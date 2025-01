Bolsas solidarias 'inspiradas' en los sellos de 1957 para ayudar al comercio afectado por la dana

Más de 8.100 comercios -el 70 % de ellos gravemente- se vieron afectados por la dana hace casi dos meses y medio. Un golpe, cuyo horizonte de recuperación será "lento y largo", para el cual la patronal del pequeño comercio valenciano, Confecomerç, ha presentado esta mañana una campaña de ayuda a los afectados por la catástrofe. La misma -que en palabras del dirigente de la asociación, Rafael Torres, tiene como fin "mantener vivo el espíritu y que nadie se olvide de ellos"- tendrá como inspiración la iniciativa de venta de sellos que se realizó tras la riada de 1957 y que apoyó la inversión de las distintas administraciones para construir el Plan Sur de València. No obstante, en vez de estas pequeñas estampas, el producto bajo el que gira la campaña -con el lema 'El comerç salva al comerç'- serán bolsas solidarias y "sostenibles".

A un euro

Como ha explicado Torres en la sede de la CEV de València -acompañado del presidente de la patronal, Salvador Navarro, y la de CEV Valencia, Eva Blasco- estas bolsas "se van a ofrecer en los comercios a un euro" y todo el beneficio que generen "va a ir dirigido a los comerciantes afectados en la provincia de Valencia". "Queremos que esta ación involucre a toda la sociedad" -desde los productores a la distribución pasando por los consumidores- para que "llegue de manera más intensa" ese apoyo, ha destacado el dirigente de Confecomerç.

La bolsa de la campaña. / Levante-EMV

Asimismo, esta iniciativa -que no tiene fecha de caducidad y que ya se ha comenzado a mover de manera interna, además de tener una web (elcomerciosalvaalcomercio.es) para poder adquirir esas bolsas y luego venderlas en sus establecimientos- tiene su visión más allá de Valencia. Por un lado, Torres señala que se va a dar "la opción de que con un sello solidario", grandes cadenas de distribución o empresas fabricantes de papas, atún, leche... de toda España "puedan ponerlo en sus bolsas" y, con ello, generar "valor" para sus marcas.

Colaboración

En ese impulso, la campaña cuenta ya con la colaboración de la CEOE -se ha firmado un acuerdo con su Fundación para permitir que la ciudadanía done dinero directamente para ayudas- o la Confederación Española de Comercio -bajo la que se engloba su entidad- y, aunque no ha dado nombres, Torres ha desvelado que ya se han establecido contactos "con fabricantes y una asociación de distribución potente". "Nuestra responsabilidad es estar cerca, seguir pisando la calle y el barro para trasladar esa realidad el tiempo que haga falta", ha añadido Torres, que ha incidido en que con esta iniciativa "necesaria y muy bonita" se busca "que la solidaridad no se quede de los valencianos con los valencianos".