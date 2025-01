El bloqueo de Hacienda deja con un déficit de 100 trabajadores la ITV valenciana

Otro nubarrón laboral vuelve a poner en riesgo el funcionamiento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana. Si fue tras el verano cuando se pudo normalizar por fin un servicio que había pasado meses y meses colapsado ante la falta de personal para cubrir la alta demanda -algo que provocó que, incluso, hubiera gente que se fuera de la autonomía a pasar este trámite-, es de nuevo un déficit en la plantilla el que amenaza con lastrar estas inspecciones.

En concreto, según ha podido saber este diario, el motivo tras esta circunstancia es que con el cierre de 2024 se acabaron los contratos de alrededor de un centenar de trabajadores -la gran mayoría de ellos, inspectores- que se habían mantenido en sus puestos de manera temporal desde la reversión. O lo que es lo mismo, que el nuevo curso ha comenzado con la pérdida de alrededor de un 10 % de la plantilla que compone la ITV valenciana sin que se haya repuesto esa cifra todavía.

Intención de reforzar

Y es que la intención de Industria -área bajo la que se engloba Sitval, la sociedad pública encargada de este servicio en la autonomía- era la incorporación de 109 empleados fijos. La en aquel momento consellera, Nuria Montes, llegó a afirmar incluso que este proceso se cerraría a final del pasado año. Sin embargo, para lograrlo, es necesario primero que se haga una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de toda la entidad de las ITV, un proceso -que consiste en ordenar el personal que está bajo ese paragüas público- a cargo de la conselleria de Hacienda que todavía no se ha completado.

Coches pasando la ITV en la estación de Vara de Quart, este jueves. / Miguel Ángel Montesinos

Sobre ello, desde la Conselleria de Industria explicaban ayer que "trabajamos en ultimar" esa RPT y "creemos que está a punto de salir". Sin embargo, la realidad es que a día de hoy esa autorización del área que dirige Ruth Merino no ha llegado, un bloqueo que -añaden fuentes sindicales conocedoras de la situación- será "un lastre" para el funcionamiento del servicio si no se soluciona pronto. "Muchas estaciones están ahora con una falta de personal", señalan desde las centrales, que apuntan especialmente a algunos centros como los de Gandia, Ontinyent, Alcoi o Xàtiva como los más perjudicados. "Se quedan sin suficiente gente para cubrir algunos turnos", enfatizan.

Plazas estructurales

No en vano, esas plazas faltantes -que engloban también aquellas que se han podido quedar vacantes tras una jubilación o fallecimiento- son estructurales, por lo que "no se pueden cubrir con bolsas temporales, como se hace con las bajas, porque te arriesgas a que esos contratos sean considerados ilegales", destacan las citadas fuentes sindicales, que inciden con ello en la importancia de completar la RPT para que, posteriormente, se pueda hacer una Oferta Pública de Empleo (OPE) con la que cubrir esos empleos faltantes. De momento, desde Industria remarcan que se "está arreglando" ese proceso y que "confíamos" en que salgan adelante las "112 plazas fijas que hemos pedido finalmente". Pero, mientras esa solución no llegue, las ITV valencianas vuelven a estar en el foco.

