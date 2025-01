El gran comercio espera unas buenas rebajas 'ayudadas' por la dana y la menor inflación

Decenas de personas esperando, bolsas en mano o simplemente hablando con el compañero -conocido o no- situado su lado, a la apertura de esas puertas que dan inicio a un periodo histórico, el de las rebajas de invierno. Como cada 7 de enero, pasadas las nueve y media de la mañana, ese ambiente formado por la mezcla de clientes habituales y otros poco más que debutantes era el que se respiraba esta mañana en un establecimiento clásico de estas promociones, el de El Corte Inglés de la calle Colón. La cadena de la gran distribución, como muchas otras firmas como las del grupo Inditex, ya habían abierto ayer sus promociones en el canal digital. Sin embargo ese hecho no evita que, una vez el reloj toca las diez, corrientes de personas de todas las edades avancen con paso firme a aprovechar las ofertas en físico.

Descuentos de hasta el 50 %

No en vano, como explica el director regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en la Comunitat Valenciana, Pau Pérez, en esta ocasión son centenares los productos del establecimiento que se pueden ver "rebajados en hasta un 50 % desde el primer día". Los carteles rojos indicativos de esos descuentos se observan rápidamente entre los mostradores, los mismos en los que esos clientes observan con mayor o menor interés esos artículos que van desde el calzado a las carteras, pasando por los usuales abrigos o la ropa deportiva.

Es una buena presencia de compradores que concuerda con las previsiones que lanza Pérez para esta campaña, que tras una Navidad que "ha ido muy bien, con afluencias de público espectaculares en los días clave", espera que los usuarios cojan este periodo "con muchas ganas". Más aún, añade en referencia a la dana y sus consecuencias, "en unas condiciones como las actuales" para una parte de la ciudadanía que, viviendo en el área metropolitana afectada por la catástrofe, acude normalmente a sus establecimientos. Por todo ello, "se prevén unas rebajas muy buenas", enfatiza el responsable.

Compradores en las escaleras de El Corte Inglés. / JM López

Habituales o clientes casuales

A ellas contribuirán clientas habituales como Consuelo y Mari Carmen, dos veteranas de esta época del año que "venimos a ver lo que podemos encontrar, como todos los años, y siempre encontramos algo". Aunque aún no les ha dado tiempo a mirar mucho, en su foco está llevarse "un chaquetón o algo de invierno que esté a buen precio". Lo que no ha cambiado en su caso, a pesar de una moderación de la inflación que Pau Pérez cree que ayudará a tirar de las ventas, es el presupuesto disponible. "Somos jubiladas y tenemos siempre un dinero por estilo, pero siempre se guarda algo", añade Consuelo entre risas.

Cerca de ellas, Paloma ojea con sentido y, en sus propias palabras, "cotillea" aquello que le puede interesar porque "si no se acaba todo muy rápido". Tras haber dado un primer vistazo online, tiene claro que hoy es un día "de ver si hay tallas" y, como prenda objetivo, fija esos jerséis "básicos de todos los días que son los que están más baratos". "Al final es lo que uno se pueda gastar", añade sobre un presupuesto -el ticket medio, según Pérez, está entre los 90 y los 100 euros para estas fechas- que espera no superar al gastarse, como máximo, 150 euros.

Pero no todo el mundo viene con un artículo en mente. Recién salido de un examen y parando en el camino a su residencia, Carlos pasea mirando un producto emblema de los regalos navideños como son los calcetines. "Estaba aquí mirando, pero no es nada urgente", reconoce. En otros casos, como el de Dani, la motivación directamente es otra. "Vengo por una devolución simplemente, porque era un regalo que nos habían hecho que no nos encajaba", explica sintéticamente matizando que "no solemos venir estos días". Perfiles, a fin de cuentas de todo tipo, para una campaña navideña que ya está en marcha.