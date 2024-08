Las vacaciones del personal mantienen el colapso en la cita previa en un tercio de las ITV valencianas

La situación de la cita previa en las ITV de la Comunitat Valenciana ya muestra síntomas de alivio, aunque todavía no del necesario desbloqueo completo tras un colapso que ha perjudicado gravemente y durante meses a los usuarios. Cuando ya ha pasado un mes desde que la Conselleria de Industria -bajo la cual se incluyen las inspecciones a través de la sociedad pública Sitval- pusiera en marcha la nueva plataforma que obliga al pago 'online' de las tasas de la ITV con el fin -explicó la consellera Nuria Montes- de "agilizar el servicio y evitar los fraudes", la realidad es que en buena parte de los centros encontrar un turno disponible ya no resulta una odisea como en tiempos previos. Pese a ello, en hasta un tercio de las instalaciones de la autonomía, la falta de turnos sigue siendo una realidad.

En concreto, aquellos que buscan cita en ocho de los 27 centros -a los que se suma Massalfassar, que solo atiende sin cita previa- que componen la red de este servicio en la Comunitat ven hoy cómo encontrar una fecha libre resulta imposible. La gran mayoría ellos -Gandia, San Antonio de Benagéber, Catarroja, Sagunt y Utiel- se encuentra en Valencia, una situación que deriva -explican desde Industria- de los convenios de personal heredados con el retorno a manos públicas del servicio. Las otras estaciones afectadas son la alicantina de Ondara y las castellonenses de Vila-real y Castelló.

La situación en las estaciones

En el caso de la provincia valenciana, muchos de sus contratos obligan a los trabajadores a coger sus vacaciones entre julio y septiembre, una situación de merma de las plantillas que no sucede en los otros enclaves autonómicos y que ya obligó a la conselleria a reforzar con más empleados temporales el servicio de estos centros de cara a este verano. No obstante, a tenor del momento actual, esta decisión no parece haber sido suficiente para que en esas estaciones se solucione el colapso.

Un coche pasando la ITV en Castelló, este verano. / Toni Losas

En otros enclaves, eso sí, la situación resulta muy diferente a la que se vivía hace solo unas pocas semanas. En hasta ocho ITV de la Comunitat -Campanar, Novelda, Orihuela, Redován, Villena, Alicante, Elx y Torrevieja- se puede a día de hoy reservar una cita para antes de que acabe agosto y en otras seis, la primera fecha disponible se encuentra antes de que acabe septiembre. Solo en cuatro -Alzira, Xàtiva, Alcoi y Benidorm- esa espera para hallar un hueco se retrasa hasta octubre.

Ante este escenario, desde Industria señalan que están "muy contentos con el funcionamiento del servicio" y destacan cómo el nuevo sistema de pago ha ayudado "a liberar citas" y "quitarnos parte del colapso". Como ya anunció Montes a finales de julio, solo entre el 15 y el 21 de ese mes se lograron desbloquear más de 22.000 citas entre toda la autonomía, un volumen que a día de hoy ya debería ser bastante superior a pesar de no haberse anunciado cifras oficiales.

Coches en la ITV de Vara de Quart, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

Nuevas contrataciones

Sin embargo, este nuevo sistema de pago no es la única medida adoptada frente al colapso por el área que dirige Nuria Montes. No en vano, ante el caos en la obtención de reservas, Industria apostó por abrir líneas de inspección sin cita previa en distintas estaciones de la autonomía. Del mismo modo, junto a ello, también se pusieron en marcha dos bolsas de empleo temporal -una de inspectores con la que se incorporaron más de 220 profesionales y otra de 50 empleados para el personal administrativo- destinada a reforzar el servicio desde el verano, momento de mayor actividad en el servicio y, en paralelo, el periodo de descanso vacacional para buena parte de la plantilla.

Es una apuesta por la contratación que, además, está previsto que continúe en las próximas semanas. Según explicaron desde Industria a este diario, en el mes de septiembre podría estar lista ya la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un trámite perseguido desde la reversión a inicios de 2023 y que es necesario para poder llevar a cabo contrataciones de personal de forma permanente -y no temporal como hasta ahora- en Sitval.

En este sentido, una vez este formalismo se complete, la intención de la Administración es la de llevar a cabo un proceso de contratación indefinida tras el verano con el que se pretende estabilizar a 109 trabajadores como personal fijo de la sociedad pública. Todo para seguir aliviando las dificultades que se han vivido en este trámite obligatorio en los últimos tiempos.

