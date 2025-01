De Inditex en A Coruña a Antolín en Burgos: estas son las diez mayores empresas por provincia de España

El poder de la empresa en España trasciende de la M-30 de Madrid y la avenida Diagonal de Barcelona. De Arteixo con Inditex a Tavernes Blanques con Mercadona, pasando por Stellantis en Vigo. Los números demuestran que no solo hay grandes y pujantes compañías en las principales capitales. En este reportaje, ‘activos’ recopila las 10 mayores empresas por facturación de cada provincia a través de los últimos datos que constan en el Registro Mercantil (2023 y 2022) y que ha recogido Informa D&B. La lista incluye sociedades no financieras, no grupos consolidados, y por eso no aparecen ninguna de las grandes entidades bancarias españolas. Cincuenta provincias, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, conforman el territorio de España. Cincuenta territorios con realidades empresariales distintas, que representan el esfuerzo y la dedicación de muchas familias emprendedoras pero también de multinacionales que han hallado en este país el lugar en el que establecerse.

"Lo primero que se observa es una diferencia de tamaño enorme. En el caso de A Coruña, las diez mayores compañías, ocho de ellas vinculadas a Inditex o al empresario Amancio Ortega, facturan más de 1.000 millones, frente a la realidad de otras provincias como Alicante, Albacete y Álava, donde ni la primera compañía de la provincia superan esta cifra. Vemos también provincias con una alta concentración de un solo grupo, que cuenta con varias sociedades, y otras muy diversificadas por sectores como es el caso de Barcelona", explica Alejandro Escribá, investigador del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y catedrático de Organización de Empresas por la Universitat de València.

Provincia a provincia se ven las diferencias económicas del país, desde zonas donde la industria agroalimentaria es la más importante como es el caso de Castilla y León y Castilla-La Mancha -con empresas destacables como el grupo cárnico conquense Incarlopsa, las bodegas Félix Solis en Ciudad Real y la láctea Grupo Pascual en Burgos- hasta el gran motor de la economía nacional como es el turismo y su arraigo en zonas como Baleares -sede de empresas líderes como Iberostar, Meliá Hotels y RIU- y Las Palmas -donde se han fundado empresas como la aerolínea Binter Canarias y Naviera Armas-. En el norte de España destacan multinacionales de la energía como Iberdrola en Vizcaya, siderúrgicas como ArcelorMittal y automovilísticas como Volkswagen en Navarra; la ubicación y la cercanía a los puertos sigue siendo clave en el desarrollo económico en pleno siglo XXI.

No solo Madrid y Barcelona

"No podemos hablar solo de Madrid y Barcelona, evidentemente la capital concentra la sede de grandes multinacionales, bancos, las mejores universidades y escuelas de negocios, tiene buenas comunicaciones y está en un círculo virtuoso… Pero hay provincias que también destacan: cabe citar, por ejemplo la atracción tecnológica que está ejerciendo Málaga, el ecosistema emprendedor de Valencia gracias a Lanzadera, la pujanza de sectores muy diferentes en Alicante y la transformación de la agricultura en Murcia", indica Pablo Sanz, socio responsable de la Zona Norte en EY.

Entre las 50 provincias españolas, sin embargo, hay una gran ausencia y es la del sector tecnológico, con la excepción del mayorista de equipos informáticos y de telecomunicaciones italiano Esprinet, con sede en Zaragoza. Esprinet mantiene acuerdos con fabricantes como Acer, Asus, Epson, Lenovo y Samsung. Entre las 10 primeras cotizadas del mundo solo dos no están relacionadas con el mundo de Internet: la petrolera estatal Saudi Aramco y la automovilística Tesla. La mayor compañía española en bolsa, Inditex, es la 89º del mundo por detrás de la teleco AT&T y por delante de la gestora de activos BlackRock.

Las que más facturan

La compañía española que más facturó en 2023 fue Mercadona, con 31.622 millones, por delante de Repsol Petróleo, con 28.900 millones, y Cepsa, con 21.700 millones. La lista se completa con gigantes como Endesa con 18.8700 millones, Stellantis con 16.580 millones, Inditex con 15.660 y Seat con 14.200 millones. "Las provincias pequeñas tienen empresas con arraigo, ubicadas y nacidas en la zona, que es difícil que puedan deslocalizarse. De las multinacionales, en cambio, no se puede decir lo mismo", subraya Escribá.

Un ejemplo de esto último es el trabajo de centenares de pequeñas y medianas empresas y cooperativas que trabajan en el sector primario, como la mayor empresa de Zamora, Cobadu. La cooperativa cerró el año 2023 con un beneficio de 1,7 millones e inversiones por valor de 160 millones. "Cobadu es un motor social y agente de cambio. Generamos 330 empleos directos en el entorno rural y otros tantos indirectos. Es una gran responsabilidad que trasciende de lo laboral a lo social. Socios, empleados, gracias por vuestro apoyo y confianza con la cooperativa”, sostienen desde Cobadu.

De la lista también llama la atención las numerosas empresas radicadas en Ceuta y Melilla del sector del juego, casos como el de Versus Online, Kirolbet, Casino Gran Madrid, Bwin y Betway. "Esto se explica por la fiscalidad que tienen ambas ciudades autónomas. Su actividad no se está desarrollando allí y por tanto la riqueza, en términos de empleo, no redunda en las economías locales", arguye Escribá.

Para el economista Javier Santacruz, en España se da una paradoja destacable en cuanto a la ubicación de las empresas. "Hay compañías que han nacido y se han desarrollado en provincias donde no se daban las circunstancias geográficas o económicas para hacerlo, como Inditex en A Coruña y Gestamp y Antolín en Burgos, mientras que hay otras provincias como Zaragoza que cuentan con ventajas competitivas por su ubicación entre las dos ciudades principales y bien conectada con Europa y el Mediterráneo, en las que es más normal que se hayan implantado multinacionales, como BSH, Adidas y Adient Seating", analiza. Un ejemplo de esto es el caso de Siderúrgica Balboa, la mayor empresa de Extremadura. "Somos parte de CL Grupo Industrial, una corporación española con sede en Jerez de los Caballeros (Badajoz) que destaca por su expansión y competitividad a nivel europeo. Disponemos de unas instalaciones de 120.000 metros cuadrados, que incluyen un parque de chatarra, una acería y dos trenes de laminación, alcanzando una capacidad productiva anual de 1,2 millones de toneladas", comentan desde la industrial pacense.

Wayne Griffiths - SEAT "Exportamos más del 80% de los vehículos que fabricamos en nuestras tres plantas de Barcelona. Empleamos a 14.000 profesionales"

Félix Solís Yáñez - Félix Solís "Tenemos 2.000 proveedores de la provincia y una plantilla de 530 trabajadores. El 65% de nuestras ventas son internacionales"

Carlos López de las Heras - Tubos Reunidos "En Álava generamos 900 empleos directos. Tenemos una historia de 130 años, 60 de ellos ligados a la provincia"