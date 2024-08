En la primavera de 1976 esdevingué La Vaga de la Fe, un conflicte amb nom propi, una mobilització que marcà un punt d’inflexió en les relacions laborals valencianes. L’onada reivindicativa que prengué volada en els àmbits socials i polítics, i que produí una «galerna de vagues», adoptà en l’emblemàtica «ciutat sanitària» i en la resta d’institucions sanitàries una dimensió imprevista: la primera gran vaga del sector serveis. Aquell fou un conflicte polièdric, amb factors laborals, però també socials (fou el primer conflicte massiu clarament feminitzat) i polítics (l’obsolescència de les institucions sanitàries del franquisme). El moviment de la vaga anà molt més enllà: fou un ric aprenentatge que mostra mostrá noves formes de coordinació i decisió assembleària i d’estratègia de sindicalisme democràtic.

Per a rememorar aquest conflicte, podem passejar al voltant de l’antiga «ciutat sanitària» La Fe, ara anomenada Espai Sanitari Multidiscilinar Campanar-Ernest Lluch (en escriure aquestes ratlles, parcialment en obres de remodelació), i imaginar assemblees amenaçades per la policia antidisturbis, els «grissos», que, en aquells dies de la Vaga de la Fe, fins i tot, accedí, amb cascos i porres, a les plantes o a dependències restringides d’ús mèdic. No cal oblidar, ara que sovintegen els nostàlgics de la dictadura, que pràcticar el dret de reunió, d’expressió, de manifestació o de sindicació, era motiu de repressió, imputació judicial i penes de pressó o multa. En el nostre passeig, però, també podem observar altres hospitals que, en l’època, seguiren la Vaga, com ara el Clínic, l’Arnau de Vilanova o, fins i tot, el Psiquiàtric, que poc després seria traslladat a Bétera. Podem recórrer els edificis que albergaren el Institut Nacional de Previsió i el sindicat vertical, la Central Nacional Sindicalista (CNS), que estaven a la popularment coneguda com Casa del Xavo, a hores d’ara Tresoreria de la Seguretat Social (avinguda Marqués de Sotelo, 8 i 10) i a l’edifici administratiu de la generalitat a l’avinguda de l’Oest (núm. 34), les esglésies que serviren per a fer assemblees, com ara, les de Sant Martí, el Carme, la de la Ressurrecció a Tendetes o la de Sant Josep de l’orde dels jesuïtes. O rememorar els despatxos d’advocats laboralistes, com el de CCOO, que es trobava a l’edifici conegut com Casa del Porquer (al cantó de Sant Vicent i Maria Cristina), o d’altres, com el del jurista Manuel del Hierro, compromés també amb el moviment obrer i que es decantà pel socialisme. No cal oblidar que poc després, el 24 de gener del 1977, pistolers d’extrema dreta entraren en un altre despatx laboralista de CCOO, del carrer Atotxa de Madrid i mataren cinc persones. Aquests són els escenaris, però cal fixar també el temps.

1

Divendres, 7 de maig de 1976. Tres de la vesprada. Centenars de persones ocupen els corredors d’accés al despatx del director de la ciutat sanitària La Fe, Manuel Evangelista, en protesta per l’acomiadament de l’«enllaç sindical» Gonzalo Llorens i l’actuació de la policia armada. Fou l’espurna, que havia sigut preparada per assemblees i mobilitzacions a fi d’elaborar la taula reivindicativa per al conveni provincial de personal sanitari, i per les protestes de les contrates. Un dia després, dissabte, 42 treballadores i treballadors són expedientats, amb suspensió d’ocupació i sou. El dilluns, s’organitza una representació de pavellons i es realitza una assemblea en la CNS (l’edifici de l’avinguda de l’Oest). Per l’assetjament policial, la reunió es trasllada a l’església de Sant Martí. Aleshores el moviment es generalitza a tots els centres sanitaris de la província, on es declara la vaga general, encapçalada per la Coordinadora Interhospitalària de Representants d’Assemblea (CIRA). El seus membres són detinguts el dia 21, acusats d’associació il·lícita i manifestació il·legal.

2

Aquella mobilització presentà algunes novetats. En primer lloc, la generalització, com s’ha dit, a diversos col·lectius: infermeria, auxiliars, zeladors, personal de neteja o cafeteries, ja bregats en la mobilització universitària dels anys anteriors, com el cas de José Antonio Aznar Lucea, metge, que aleshores tenia 32 anys, que fou el primer president de la junta sindical. En segon lloc, la participació com a mediadors de l’anomenada Junta Democràtica, que unia forces polítiques afavoridores d’una ruptura amb la dictadura. Aquesta intervenció de «bona voluntat» potser afavorí l’aixecament de les sancions, però també, tal vegada, dividí el moviment. El resultat fou un èxit de mobilització i solidaritat. Les sancions foren mínimes i s’aconseguí transmetre a la societat la necessitat d’una, com es deia en l’època, «sanitat democràtica».

Com hem dit, la Vaga de la Fe fou la primera gran mobilització amb una majoria de dones (de fet, el 58% de les pesones sancionades foren dones). Cal recordar alguns noms d’aquelles dones. Algunes, com ara Maruja Claramunt Martínez, treballadora de cuines, o Amparo Reyes Puchol, de Maternitat, o Josefa Ortega Espinosa, venien de famílies que havien patit la repressió de la dictadura o estaven compromeses amb l’antifranquisme; però no era el cas en altres casos, com ara Francisca Mocholí Muñoz, treballadora de la planta de Maternitat, que es va destacar en la mobilització. També fou el cas d’Amparo Bellver Cebriá, que, amb l’experiència d’un centre de salut a Godella i la Vaga de la Fe, l’orientà a la necessitat de formar les noves generacions d’infermeres. Per això, podem considerar aquella Vaga com el substrat en el qual floriren iniciatives com ara el Col·lectiu d’Infermeria l’Alba, format per infermeres, que fomentaren la salut pública amb representacions teatrals, moltes adreçades a població infantil, o la revista «Objetivos», que analitzava la situació professional del personal d’infermeria (aleshores coneguts amb l’acrònim ATS). També altres sancionades amb ocupació i sou per a aquella mobilització eren, aleshores, joves infermeres, com María José Dasí García, que hagué d’amagar-se dos nits al despatx de l’advocat laboralista Ricardo Peralta i que està convençuda que «molts dels canvis que esdevingueren després en la professionalització sanitària tingueren el seu origen en aquell conflicte». Així mateix, Carmen Martínez, que militava en organitzacions d’extrema esquerra. Una de las característiques del conflicte fou l’espectre ampli d’organitzacions polítiques (algunes tradicionals i altres post-Maig del 68) que s’hi reuniren José Durbán Aparisi: Valencia: La Huelga de La Fe. Mayo-Junio 1976. Rutes de la Memòria Obrera II, València: FEIS, 2024, pp. 188-261.

3

6

Suscríbete para seguir leyendo