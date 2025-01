Diego Romá (Fepeval) : “Sin un ‘plan Marshall’ con ayudas de la UE no se podrán recuperar 6.800 naves industriales y miles de empleos”

"Sin un ‘plan Marshall’ que incluya ayudas de la Unión Europea no se podrán recuperar 6.800 naves empresariales y miles de empleos cuyo futuro resulta incierto en el medio centenar de áreas industriales afectadas por la dana". Así de contundente se manifiesta en declaraciones a Levante-EMV el presidente de la Federación de Áreas Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), Diego Romá, al hacer balance, dos meses y medio después, sobre la situación de las empresas ubicadas en polígonos industriales arrasadas por el fatídico temporal del pasado día 29 de octubre.

El dirigente de Fepeval asegura que hay "luces y sombras" en el plan de recuperación de las actividades económicas que han puesto las diversas administraciones públicas y que dar soluciones a 240.000 siniestros causados por la dana (incluida la pérdida de unos 125.000 vehículos) requiere "mayores dosis de agilidad y eficiencia" en la gestión de los expedientes. "Faltan peritos sobre el terreno, hay un gran atasco en las tareas y las industrias carecen de financiación necesaria para renovar su maquinaria", puntualiza Diego Romá.

La Federación de Áreas Empresariales de la Comunitat Valenciana destaca que tras la terrible situación vivida desde el 29 de octubre, "las tareas de limpieza han logrado muchos avances en accesos e infraestructuras, si bien todavía queda barro". Fepeval destaca los recursos destinados por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en dichas tareas, con la colaboración de asociaciones y entidades gestoras de parques empresariales, aunque las naves han sufrido un impacto importante y la mayor parte de la maquinaria, inservible. Romá advierte de que en algunos polígonos hay graves problemas con el alcantarillado, atascado y preocupa porque no desagua cuando llueve.

Además, "muchas firmas soportan todavía cargas financieras de la época del coronavirus", reconoce Romá tras destacar los préstamos a interés cero o las líneas de avales del ICO. Por otro lado, advierte de que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pueden acabar en despidos.

¿Dónde están los fondos europeos?

El mandatario de Fepeval critica la tardanza del Gobierno de España a la hora de conseguir recursos de Bruselas. En ese sentido, los empresarios recuerdan que para eso existe el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) y los Mecanismos de Protección Civil de la Unión Europea (MPCU). También lamenta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "ni siquiera se tome la molestia de visitar los terrenos destrozados por esta catástrofe natural".

Naves industriales en un polígono de Paiporta, en una imagen del pasado 2 de enero. / G. Caballero

La reactivación está siendo lenta en la mayor parte de los sectores -las pequeñas firmas y los autónomos del sector del metal están ya activas, según ha reconocido esta semana la patronal del setor Femeval- y las grandes compañías todavía tienen "muchas incertidumbres ", explica Romá. "Las ayudas se han centrado en los núcleos urbanos y ahora hay que apoyar más la actividad económica", puntualiza el dirigente de Fepeval. En peor situación figura el sector del mueble y la madera. Según la Federación Valenciana de la Madera y el Mueble (Fevama), que representa a un sector ubicado en un 50 % del total en ese territorio devastado en lo que siempre se ha conocido como el ‘Triángulo del mueble’ y que se extiende por Alfafar, Benetússer y Sedaví, la dana ha "aniquilado" sus fábricas.

Supermercados y comercios

Más allá de las empresas industriales, las principales cadenas de supermercados, sobre todo Consum, dada su mayor implantación en la comarca de l'Horta Sud, recupera la normalidad. La cooperativa valenciana ha podido reabrir 28 de los 39 establecimientos afectados por la dana. Hay 11 tiendas con "daños severos" que tardarán más tiempo en abrir las puertas a sus clientes, explican fuentes de Consum. Mientras tanto, la franquicia Charter solo tiene dos establecimientos pendientes de su puesta en marcha, de un total de 30 devastados por la riada.

Tienda de Consum de Paiporta reabierta tras la dana. / Levante-EMV

En la red comercial de Mercadona que se vió afectada y que ya ha vuelto a abrir sus puertas destacan las tiendas ubicadas en Albal, Picanya, Catarroja, Benetússer, Massanassa, Aldaia, Paiporta y Algemesí. Actualmente la compañía sigue trabajando en recuperar el servicio en aquellos centros e instalaciones devastadas por la dana, afirman desde esta cadena de supermercados.

Por su parte, el pequeño comercio denuncia que las ayudas dana cubren menos de un 20 % del coste de abrir un negocio. El presidente de la CEV, Salvador Navarro, anunciaba esta semana que pedirá por carta al Gobierno "una solución extraordinaria" para que la Comunitat Valenciana tenga liquidez tras la catástrofe. De hecho, pequeños comercios en manos de autónomos, bares y restaurantes todavía abren con cuentagotas. Según Confecomerç, sumando las ayudas del Gobierno central y las del autonómico, el máximo importe a recibir es de 20.000 euros, los cuales, con el apoyo de 8.000 euros lanzado por el presidente de Mercadona, Juan Roig, pueden ascender hasta los 28.000. Sin embargo, para abrir un negocio se necesita una de media 150.000 euros.

Logística y transporte

El sector logístico ha logrado superar la dana y ya opera casi al 100 % de capacidad, según fuentes del sector. La riada no provoca un desvío de las inversiones y el tirón del puerto de València agota las naves. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha reclamado ayudas directas para las empresas del sector del transporte valencianas y para poder recuperar la flota de vehículos pesados. La dana ha afectado al 50% de empresas valencianas del sector y ha ocasionado unos daños totales que se estiman en pérdidas de 2.189 millones de euros según Cámara Valencia. “Las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros no incluyen partidas presupuestarias específicas para sufragar el impacto que ha tenido el temporal sobre el transporte y sobre los vehículos pesados, cuyos precios ascienden a 110.000 euros por cabeza tractora”, explica Carlos Prades, presidente de FVET. Tal como afirma la Federación, hay cientos de vehículos en situación de pérdida total, otros con afectación parcial, pendientes de valoración y reparación, y varios miles paralizados por no poder realizar su trabajo al encontrarse gravemente afectados por los daños.

Concesionario de vehículos en la avenida Tres Cruces de València, a finales de 2024. / M.A. Montesinos

Venta de coches

Por primera vez en los registros históricos de la matriculación de vehículos de la Comunitat Valenciana, diciembre de 2024 se ha situado como el mes con mayor volumen de ventas del año. La explicación radica en el sprint final de matriculaciones por parte de particulares, empresas y alquiladores, sumado al impacto extraordinario de la dana. Esta catástrofe natural ha provocado un repunte del 83% en las ventas en esta autonomía, según los datos de Anfac, Faconauto y Ganvam. La dana desplomó en casi 1.000 euros el precio medio de los coches vendidos en la Comunitat Valenciana a finales de 2024. El valor promedio de cada adquisición se situó en noviembre en los 18.999 euros, lo que supone 830 euros menos que hace un año y 924 por debajo respecto a octubre.