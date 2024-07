Los contenedores impulsan los tráficos del puerto de València hasta junio

El gigante naviero danés Maersk ha decidido revisar su política de combustibles marinos para cumplir sus objetivos de descarbonización, cambiando su apuesta de metanol ‘verde’ para propulsar sus grandes portacontenedores por el gas natural licuado (GNL). Según Lloyd’s List, la incertidumbre en torno a los precios del carbono y una producción de metanol ‘verde’ más lenta de lo previsto podrían haber precipitado la decisión. Lloyd’s List se apoya en la información que circula en los mercados de que Maersk mantiene conversaciones avanzadas con varios astilleros, entre ellos Seaspan, para la construcción de grandes portacontenedores propulsados por GNL. Se espera que en agosto se anuncie un pedido de al menos 12 buques, aunque los detalles sobre el tipo exacto y sus credenciales ‘verdes’ siguen sin estar claros. Para algunos, la decisión es una apuesta a corto plazo para sortear el periodo de incertidumbre normativa que se avecina en la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Comisión Europea y no alejarse demasiado de sus competidores directos. En la OMI , tal como informa la patornal naviera española Anave, se están ultimando las ‘medidas a medio plazo’ de su Estrategia para la descarbonización del sector, que incluyen el establecimiento de una norma mundial sobre combustibles y un mecanismo de fijación de precios para las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los buques, y cuya adopción está prevista para el año que viene. Bloomberg New Energy Finance indica que los buques equipados con motores de doble combustible necesitarán 14 millones de toneladas de metanol en 2028, de ellos 3 millones de toneladas podrían no estar disponibles.