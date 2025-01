Las empresas de la Comunitat Valenciana reducen sus franquicias fuera de España

La presencia de la franquicia valenciana en los mercados internacionales se resintió ligeramente en 2024. Esa es la conclusión que dejan los datos del último informe "La franquicia española en el mundo 2024" elaborado por la Asociación Española de la Franquicia (AEF), el ICEX y Cajamar, un documento que señala que el número de marcas de la autonomía presentes fuera de España se situó en 28. Son dos menos que en el balance de 2023 y un volumen considerablemente inferior a las 105 enseñas que presenta actualmente Cataluña y las 88 de Madrid, los dos principales territorios en esta materia del país.

Alza en España

No en vano, la situación valenciana a la baja contrasta con los registros que se anotan en el conjunto español. Y es que, según se refleja en el documento, actualmente un 27,18 % de las franquicias nacionales tienen presencia en otros enclaves.Tanto es así que el volumen de enseñas en los 140 países en los que están presentes se ha elevado en el último año un 2 % hasta quedarse en las 311. Eso, no obstante, no ha evitado que el número de establecimientos con los que cuentan las mismas haya caído por debajo de los 19.000, una realidad que -explica el informe- se debe a la "tendencia, que continúa, de cerrar locales pequeños, abriendo otros más grandes, y de reforzar la venta 'online' en detrimento del local físico que se produce en los sectores de moda, joyería y algún otro".

Justamente, el textil es el principal nicho de estas franquicias fuera de España. Aunque no se segmenta por autonomías, los datos sí señalan que -como ya sucedía en 2023- la moda fue el principal sector de estas enseñas fuera de España con 71 marcas, seguida de la hostelería y la restauración (62) y la belleza y estética (35). En cuanto a los países, resulta relevante que sean países cercanos geográficamente o con estrechos vinculos culturales los que cuenten con mayor presencia de las enseñas españolas. En concreto, Portugal representa más de la mitad del total al contar con 167 redes -distribuidas por 19 actividades diferentes- implantadas. Le siguen México (100 marcas nacionales), Andorra (93) y Francia (63), mientras que Italia -con 60 redes que operan en 15 sectores- cierran los cinco principales mercados para estas franquicias.

Valoraciones

En palabras de Eduardo Abadia, director ejecutivo de la AEF, "las cifras relativas a la implantación de nuestras enseñas en otros mercados son positivas, porque es muy relevante que ya haya 311 franquicias españolas implantadas en 140 países, sumando 18.897 establecimientos abiertos, pero, sobre todo, es importante, ya que la franquicia continúa potenciando la 'Marca España' por todo el mundo". Por su parte José Antonio Guerrero, director de Desarrollo de Negocio de Empresas de Cajamar, subraya que "a pesar de enfrentarse a un entorno complejo, el sector de la franquicia continúa consolidando el cambio de tendencia que comenzó a vislumbrarse en 2022". Por último, Erik Rovina, director de Industrias Creativas del ICEX, ha puesto en valor esta fórmula ya que "la internacionalización vía modelo de franquicia es, sin duda, una forma de expandirse de manera rápida y exitosa".