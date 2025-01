Consulta las empresas más grandes por facturación de tu provincia

De Arteixo con Inditex a Tavernes Blanques con Mercadona, pasando por Stellantis en Vigo. Los números demuestran que no solo hay grandes y pujantes compañías en las principales capitales. En este reportaje, ‘activos’ recopila las 10 mayores empresas por facturación de cada provincia a través de los últimos datos que constan en el Registro Mercantil (2023 y 2022) y que ha recogido Informa D&B. La lista incluye sociedades no financieras, no grupos consolidados, y por eso no aparecen ninguna de las grandes entidades bancarias españolas. Cincuenta provincias, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, conforman el territorio de España. Cincuenta territorios con realidades empresariales distintas, que representan el esfuerzo y la dedicación de muchas familias emprendedoras pero también de multinacionales que han hallado en este país el lugar en el que establecerse.

Consulta en el siguiente buscador cuáles son las empresas más grandes de tu provincia: