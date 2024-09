El adelanto de la renta del alquiler llega a València

En un contexto de constante reinvención del sector inmobiliario y financiero, y de alza de precios de alquiler, llega a la Comunitat Valenciana una nueva tendencia: el factoring para los alquileres a largo plazo, que permite a los propietarios de inmuebles alquilados obtener liquidez inmediata, cediendo los derechos de cobro de sus rentas futuras, según ha informado en un comunicado la plataforma de factoring Me Renta en el que añade que "esta innovadora herramienta financiera facilita a los propietarios el acceso a un porcentaje del capital de alquiler de sus viviendas de una sola vez, sin tener que esperar los pagos mensuales de los inquilinos".

Primeras operaciones en la Comunitat

La empresa ha cerrado cinco operaciones en los últimos tres meses: tres propietarios en València ciudad, 1 en Castellón y 1 en Benidorm. Se ha adelantado un total de 121.766 euros. Esto supone que cada uno de ellos ha recibido, de una sola vez, un adelanto medio de 24.353 euros por el alquiler de su vivienda correspondiente a tres años y de 966 euros mensuales de media. Una media del 71% del total de la renta de alquiler de esos tres años.

Juan y Santiago Ferrer / Levante-EMV

En concreto, en València, se ha adelantado a un propietario tres años de un alquiler de 1.000 euros. El 70% de esa renta: 25.200 euros. En la misma ciudad, otra operación: 22.050 euros, correspondiente al 70% de un alquiler de tres años a 875 euros mensuales. Otro ejemplo es el adelanto del 70% de un alquiler de 450 euros mensuales, también a tres años: 11.340 euros.

La primera operación cerrada en Castellón se concreta en el adelanto de 16.128 euros, por el 76% de un alquiler de dos años de 640 euros mensuales. Por último, en Benidorm Me Renta ha adelantado 47.048 euros del alquiler de tres años de 1867 euros mensuales.

Adelantos hasta el 88%

La operatoiva de Me Renta posibilita un adelanto de hasta el 88% del valor de los alquileres de las viviendas, con un máximo de 100.000 euros por propiedad y hasta 3 años. No se trata de un préstamo, si no de un adelanto, apunta el CEO de Me Renta, Juan Ferrer. Los propietarios no tendrán que devolver este capital. Una operación que será ágil y vía online a través de la plataforma. El adelanto se abona de una vez, tras un proceso rápido de validación.

La proptech prevé cerrar 2024 con más de siete millones de euros adelantados a los propietarios de vivienda residencial. En sus primeros meses de vida, desde febrero, ya ha adelantado 2 millones de euros.