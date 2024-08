La Reserva Federal confirma que "ha llegado el momento" de bajar los tipos de interés

El presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, ha certificado este viernes el cambio de ciclo de los tipos de interés en Estados Unidos que el mercado lleva semanas tanto esperando como anhelando. Y lo ha hecho sin dejar resquicio a la duda o la ambigüedad. "Ha llegado el momento de ajustar la política (monetaria)", ha sentenciado durante su esperada intervención en la cumbre informal de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming), de forma mucho más clara y contundente de lo que en él suele ser habitual.

Analistas e inversores llevan tiempo dando por sentado que el banco central del dólar aprobará en su reunión del 18 de septiembre su primera bajada de tipos desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020, debido a las crecientes señales de debilitamiento de la economía estadounidense. El debate estaba más centrado en sí serán 0,25 o 0,5 puntos porcentuales. Con todo, la mayoría de los agentes del mercado no esperaba un mensaje tan contundente por parte de Powell, quien, eso sí, ha dejado abierto tanto de cuánto será la primera rebaja como el ritmo de los recortes posteriores.

"La dirección a seguir es clara, y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se obtengan, la evolución de las previsiones y el equilibrio de los riesgos (al alza o a la baja en los precios, la actividad y el empleo)", ha precisado. Ese mensaje sí que era esperable: los bancos centrales no se quieren atar de manos anunciando una senda de recorte de tipos que luego puedan verse obligados a no cumplir si la inflación no baja como esperan hacia su objetivo (2% estable a medio plazo).