamos el impuesto de Sucesiones. Tenemos margen en los impuestos ambientales y sí podemos actuar en los que favorecen que directivos o profesionales cualificados que tienen unos sueldos elevados o los nómadas digitales o patrimonios importantes se quieran establecer aquí. Lógicamente esos cambios no son de la noche a la mañana. Estamos convencidos de que revirtiendo eso y acompañado de otra serie de medidas, por ejemplo el Plan Simplifica, podemos a medio plazo revertir la situación de la Comunitat.

¿Cómo puede la Comunitat Valenciana pelear con regiones como Málaga, que ha tenido una capacidad de atracción de empresas tecnológicas muy importante?

Bueno, pues haciendo lo que ha hecho Málaga en los últimos años. Málaga sale casi todas las semanas en las conversaciones porque es competencia directa y, como digo, sana. Yo me alegro mucho de que a Málaga le vaya muy bien, pero lo que no podemos hacer es quedarnos atrás porque es que tenemos las mismas capacidades y las mismas condiciones para que esas inversiones que se han ido a Málaga pudieran haber venido aquí. Y en eso nos hemos puesto tanto la alcaldesa de València como nosotros a nivel autonómico. Evidentemente, con incentivos fiscales, con mejoras burocráticas y normativas, y siendo un territorio abierto. Y eso es lo que se va notando. No dándole la espalda a cualquiera que llame a la puerta, como ha ocurrido en otra época, y que pueda suponer una inversión o una infraestructura perdida. Pues no, hay que escuchar esas inversiones y desde luego llegar a un equilibrio. No todo vale.

¿Cómo está viviendo la OPA de BBVA al Sabadell?

Es un movimiento muy potente dentro de las entidades financieras de este país que reduce las opciones de los clientes y que va a tener sin duda un efecto que todavía desconocemos, en el caso de que se lleve a cabo finalmente, en las oficinas de la Comunitat Valenciana y en los trabajadores. Yo entiendo que seguirán los trámites oportunos en los organismos competentes, pero desde luego eso no quita que tanto el presidente (Mazón), que lo ha manifestado en varias ocasiones, como muchos otros actores, estén preocupados por esta OPA.

Hay preocupación por la OPA de BBVA a Banco Sabadell, desconocemos sus efectos

Hasta ahora las crisis, por el modelo económico muy enfocado a los servicios, han arrasado con el empleo en la Comunitat Valenciana. En los últimos años se ha apostado por el cambio de modelo con la atracción de grandes proyectos industriales. ¿Está preparada la Comunitat Valenciana para la siguiente gran crisis?

Bueno, hay crisis que nos han venido y uno nunca está preparado. Tuvimos el ejemplo en la pandemia. Depende del tipo de crisis, pero desde luego yo creo que cuanto más fortalecido esté el entramado empresarial y haya más empleo de calidad y de profesiones más técnicas y cualificadas mejor. Es algo más sólido que la volatilidad ante acontecimientos importantes como el empleo vinculado al turismo. En la Comunitat Valenciana estamos orgullosísimos de nuestro turismo y no lo cambiamos por nada, pero sí que es verdad que (una crisis) implica un efecto más directo por esa volatilidad que tiene tanto en el empleo como en los ingresos de las empresas que se dedican al turismo. Estamos dando pasos con esas empresas, que son todas tecnológicas o de energías renovables, y con ese tipo de empleos más estables y más robustos. La tendencia es, sin abandonar el turismo, fortalecer ese cambio de industrialización. Por tanto, sí que estamos más preparados ante una crisis que antes.

El Procés trajo a la Comunitat Valenciana la llegada de sedes como las de Banco Sabadell, la Caixa o Idilia Foods. ¿Se mantendrán en el tiempo?

Nosotros desde luego vamos a hacer todo lo posible para que se mantengan, sin coaccionar a nadie como han intentado hacer desde Cataluña. Yo creo que será difícil que se vayan ya que aquí se está muy bien.

Desde un punto económico, ¿por qué es tan importante la ampliación del puerto?

