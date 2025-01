Las rebajas de invierno ya están aquí

Como suele ser tradición, el fin de las festividades navideñas con el día de Reyes trae consigo otro momento esperado por la ciudadanía. Y ese no es otro que las históricas rebajas de invierno, una campaña de promociones que en muchos establecimientos comerciales -de España en general y de la Comunitat Valenciana, en particular- dará su pistoletazo de salida de manera física este martes 7 de junio. Sin embargo, en otros como los del grupo Inditex, desde la tarde de este lunes ya se están pudiendo ver los primeros descuentos y, con ello, las primeras cestas -digitales- llenas de sus clientes en la búsqueda de chollos más económicos de lo habitual.

Y es que a la espera de ver cómo se desarrolla un periodo de ofertas que, en el caso valenciano, irá ineludiblemente ligado a la dana que azotó decenas de municipios hace dos meses y medio, las expectativas apuntan en la buena dirección. Sin ir más lejos, el importe medio -a nivel nacional, al no haber segmentación autonómica- que preveía hace pocos días la Asociación Española de Consumidores de cara a esta nueva campaña se situaba en los 181 euros, alrededor de 17 más que los que se anotaban para las mismas fechas de 2024. Sobre a qué pueden ir destinados esos fondos, otra organización de consumidores como la OCU señala que uno de los más beneficiados será el calzado y la ropa, que notarán un "significativo" auge en sus ventas, "especialmente entre las economías domésticas vulnerables que hayan retrasado las compras como consecuencia de la inflación".

Recomendaciones

Pero más allá del propio desembolso, la OCU ofrece varios consejos de cara a esta temporada. Entre ellos, centrados en la prudencia y la seguridad, destaca haber hecho un seguimiento de los precios previo para poder conocer en profundidad cuál ha sido la rebaja acometida. Sobre ello, la organización apunta a que se compruebe que junto al precio rebajado aparece el coste antiguo, ya que "dicho producto debe haber formado parte de la oferta habitual de la tienda durante al menos un mes (y si tuvo varios precios, el menor será el de referencia)".

Personas en el centro de València, esta Navidad. / Francisco Calabuig

Del mismo modo, llama a hacer listas de lo que se necesita para "evitar compras impulsivas" y, además, a preguntar si durante esta campaña de descuentos existen condiciones diferentes a las usuales. "Las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que haya un defecto o una tara; y aun admitiéndola, el reembolso podría no ser en efectivo, sino en una tarjeta o vale canjeable. Por el contrario, en las compras online existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual no hace falta justificar el motivo de la devolución", recuerdan.

Por último, desde la OCU también apuntan a que se prioricen aquellos comercios que están adheridos al sistema arbitral del consumo ya que "los problemas se resuelven de una manera más rápida y gratuita" y a que se conserve siempre el recibo de la compra, ya este resulta "vital para poder reclamar posteriormente".

Empleo

Más allá de ventas y consejos, la realidad es que las rebajas de invierno también vienen acompañadas de buenos números para el empleo. Según Randstad, en la autonomía se van a registrar para esta campaña 17.980 contratos nuevos, una subida del 17,1 % respecto al mismo momento de 2024, cuando se firmaron 15.350. Por provincias, Valencia es la que cubrirá más de estas vacantes con 10.175 -un 18,2% más que en 2024 (8.605)-, seguida de Alicante (6.035 contratos) y Castellón (1.770 firmas).