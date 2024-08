Alquilar habitaciones crece como vía para pagar la hipoteca o los gastos del hogar

Dice el artículo 47 de la Constitución que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna». Sin embargo, para muchos jóvenes ese derecho se erige hoy más como una utopía –sobre todo si se desea vivir solo– debido al elevado desembolso que supone adquirir una vivienda y el todavía más costoso reto de encontrar un alquiler asequible. Es un escenario difícil en el que algunos, los más afortunados, logran triunfar. Eso sí, en muchas ocasiones, teniendo que recurrir a continuación a un modelo de subsistencia que coge cada vez más fuerza. El de alquilar una o varias de las habitaciones de la vivienda y, con ello, poder sufragar desde la hipoteca a las necesarias reformas de la casa.

Es lo que le sucedió a Clara cuando, tras ahorrar más de ocho años, se embarcó a inicios de 2022 en la compra de una vivienda de segunda mano en València. "Me quedé a cero tras abonar la entrada, el impuesto de la compraventa y pagar 4.000 euros a la inmobiliaria", relata este joven de 32 años. Fue en ese momento cuando "una de mis amigas me dijo que necesitaba casa desesperadamente para vivir", un factor que llevó finalmente a Clara a alquilar la habitación más grande de su hogar a su amiga, Silvia (nombre ficticio, como el de Clara, a petición de las jóvenes debido a que aplican esta fórmula sin un contrato, una modalidad bastante usual en este tipo de alquileres).

«Alquilar por habitaciones es una fórmula con la que paliar la carga de esos primeros años de una casa» Clara

"Este alquiler ha impedido que tenga que volver a casa de mis padres para ahorrar" Silvia

Beneficio para ambas partes

"Le cobro 200 euros al mes y, con ese dinero, pues puedo cubrir alrededor del 60 % del coste de la hipoteca, la comunidad y el seguro de la vivienda. Y los otros gastos, los compartimos», relata la propietaria, que también destaca que que ese dinero «al principio me permitió amueblar el piso y ahora, seguir mejorándolo". "Es una fórmula con la que paliar la carga de esos primeros años de una vivienda", añade.

S. G. en el salón de la vivienda en la que vive alquilado en València, la pasada semana. / Fernando Bustamante

No obstante, para Silvia el beneficio también es enorme. "Alquilar sola era gastarme más de la mitad de mi sueldo, porque no encontraba nada decente por menos de 800 o 900 euros», explica antes de añadir que el alquiler «a un precio irrisorio» de Clara le ha permitido –y a pesar de tener un trabajo como funcionaria de administración de Justicia con el que ingresa entre 1.600 y 1.800 euros– "no tener que volver a casa de mis padres para poder ahorrar".

El caso de Clara y Silvia no es único en la Comunitat. Más bien todo lo contrario. En Requena, otro joven como Quique (otro nombre ficticio por el mismo motivo) decidió emprender el mismo camino tras una "carambola". "Estaba viviendo solo en el piso, que tiene cuatro habitaciones, y me contactó un amigo para preguntarme si podía acoger a un conocido que necesitaba una vivienda", cuenta. Fue el inicio de una experiencia, en la que llegó a alquilar varias habitaciones de la vivienda a 175 euros cada una y que se prolongó durante un año y medio en el que pasaron nueve o diez personas, desde profesores que hacían una baja a trabajadores de una planta de reciclaje.

"Cuando no tenía trabajo, tener las habitaciones alquiladas ayudó" Quique

"Prefiero pagar a mi amigo y estar en confianza que a un casero" S. G.

La confianza

"Originalmente, el dinero no me hacía falta, pero hubo una época en la que no tenía trabajo y tener esas habitaciones alquiladas me ayudó a sobrellevar esta situación", recuerda Quique. Fue una vivencia "circunstancial" que en su caso fue "bastante positiva", pero que también le generaba "estar siempre preocupado por si se podían estropear las cosas".

"Al final vivía con ellos y me quedaba con la gente que mejor sensación me daba", enfatiza sobre un punto clave como el de la "confianza" que también destaca en su testimonio S. G. (quien prefiere utilizar siglas para este reportaje), otro joven que a día de hoy tiene una habitación en la casa de un amigo a cambio de 250 euros por la que da "gracias, ya que si hubiera tenido que acudir al mercado de alquiler no sé qué hubiera hecho". "Prefiero pagar a mi amigo y estar en confianza que a un casero", recalca.

Es una visión que también tienen Clara y Silvia. "Yo no me atrevía a meterme en una habitación con gente que no conocía», reconoce la segunda. "Es una persona de mi confianza y sé que no voy a encontrarme con ninguna sorpresa", añade la primera sobre una situación que tiene claro que es "temporal", pero que para muchas personas es hoy la única forma de poder gozar de un derecho constitucional.