Es importante para España, empezando por la Comunidad de Madrid. Tiene una gran demanda porque es un puerto que está estratégicamente situado en el Mediterráneo. Tiene una potencialidad enorme que se está viendo coartada por esa limitación que sufría. Entonces, lo que era absurdo es que estuviéramos ya tantos años con esa obra bloqueada cuando ya estaba a medias. Es importante acabar esa red de infraestructuras que tenemos un poco a medias como también ocurre con el corredor mediterráneo ya que hay grandes inversiones que están esperando a que eso se consolide para instalarse aquí.

Ruth Merino, durante la entrevista. / MA Montesinos

¿Y las ampliaciones del aeropuerto de Alicante y de Valencia?

Lo mismo. Son infraestructuras que merecen esa ampliación porque hay gente que mira a la Comunitat Valenciana y desea que esas cosas ocurran para venir aquí. Y eso solamente puede revertir al final en un mayor bienestar para los ciudadanos.

¿Qué piensa del turismo de masas que empieza a invadir ciudades como València y genera rechazo? ¿Corremos el riesgo de matar a la gallina de los huevos de oro?

Yo creo que no. El turismo que no nos lo toquen. Desde luego tiene margen de mejora, pero hay que hacerlo sostenible. Lo que no me gusta es que se esté generando una paranoia. Quizá esté más extendido en otras comunidades donde hay que poner un poco de coto a todo esto. Pero se ha extendido ahora la fobia al turismo llamado de masas y no todo es turismo de masas. Claro que hay que poner normas y control a los apartamentos turísticos para que nadie se vea afectado negativamente. Indiscriminado (en las ciudades) no debería ser. Hay que poner control y sentido común.

Cerraremos con recaudación récord en Transmisiones» El Gobierno les acusa de bajar impuestos y luego pedir más dinero. Bajamos impuestos y más que vamos a bajar, poco a poco, con cabeza y en el momento adecuado. Pero es que bajar impuestos no significa obligatoriamente disminuir la recaudación de por vida. El efecto no es instantáneo, pero la bajada de impuestos, acompañada de otras medidas, estamos convencidos de que va a hacer aumentar la recaudación. De hecho, en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que ha tenido una rebaja, estamos apreciando ya una evolución súperpositiva. Llegamos a una recaudación a fecha de junio de 900 millones de euros y esperamos cerrar el año con récord. Es un efecto de la dinamización de la economía que se produce bajando impuestos y con la expectativa que generamos al decir que queremos ser atractivos fiscal y administrativamente. ¿Cómo debe ser el sistema de reparto de fondos para acabar con la infrafinanciación? Equitativo y que dé igualdad de acceso a los servicios fundamentales con independencia del territorio donde vivas. O sea, totalmente al contrario de lo que está ocurriendo ahora. ¿Le preocupa la financiación singular para Cataluña? Por supuesto que me preocupa. No porque la hayan pedido, porque eso ya estamos acostumbrados a que el separatismo aspire y diga sin ningún tipo de reparos lo que quiere aunque sean barbaridades muchas veces, sino por el que está al otro lado. Y es que al otro lado de esta relación chantajista-chantajeado está Pedro Sánchez. Es capaz de hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces sí, me preocupa la financiación singular para Cataluña porque eso sería romper con el sistema actual y con la solidaridad y con la igualdad entre los españoles. Han exigido un fondo de nivelación hasta que llegue la reforma de la financiación, ¿tiene posibilidades de salir adelante? Ahí la ministra (María Jesús Montero) también mira hacia otro lado cuando se le saca el tema. Yo se lo he sacado en muchas ocasiones. Y aunque ella sí que en cierto modo reconoce que existen esas discrepancias y que habría que reformar, su única respuesta es echar la culpa a otros cuando es su responsabilidad. La C. Valenciana necesita más recursos porque al final sostenemos tres de los cuatro pilares básicos del estado del bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales y son alrededor de 1.700 millones al año menos de los que ingresamos, lo que nos obliga a endeudarnos.

