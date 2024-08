Air Nostrum recupera la conexión entre Valencia y Vigo y eleva las frecuencias semanales con Baleares y Málaga

La Comunitat Valenciana y, más en concreto, el aeropuerto de Valencia está cerrando su momento turístico más álgido, el del mes de agosto. Centenares de miles de pasajeros han pasado durante estas últimas semanas por instalaciones como las de Manises. Sin embargo, para las aerolíneas, estos meses de gran actividad también sirven para diseñar cómo será la operativa de la próxima temporada, la invernal. Un periodo en el que la firma valenciana Air Nostrum -franquiciada de Iberia para vuelos regionales- tiene en la recuperaración de la conexión entre Valencia y Vigo su principal novedad.

Dos idas a Vigo semanales

Según ha podido saber este diario, la compañía establecerá la línea entre el aeródromo provincial y la ciudad gallega cada lunes y viernes. En ambas jornadas, será con un vuelo de ida -desde Valencia, a las 8.45 horas- y otro de vuelta desde Vigo a las 11 horas. Todo dentro de una conexión que, como suele ser habitual para aquellos 'estrenos' en el inicio de la temporada invernal, comenzará a finales de octubre, en concreto el día 28.

No obstante, el de Vigo no será el único cambio en su operativa que tendrá Air Nostrum de cara a los próximos meses. No en vano, la aerolínea ha previsto mejorar la conexión desde Valencia con otros puntos del territorio nacional como Ibiza, Menorca o Málaga. Con la primera, sin ir más lejos, la firma que dirige Carlos Bertomeu elevará de diez a doce los vuelos semanales, mientras que en lo que respecta a la ruta entre Manises y Mahón, la previsión es elevar las frecuencias cada semana desde las dos actuales hasta las cinco.

Mantenimiento de rutas

Por último, en lo que respecta a la capital de la Costa del Sol, el aumento de vuelos semanales será desde los once de la actualidad a los trece calendarizados para este invierno. Asimismo, Air Nostrum -que este año cumple tres décadas de trayectoria- también mantendrá las conexiones desde Valencia con otras partes de España como Madrid, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca y Tenerife.