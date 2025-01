La reducción de jornada choca con el exceso de horas extra y empleo a tiempo parcial en la C. Valenciana

El debate sobre la reducción de jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales impulsado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz -aunque todavía sin el visto bueno definitivo del Gobierno central- y apoyado por los sindicatos mayoritarios choca en la Comunitat Valenciana con algunas particularidades de su mercado laboral que podrían frenar su implantación en algunas actividades empresariales de la autonomía: el exceso de horas extras y empleo a tiempo parcial en sectores relacionados con servicios, sobre todo del ámbito del turismo, hostelería y restauración.

Tanto el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de CEOE, Salvador Navarro, como los dirigentes sindicales de CC OO-PV y UGT-PV, Ana García y Ismael Sáez, respectivamente, sostienen que el Ejecutivo central debería encontrar un punto de consenso con todos los agentes sociales y económicos para sacar adelante esta iniciativa para reducir el tiempo de trabajo de los asalariados.

Pendientes de las disputas entre la ministra de Trabajo y el de Economía, Carlos Cuerpo, quien sostiene la necesidad de debatir en profundidad la reducción de la jornada laboral porque "no es un asunto de trámite" y debe contar "con todas las garantías", el mercado laboral de la Comunitat Valenciana mantiene en la actualidad una jornada laboral media pactada en convenios colectivos que se sitúa en torno a las 38,5 horas semanales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los trabajadores valencianos trabajan menos horas que la media española pese al impacto del sector servicios (152,5 horas/semana, frente a 153,3 horas de España).

Según Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, reducir la jornada laboral a 37,5 horas a la semana es "perfectamente asumible" para las empresas de la Comunitat Valenciana porque "tampoco se van a producir aumentos brutales de costes y se trataría de mejorar la productividad en porcentajes próximos a tan solo un 2 %". Además, el dirigente de la central ugetista señala que esa posible pérdida de productividad en sectores como el agrario se podría recuperar "más allá de los costes laborales" en otras áreas como la calidad, marketing o productos diferenciados.

Esfuerzo de negociación

Este sindicato sostiene que no hace falta difundir la idea de que el recorte de jornada afectará de manera "dramática" al sector de la hostelería en la Comunitat Valenciana, Madrid o Barcelona, cuando la hostelería tiene ya una jornada laboral cercana a las 37,5 horas. E insiste en que debería haber un "acuerdo con la patronal CEOE", por lo que reclama al Gobierno "un esfuerzo de negociación". Además, exige al Ejecutivo un "control eficaz de las horas extras".

Trabajo y sindicatos firmaron el pacto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025, sin la CEOE. / Rodrigo Jimenez

Con todo, en opinión del máximo mandatario de la patronal valenciana, más allá de los efectos ocasionados por la dana y el impacto evidente que esta ha tenido sobre el tejido empresarial de la autonomía, hay que ser conscientes de las características intrínsecas de su estructura productiva. "Nuestro modelo productivo tiene una alta dependencia de una mano de obra intensiva, especialmente concentrada en sectores clave como el turismo y la agricultura. En estas actividades económicas -explica Salvador Navarro- la brecha existente entre una jornada laboral de 40 horas y una de 37,5 horas tiene una relevancia significativa, tanto desde el punto de vista operativo como financiero".

En ese sentido, el mandatario de la CEV considera que la posible reducción de la jornada laboral "plantea desafíos de gran envergadura para estos sectores. Supondrá un aumento considerable en los costes laborales, dado que el ajuste en el tiempo de trabajo no necesariamente se traduce en una disminución proporcional de las demandas operativas. Por otro lado -añade Navarro- esta medida introduce nuevas complejidades en la gestión de los recursos humanos, al exigir un replanteamiento de las dinámicas de organización del trabajo y la planificación de turnos. La implementación de estas reformas podría comprometer la capacidad de ciertos sectores para mantener su competitividad".

Horas extras

Según el presidente de la CEV, se ha tomado "una decisión totalmente errónea" al pactar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 sin CEOE. Navarro sostiene que sigue faltando mucho diálogo social. "Se ha tomado una decisión con una de las partes fuera de la mesa", destaca el presidente de la CEV.

Por su parte, Daniel Patiño, secretario de acción sindical de CC OO-PV, considera que hay que tener en cuenta que una de cada tres horas extra que hacen los valencianos no se paga. Así, la autonomía es el territorio de España con mayor número de empleados sobre el total de asalariados que no reciben remuneración por este trabajo añadido, con un 3,23 %. De hecho, son algo más de 380.000 horas. Ese es el volumen de tiempo trabajado por los ciudadanos de la Comunitat Valenciana que no fue remunerado durante el segundo trimestre de 2024, lo que convierte a la autonomía en el tercer territorio de España con mayor número de horas extraordinarias sin retribuir.

Es lo que demuestra el informe dado a conocer recientemente por Comisiones Obreras, un documento que señala además que la Comunitat es el segundo enclave de toda España en el que más tiempo extra se acumula, con más de un millón de horas -1,03 millones en concreto-. Con ese balance, la autonomía solo se sitúa por detrás de Madrid -1,1 millones- en esta clasificación, superando eso sí a Cataluña -más de 969.000 horas extra- a pesar de tener hasta un tercio menos de los 3,2 millones asalariados con los que cuenta el territorio catalán.

Mientras se discute en España la reducción de la jornada laboral, el comité de empresa de Juan Fornés Fornés S.A. (firma propietaria de la red de supermercados Masymas), lamenta que la mercantil implante una jornada laboral de 42 horas semanales, frente a las 39,5 horas actuales. La sección sindical de CC OO en la empresa no está de acuerdo con esta decisión "unilateral", aseguran fuentes de esta sección sindical.

