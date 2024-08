Manuel Argüelles: "Intentamos separar la necesidad de renovables de la ideología política"

Manuel Argüelles ha trabajado intensamente en los últimos meses en la nueva normativa de renovables que debe acabar con el colapso que ha frenado el desarrollo de la energía verde en la C. Valenciana. El director general de Energía apunta que a partir de ahora las licencias deben estar en dos años. Argüelles advierte sobre el cierre de Cofrentes en 2030 de que la fecha límite para revertir el apagón nuclear es 2027 y cree que la decisión se debe tomar «con cabeza» para evitar los problemas que ha sufrido Alemania.

Venimos de un periodo en el que los promotores esperaban hasta cinco años para conseguir licencia. ¿Cuánto van a tardar con la nueva normativa?

La idea es agilizar los trámites y estar más cerca de los dos años. Trabajamos mucho para que los trámites vayan lo más rápido posible.

¿Qué ha sido lo más complicado de desatrancar en la normativa?

Cuando uno empezaba a desgranar la normativa se daba cuenta de que había muchas cosas puestas por gente con distintas sensibilidades políticas. Eso hacía pensar que por un lado se intentaba acelerar y por el otro frenar. Era muy habitual ver cómo se exigía a los promotores que demostraran que no eran especuladores y hay que tener en cuenta que podían perder avales de 40.000 euros por cada megavatio solicitado (por la normativa del Gobierno antiespeculación). Todo lo demás era mucha documentación que colapsaba a los funcionarios. Tampoco estaba claro cómo demostrar algunas cosas, lo que generaba incertidumbre en los funcionarios. En resumen, se notaba un sesgo bastante importante en materia de renovables por ideología.Nosotros estamos intentando separar lo que es la necesidad de renovables de cualquier ideología política.

Ahora que la tramitación autonómica ya está muy clara, ¿pueden los municipios poner trabas?

A ver, hay que entender que todas las modificaciones aprobadas han pivotado sobre el respeto a la municipalidad. Entendemos que los municipios son una parte muy sensible de la integración de las renovables. Con la nueva norma intentamos que los promotores tengan un diálogo desde el minuto cero con los ayuntamientos porque así es relativamente sencillo reubicar los proyectos.El diálogo es una de las claves para que las cosas funcionen de manera rápida y sin resistencias.

En el Valle de Ayora van de la mano municipios y promotores.

Siempre lo han ido. Es una zona que es consciente de que habrá un cambio importante con el cierre de Cofrentes y están buscando cómo reinventarse. Por eso, es muy importante que los promotores vayan de la mano de los alcaldes.

¿En qué áreas se están instalando los parques?

Alicante y Valencia tienen un porcentaje más elevado de integración de fotovoltaica. En Castellón hay menos por la orografía y por la distribución de las redes. En Castellón se están desarrollando proyectos más pequeños, de entre 1 y 3 megavatios. Por contra, en Castellón está mucho más desarrollada la energía eólica.

En Alicante tienen mucho terreno árido y de secano.

Sí, Alicante tiene mucho terreno con un menor nivel de protección. El terreno de secano es más proclive a este tipo de instalaciones. Intentamos que, en la medida de lo posible, no se utilicen terrenos de regadío.

¿Cumplirá la Comunitat Valenciana el objetivo de alcanzar los 10.000 megavatios en 2030?

Nosotros estamos poniendo las bases para que así sea. Es un objetivo ambicioso que viene derivado del Plan Nacional de Energía y Clima del Ministerio de Transición Ecológica. Ahora disponemos del plan Simplifica y de mucha herramienta digital para que nosotros mismos seamos más ágiles con todos estos permisos. Sin duda alguna, será un reto muy importante.

¿Habrá muchas megaplantas?

Yo creo que las megaplantas surgirán donde los ayuntamientos crean que puede ser interesante. Esas megaplantas, que tienen más de 50 megavatios, dependen del Ministerio y yo no intervengo para nada. Sí habrá, pero solo en zonas con mucho suelo disponible y en las que la población esté de acuerdo. Un proyecto de 200 megavatios deja de entrada entre 5 y 7 millones a los ayuntamientos y unos ingresos recurrentes (en impuestos) de 700.000 euros al año. Para algunos ayuntamientos es muy importante porque puede suponer la supervivencia del municipio ya que pueden destinar los recursos a servicios sociales y evitar la despoblación.

¿Está preparada la Comunitat Valenciana para el cierre de la central nuclear de Cofrentes en 2030?

Que la central cierre o no es realmente una decisión que debe tomarse en función de cómo esté el sistema eléctrico nacional. En 2027 debería decidirse para que dé tiempo a preparar la ampliación. La clave es ver cómo está la implantación renovable, cómo está el sistema de generación en España y si podemos permitirnos prescindir de ese 20 % de generación eléctrica en España y ese 45% en la Comunitat Valenciana. No debe ser una decisión pro nuclear o contra. Debe ser lo mejor para los españoles dado que el sistema eléctrico es ibérico (España y Portugal). Sin política partidista ni ideología, puedo decir que se debe tomar la decisión con cabeza para evitar el problema brutal que se generó en Alemania en 2010 por cerrar antes de hora las nucleares. Hay que analizar y tomar la decisión técnicamente, pensando en el precio de la energía de los españoles y sin ideología.

Manuel Argülles, minutos antes de empezar la entrevista. / MA Montesinos

El plan Simplifica va a recortar los plazos para la instalación de puntos de recarga públicos para el coche eléctrico. ¿Cuándo calcula que se producirá el despliegue masivo del coche eléctrico?

Para que haya un despegue rápido del coche eléctrico tiene que haber un despliegue masivo de puntos de recarga. Hay mucha gente que se pregunta si es antes el huevo o la gallina. Yo lo tengo muy claro. Primero tienen que ser los puntos de recarga. Al coche eléctrico se le están dando muchas ayudas y entra poco a poco. Pero, ¿por qué no despega? Porque faltan puntos de recarga. Nosotros hemos modificado la normativa para adaptarla a la ley del sector eléctrico. Teníamos una ley autonómica mucho más restrictiva que la nacional. Lo que hemos hecho es equipararnos a otras comunidades autónomas, cumpliendo con el reglamento eléctrico de las leyes de rango ministerial. Eso ya de por sí va a agilizar las cosas. Además, hay varios grupos de trabajo en los que se tratan la simplificación de los procedimientos, la agilidad en los trámites y la reducción de la burocracia porque si no lo hacemos así no se desplegará el coche eléctrico. Por otro lado, se están dando subvenciones desde IVACE+I y se acaba de ampliar las ayudas del plan Moves casi en 12 millones de euros para puntos de recarga y para vehículos eléctricos. Eso es un aliciente importante para que la gente dé el paso. Yo creo que si conseguimos desplegar los planes de puntos de recarga en un año se va a notar suficiente como para que las ventas del vehículo eléctrico crezcan de forma exponencial. n

Suscríbete para seguir leyendo