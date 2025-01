La Comunitat Valenciana supera los 11 millones de turistas extranjeros hasta noviembre

El sector turístico va de récord en récord. En los once primeros meses del año pasado, la Comunitat Valenciana fue visitada por 11,2 millones de turistas procedentes del exterior, según los datos dado a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un incremento del 15,5 % respecto al año anterior. Ninguna de las autonomías punteras en esta actividad ha experimentado un crecimiento tan considerable, que en la media española se situó en el 10,7 %, hasta los 88,5 millones de visitantes. Son registros históricos.

Hace justo un año, las cuentas de los once primeros meses de 2023 revelaban un dato sin parangón hasta entonces, con 9,77 millones de turistas internacionales en la región. Esa cifra ha quedado pulverizada. Queda por ver cuán de cerca se situará la Comunitat Valenciana de los 12 millones cuando se contabilicen los datos de diciembre. Pero lo cierto es que, en contra de lo que se temía, la dana del 29 de octubre no ha tenido un impacto relevante en el turismo. De hecho, la autonomía recibió 680.693 visitantes internacionales en el mes de noviembre, lo que implica un 4,2 % más que en el mismo mes de 2023. Claro que el INE no precisa cuántos de ellos corresponden a cada provincia. Fue la de Valencia la única afectada por la riada.

Turistas en la Ciutat de les Arts / Europa Press

El INE no ofrece datos por autonomías, pero el número mayor de visitantes que llegaron a España hasta el pasado noviembre procedía del Reino Unido, con 17 millones, seguido por Francia (12), Alemania (11) e Italia (5).

El incremento en los turistas tiene su correspondencia con el gasto que estos realizan, que también alcanza niveles desconocidos hasta la fecha. En los once primeros meses de 2024 se alcanzó la cifra de 14.327 millones de euros, con un aumento del 22,66 % respecto al ejercicio precedente. Ninguna otra de las seis primeras autonomías turísticas de España registró un incremento parecido. Aún así, queda en última posición entre las citadas seis al verse superada por poco por Madrid, con 14.961 millones. Y es que los visitantes de esta última se dejan más dinero (1.820 euros por personas, con un alza del 7,41 %) que los que vienen a la Comunitat Valenciana: 1.271 y una subida del 6,23 %.

Suscríbete para seguir leyendo