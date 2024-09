El Consell responde a la Cámara que no variará la hoja de ruta de la Feria

Si, pero no. Dicho de otro modo, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, acepta reunirse cuantas veces se lo pida el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, para tratar sobre la Feria, pero no está dispuesta a cambiar en absoluto la hoja de ruta de la entidad, según aseguraron ayer a este diario fuentes de su departamento. El dirigente cameral afirmó un día antes que tiene previsto reunirse a partir del próximo enero con Montes para trazar un plan que permita revitalizar la institución ferial, si bien no detalló ninguna medida concreta a analizar.

Desde que el año pasado la Feria se convirtió en una empresa pública - a cambio de que la Generalitat se quedara su multimillonaria deuda- y la Cámara de Comercio perdiera la ascendencia que tenía históricamente sobre dicha entidad -se repartía la representación con la Administración autonómica y el Ayuntamiento de València-, Morata ha defendido la necesidad de dar un protagonismo especial a algún empresario, en contra, por cierto, del criterio de la patronal autonómica CEV, que considera que no debe entrar en ese juego al tratarse de una firma pública. Ayer reiteró la propuesta aunque dejó abierta la fórmula. No ejercería como profesional, sino con tintes más bien representativos al frente de un consejo empresarial. La figura de Alejandro Bermejo, presidente de la patronal del mueble, planea como su favorito, si bien ya está en el actual consejo de administración de la Feria por parte precisamente de la Cámara, como vicepresidente segundo.

Colaboración

Fuentes de la conselleria de Innovación aseguraron ayer a este diario que la colaboración con los empresarios es fundamental para el desarrollo de la Feria y, en consecuencia, "estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia", que incluye, obviamente, una reunión con Morata, con quien "la relación es excelente". No obstante, añadieron desconocer ninguna propuesta concreta del presidente cameral. Lo que también dejaron muy claro es que, a diferencia de lo que postulaba Morata, "el modelo de gestión no se puede cambiar".

Instalaciones de Feria Valencia / M.A.Montesinos

"No estamos en eso", añadieron respecto a la figura de Bermejo, para, acto seguido, destacar la de Jorge Fombellida, quien fue nombrado director general de forma transitoria en agosto del año pasado, poco después de que se produjera el relevo en el Consell tras la entrada en la Generalitat del Gobierno de coalición entre PP y Vox. El respaldo a Fombellida y a su labor al frente de gestión de la Feria es claro, lo que podría indicar la voluntad de que continuara pese a que, en principio, debía ejercer el cargo de forma temporal. A este respecto, conviene recordar que inicialmente Morata planteaba que Bermejo u otro empresario pudiera tomar las funciones de un consejero delegado.

Fombellida

Las citadas fuentes indicaron la satisfacción del Consell con la gestión de Fombellida y la marcha de la institución ferial. De hecho, recordaron que la entidad redujo el año pasado sus pérdidas en un 40 %, con una mejora de 900.000 euros respecto al año anterior, en el que los números rojos ascendieron a 2,3 millones. La facturación se situó en 22,7 millones de euros, 19,63 de los cuales correspondieron a ferias propias.

Pero hay más, porque el pasado septiembre, el consejo de administración de Feria Valencia, que preside la consellera Nuria Montes, encargó a Fombellida la elaboración de un plan estratégico a corto plazo para rentabilizar la actividad económica del recinto y “relanzar su proyección nacional e internacional. Asimismo, el consejo dio su visto bueno el pasado marzo a un Plan de Contratación de la entidad para el ejercicio 2024, una herramienta que permitirá agilizar el proceso administrativo de las adjudicaciones previstas.

