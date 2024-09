La Cámara promueve un plan para revitalizar Feria Valencia

La Cámara de Comercio de Valencia vuelve a la carga con planes de futuro para la institución ferial. Su presidente, José Vicente Morata, anunció ayer a este diario que tiene previsto reunirse a partir del próximo enero con la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo para acordar un plan de revitalización de una entidad "que ha perdido el peso que tenía" en el mapa ferial español.

Morata se refiere a una época, a principios de los noventa del siglo pasado, en el que Feria Valencia era la segunda en importancia del país, tras Barcelona, y cuando Madrid prácticamente acababa de arrancar. En aquel momento, diversos sectores industriales, como el textil, el juguete, el mueble o la iluminación, estaban en su apogeo y daban lugar a certámenes muy potentes. Luego llegó la globalización, el ascenso de Ifema al primer lugar, la crisis de 2008 y el multimillonario endeudamiento por las obras de ampliación y Feria Valencia entró en fase de declive. "Decadencia", como afirmó ayer Morata. Un declive al que no ha sido ajeno el largo proceso para determinar su situación legal -ocho años- y que finalmente la ha convertido en una empresa pública a cambio de que la Generalitat se quede su deuda.

Reunión

Es en este contexto en el que el presidente de la Cámara -corporación que tenía un tercio del 'capital' hasta la nacionalización- enmarca la mencionada reunión. "Pondremos sobre la mesa cuestiones relacionadas con producción, con el modelo de feria, con su integración en la ciudad, en definitiva un paquete de medidas de impulso para activar de verdad la Feria", precisó Morata, quien, no obstante, admitió que aún no tiene encima de la mesa propuestas concretas.

José Vicente Morata y Alejandro Fliquete / Fernando Bustamante

Morata no descarta -más bien, al contrario- su propósito de lograr que un representante de los empresarios tenga un papel estelar en la institución, cuyo consejo de administración está controlado en su mayoría por la Administración y presidido por la consellera Nuria Montes. El presidente cameral considera que Feria València "necesita un liderazgo empresarial", aunque "no un profesional". Es decir, no propone un dirigente que ejerza de CEO de la entidad, sino que sea un contrapeso de los políticos que gobiernan la misma. Por ejemplo, que represente a los empresarios en las inauguraciones.

Alternativas

¿Cómo se haría eso? Tampoco detalla una idea concreta pero apunta alternativas, como la creación de un consejo empresarial presidido por un industrial o designar en el consejo de administración a un empresario que represente de forma expresa a este colectivo. Y ahí emerge la figura de Alejandro Bermejo, presidente de la patronal del mueble y la persona que está en Feria por la Cámara.

