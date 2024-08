La comida preparada en las cadenas de distribución

La comida lista para consumir que preparan algunas tiendas ha llegado para quedarse, porque es la consecuencia directa del cierre de las cocinas domésticas. Las grandes empresas de distribución comercial han desarrollado sus negocios con el sistema de autoservicio, porque a las nuevas generaciones no les impactaba la charla matutina que era consustancial con el comercio tradicional. Un buen número de las tiendas de ultramarinos, pensaban que los consumidores del futuro continuarían valorando el foro permanente de información que sustanciaba buena parte de su negocio, que operaba de forma similar al Ágora romana: un espacio para hablar, informarse y chismorrear. No se percataron de las valencias que tenían las nuevas generaciones, cuyos foros no les aportaban valor alguno, ni de uso, ni de cambio, motivo por el que migraron hacia el supermercado de autoservicio.

El nuevo reto al que se enfrentan las empresas de distribución comercial se infiere del cierre de las cocinas domésticas. Mi generación cocina mucho menos que la de mis padres, la de mis hijos aún utilizan las cocina para preparar platos sencillos (hervidos, tortillas, carnes a la plancha y la paella festiva), pero la de mis nietos (que aún no tengo) desaparecerá de no ser que emerja otra tendencia hoy desconocida. Mi nietos harán como un amigo soltero que tengo en Madrid, que al microondas le llama el calienta leche y que su magnífico frigorífico esta lleno del aire fresco acumulado, pero la comida brilla por su ausencia, porque come y cena fuera de casa.

Esto supone, que existe un tendencia a comer más en los espacios de restauración, que diferencian de forma palpable las comidas para alimentarse de las comidas de relación (festiva, familiar o de negocios). Es una tendencia clara que se sustancia en España, en Europa, en el Reino Unido y en los países occidentales.

Vasos comunicantes

La alimentación opera como los vasos comunicantes, “si se vende más en la restauración y en las tiendas de comida lista para consumir, se vende menos en los supermercados” y esto que supone un nuevo desafío para las empresas de distribución comercial que no desean perder mercado. Los distribuidores ponderan la tendencia, pero aún no tienen claras las respuestas. Mercadona ha apostado por seguir el camino que inició El Corte Inglés hace años, producir en el supermercado comida caliente, o fría, lista para consumir.

El incremento de la venta por el canal digital va a provocar que las tiendas tengan espacios infrautilizados, que supondrán nuevos sobre costes para el distribuidor, porque cada metro cuadrado de la tienda soporta un coste de inversión y de alquiler, que hay que amortizar y rentabilizar. Este tipo de negocio no opera con la misma lógica del propietario individual que dice “como la tienda la tengo pagada no me importa utilizar solo la mitad”. Aquí nunca se tiene la tienda pagada, porque la inversión es permanente y, por ende, las exigencias financieras miden cada uno de los espacios destinados a la venta.

Aportes de valor

La producción de la comida lista para consumir le transfiere a Mercadona dos nuevos aportes de valor. Por una parte, sigue la estela de la tendencia que se infiere del cierre de las cocinas domésticas y de la necesidad de suministrar alimentos preparados listos para comer, que se le ofertan a los consumidores que no desean cocinar y que, además, pretenden alimentarse con comidas naturales antes que hacerlo con los platos preparados que se venden refrigerados en el lineal, o en formado congelado, enlatado o seco.

Por otra parte, Mercadona rellena el hueco dejado por la bajada de ventas que se infiere del canal de internet y de la traslación de la comida hacia la restauración y hacia las tiendas donde venden comida caliente, o fría, lista para consumir en el instante.

Nueva sección Listo para comer en la tienda del paseo Morella de Castelló. / Levante-EMV

¿Cual es el final de esta nueva actividad? Convertir una parte del supermercado en un espacio en donde acuden clientes para comer, para alimentarse, no para desarrollar una comida festiva o para las relaciones. El aporte de valor es claro, porque el consumidor puede comer de forma digna, con un menú similar al que le oferta una cafetería, un restaurante o un bar de menús, pero al 50% de su precio. Lo que supone una nueva fuente de ingresos para Mercadona, un nuevo servicio para sus clientes y un nuevo aporte de valor para el mercado. Y, al tiempo, un nuevo competidor para los establecimientos de restauración que se ocupan de alimentar a la población.

Desde hace años constatamos un incremento en la venta de “comida preparada para comer”. Antes hablábamos de la comida caliente preparada en la tienda lista para comer. Te la sirven y te la comes, como en un restaurante de menús. Ahora, en cambio, estamos hablando de una comida preparada para comer pero no en el instante sino con una pequeña elaboración. Es una comida que se vende en los lineales en formatos diferentes: conserva que es el formato más tradicional, que desde hace décadas aporta comida preparada como la fabada, los garbanzos, las ensaladas de atún, callos, el pescado y los mariscos...; congelada que demanda una pequeña preparación en las cocinas domésticas, con una amplia gama de productos elaborados que día a día incrementa su gama; refrigerada que está protegida con plástico y envasada al vacío que tan solo demanda el uso de un microondas, como los arroces, las pastas y todo tipo de platos elaborados; seca o con un formato que admite mantenerse sin frío ni congelado.

Los chinos han trabajado mucho en asunto aportando soluciones en seco mezclando ingredientes preparados de forma independiente que se deben mezclar, arroz, pollo, verduras; con aceite como lo han hecho con los salazones; transformados cárnicos y lácteos que aportan multitud de productos listos para consumir como los jamones, los quesos, los embutidos curados...

Nuevos proyectos empresariales

En los últimos años surgido nuevos proyectos empresariales (que irán ascendiendo) que elaboran platos listos para consumir pero que se venden en el lineal de frío. Se ofertan empaquetados con una caducidad más corta: Lassal (de Gonzalo Calvo, el fundador de de Saona), Platos Tradicionales (filial de Embutidos Martínez con una facturación que supera los 160 millones de euros), Delinatur (filial de Irco recién adquirida por Dacsa)...

Todos estos elementos deberán ser ponderados por las empresas de distribución comercial si no desean envejecer con sus negocios maduros, que pueden estar a un paso del principio del fin. Tiempo al tiempo.