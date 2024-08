Uno de cada cinco puestos en los mercadillos ambulantes baja la persiana por las trabas administrativas

La pandemia fue, para muchos eslabones de la economía, un periodo difícil de superar. Muchas firmas vieron cómo la paralización de sus ventas, debido a situaciones como el confinamiento, tensaba la cuerda de su viabilidad hasta el límite y, en algunos casos, hasta el cierre. Una situación adversa que, en el caso de los puestos de venta ambulante, ha sido todavía más dramática especialmente debido -destacan desde el sector- a unas trabas administrativas que hacen difícil encontrar la rentabilidad y que ha hecho que cientos de estos negocios hayan tenido que bajar la persiana definitivamente en la Comunitat Valenciana.

Es lo que refleja el último 'Informe de la distribución comercial 2024' que elabora la Oficina Pateco, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana y la Generalitat del que se desprende -a través de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- que, respecto a 2019, la autonomía había perdido a 1 de enero de 2024 casi 1.200 puestos de venta en mercadillos, quedándose esta cifra en los 5.274. Un golpe considerable -para un sector que, desde que hay registros, nunca había tocado estos mínimos, ni siquiera tras la última gran recesión- que comenzó, sin embargo, algo antes de que la covid-19 hiciera acto de presencia.

"Desde un poco antes de la pandemia, muchos vendedores se empezaron a quedar por el camino", explica al respecto Miguel Ángel Viñes, presidente de la Federació de Associacions de Venda No Sedentaria de la Comunitat Valenciana (Favens), que destaca como principal causa de la situación que vive el sector la gestión que se hace desde algunos ayuntamientos. En este sentido, Mauro Lorenzo, presidente de Unió Gremial -entidad bajo la que se engloba Favens-, señala que son los consistorios los que deciden aspectos como el importe de las tasas que tiene que abonar cada uno de estos negocios o el lugar que se les otorga para poder vender con licencia. "Hay algunos más estrictos y otros menos", enfatiza sobre una circunstancia que puede marcar ya de base si un puesto acaba siendo rentable o no.

Un hombre con un puesto de frutas y verduras. / EP

De las tasas al relevo generacional

Para Viñes, no obstante, una cosa está clara. Y es que las tasas del mercado ambulante hoy "son altísimas para lo poco que se está vendiendo". Y eso, tras una pandemia que dejó en el alambre la supervivencia de muchos y un contexto inflacionario que no ha hecho sino empeorar su realidad, hace que su presencia solo haga que menguar año a año. "El 90 % del problema que tiene la venta ambulante son los ayuntamientos, porque no invierten nada en el propio mercado. Estamos súper olvidados", incide el máximo dirigente de Favens.

Y es que, por ejemplo, en enclaves tradicionales como Xàtiva, su mercado ha perdido hasta un 27 % de sus puestos en los últimos cuatro años. "Los martes se aguanta algo, pero los viernes es nefasto, queda muy poco y cada vez menos", explicaba a este mismo diario Viñes.

Otras causas

Sin embargo, tras este descenso en los puestos de los mercadillos también existen más causas. "Hay una falta de relevo, la juventud no se está haciendo cargo de ese cambio generacional", señala Lorenzo, que también apunta cómo "el cliente potencial, que es gente mayor, poco a poco va desapareciendo". "La juventud, el 99 %, compra a grandes plataformas como Amazon, Aliexpress, Shein... que son los mayores enemigos que tiene hoy la venta no sedentaria", recalca en esa misma línea Miguel Ángel Viñes.

Entre el tipo de puestos que más sufren esta crisis, el presidente de Unió Gremial destaca algunos como el textil o el calzado, pero también unas "frutas y verduras que hay ayuntamientos que los permiten y otros que no". Sin embargo, sea cuál sea el producto que se venda o el enclave en el que se ubique, Mauro Lorenzo insiste en la necesidad de que las administraciones realicen "acciones de concienciación para no perderlos". En esta visión, poniendo como ejemplo lo que sucede en otras ciudades europeas en las que los mercadillos callejeros se han convertido en un punto más del atractivo turístico, el dirigente apuesta por la "potenciación" de este tipo de negocios para los visitantes, generando que "tengan un atractivo para los de fuera". Todo para evitar que el volumen de puestos en la Comunitat siga languideciendo.

Suscríbete para seguir leyendo