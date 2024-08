Pisos turísticos de 20 metros generan en València una renta anual de 13.000 euros

Los pisos turísticos generan en València una renta anual media de 13.000 euros, según datos de la consultora de Estados Unidos AirDNA. Un buen número de estos inmuebles mide 20 metros cuadrados y ofrece una rentabilidad mucho más alta que las viviendas ofertadas en el mercado residencial. Estos números han disparado la inversión en vivienda vacacional, pero las inmobiliarias advierten de que en ciudades como la capital del Túria la rentabilidad bajará en los próximos meses por la saturación de pisos turísticos.

AirDNA, que es un referente en la monitorización de plataformas de comercialización de pisos turísticos como Airbnb, precisa que el precio medio de los pisos turísticos en València es de 115 euros al día (más caro que el de los hoteles) y que el 60 % ofrece solo una habitación y el 21 % dispone de dos cuartos.

Agosto

El coste de este tipo de establecimientos se dispara en agosto (que es el mes más caro en València). En la Comunitat Valenciana, el precio medio de un piso turístico este mes es de 193 euros, según revela la empresa de alquileres vacacionales y apartamentos Holidu. Los analistas del observatorio comparativo de Holidu han constatado que la Comunitat Valenciana tiene la ocupación más alta de España de pisos turísticos en agosto con un 91 %.

Las inmobiliarias valencianas aseguran que estos números no se van a mantener tan altos en el futuro por la saturación del mercado de pisos turísticos. De hecho, uno de cada cuatro inmuebles de alquiler en la Comunitat Valenciana ya se destina al mercado vacacional (105.000 viviendas).

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), apunta que con los últimos cambios legislativos hay inversores a los que no les va a salir bien la apuesta del mercado turístico. «Algunos van a tener problemas porque han comprado bajos comerciales para explotarlos como pisos turísticos y después han descubierto que la comunidad de vecinos los prohíbe», indica. García añade que también tiene clientes que ya no logran los niveles de ocupación de hace unos meses porque ha crecido de forma exponencial el número de pisos turísticos en toda la ciudad de València. «En determinadas zonas no los van a poder poner a cien euros la noche porque la gente no es tonta», sentencia.

Ocupación media

La consultora AirDNA revela que la tasa de ocupación media a lo largo del año de los apartamentos turísticos en la capital del Túria es del 63 %. En València operan de forma legal 6.769 pisos y fuera de la ley cerca de 3.000. El Ayuntamiento de València aprobó en mayo una moratoria de un año para nuevas aperturas ante «alarmante crecimiento» de las solicitudes de permisos para usos terciarios de vivienda turística, «muy particularmente de las ubicadas en planta baja.

Nora García insiste en que hay que poner orden porque «todo no pueden ser pisos turísticos». «Hay que hacer un estudio calle por calle y utilizar el sentido común porque no pueden ser todos los bajos de uso turístico», sentencia.

