“Es fundamental hacer partícipes a los vecinos y escuchar sus sugerencias”

1. ¿Por qué el biometano es la alternativa ideal para el consumo energético? ¿Qué ventajas supone?

El biometano se puede generar a partir de residuos, una ventaja porque se traduce en una mayor eficiencia tanto en la gestión de residuos como en la economía circular. Su origen es renovable y contribuye a reducir la huella de carbono y a la transición energética. Además, en el caso concreto de España podemos sustituir un gas fósil importado por un gas renovable producido aquí, lo que es muy importante porque no producimos nada del gas natural fósil que consumimos, lo importamos de Estados Unidos, de Argelia o de Rusia. El biometano es un gas local con el que podemos contribuir a una seguridad de suministro.

2. ¿Qué aspectos tienen en cuenta a la hora de desarrollar una planta para conseguir ese impacto positivo?

Para montar una planta de biometano con éxito hay que analizar la cantidad de residuos orgánicos de una determinada zona que pueden convertirse en alimentación para la planta de biomasa. Primero, tenemos que buscar ubicaciones principalmente rurales, con residuos ganaderos, agrícolas, agroalimentarios o que provengan de plantas de tratamiento de residuos. Es primordial conseguir una combinación adecuada de residuos disponibles en el territorio que estén cercanos a la planta para ahorrar costes logísticos y para ser una solución a posibles problemas locales de gestión de residuos.

El segundo paso es encontrar un punto de conexión a la red de gas. Si no pasa ningún tubo de gas natural cerca de la planta para poder aprovechar la infraestructura ya existente, el proyecto se puede encarecer muchísimo.

El tercer punto es encontrar un terreno que reúna las condiciones clave para poder ubicar una planta industrial: buenos accesos, superficie suficiente, que cumpla los requerimientos ambientales y técnicos y esté ubicado en un sitio en donde se minimicen los potenciales impactos negativos a los vecinos. No puedes poner una planta de biometano junto a un colegio. Por mucho que el terreno pueda cumplir otra serie de condiciones, no cumple la lógica.

3. ¿De qué manera colaboran en el desarrollo social, ambiental y económico de las zonas donde se instalan, mayormente rurales?

En Europa hay miles de plantas de biometano implantadas para la venta, en España solo 11. Por ello resulta fundamental realizar una labor didáctica y de transparencia con los vecinos de la zona, haciéndoles partícipes del proyecto. La gente tiene el derecho y la obligación de defender su hogar, y es lógico que experimenten cierto temor cuando saben que se está planteando un proyecto de una planta de biometano al lado del pueblo. Se preguntan cómo van a verse afectados, si generará ruido, olor o un tráfico muy grande de camiones atravesando el pueblo.

Para evitar la desinformación y los miedos infundados es importante escuchar a los vecinos y entender cuáles son sus preocupaciones y asegurar esa licencia social, ese respeto mutuo.

Queremos ser nuevos vecinos en esa zona durante muchos años. Planteamos construir esas plantas de biometano y operarlas durante 20 ó 30 años, con lo cual es imprescindible generar una relación de confianza con las administraciones públicas locales y los vecinos. Esa labor es una parte intrínseca del proyecto técnico. Pero también es importante conocer la idiosincrasia de la zona y ver en qué podemos echar una mano desde el inicio del proyecto.

4. ¿Qué valor tiene el biometano para el sector primario?

Todo nace de la ganadería y la agricultura. Esa agricultura es el sector primario y quien da de comer a las personas. Ahora, los residuos podrán también utilizarse para alimentar a las máquinas, que son quienes necesitan esa energía renovable y ese combustible limpio puede ser el biometano.

Teniendo en cuenta que el sector primario se ubica en las zonas rurales, esta sinergia con el sector energético puede contribuir a reducir la despoblación y ayudar económicamente al sustento de la España vaciada. En definitiva, lograr que todos nos desarrollemos de una forma sostenible.

En una planta de biometano no solo se produce este gas, también se genera el digestato, que es la parte sólida y líquida que sale de la digestión anaerobia que, tratada adecuadamente, tiene un poder fertilizante muy importante y puede ser aprovechado para abonar los campos. Un ejemplo de economía circular que reduciría tanto el uso de fertilizantes químicos , reduciendo así la huella de carbono que supone fabricar un fertilizante químico. En definitiva, esa alianza entre ganadería, agricultura, sector primario y sector energético puede generar muchísimos beneficios al desarrollo económico y social de la España rural.

5. Uno de sus pilares es la innovación. ¿Qué iniciativas están desarrollando?

Hay una parte de innovación basada en la tecnología y otra en los procesos. En esta última no hace falta la mejor maquinaria, sino formas de trabajar más eficientes. También tenemos que investigar e identificar cuáles son los aspectos más innovadores a nivel tecnológico para dotar a esas plantas con todo lo necesario.

Por lo que respecta al transporte de residuos hay que asegurarse de que los camiones estén en estado óptimo, con los sistemas debidamente aislados para evitar incidentes, algún rebosamiento o malos olores.

Una vez que llega el residuo a la planta de biometano hay tecnología que se puede implementar para cerrar y hacer estancas las balsas o sistemas de desodorización, que eliminan o reducen los malos olores. Posteriormente, durante el proceso de la digestión anaerobia también hay muchas opciones innovadoras, como por ejemplo para la purificaicón o upgrading del metano (CH4) que vamos a inyectar en la red de gas natural del resto de componentes, separando los componentes sulfurosos y el CO2, etcétera. Existen tecnologías cada vez más avanzadas permiten realizar este proceso con las máximas garantías de calidad y de seguridad.

Por lo que respecta al digestato, se puede aprovechar su poder fertilizante para convertirlo en productos de valor añadido para ese mercado concreto, y hay muchas tecnologías que se pueden aplicar para maximizar el valor de dicho digestato.

En toda la cadena de la planta de biometano, desde que recoges los residuos a un ganadero hasta que inyectas el gas en la red de distribución o terminas de optimizar el digestato para utilizarlo como fertilizante hay muchísimos aspectos donde la innovación y la tecnología juegan un papel muy relevante.

6. ¿En qué situación se encuentra la Comunitat Valenciana en cuanto al desarrollo de energías renovables como el biometano?

En la Comunitat Valenciana hay ahora mismo muchos proyectos en desarrollo. Por supuesto, ya existen plantas de biogás. Se trata de un producto que sale de la digestión anaerobia que no se purifica (no transforma en biometano), se consume in situ con un motor donde se quema ese biogás y se genera calor y electricidad. Prácticamente todas las plantas de tratamiento de aguas residuales disponen de pequeñas plantas de biogás. Es una tecnología conocida y está presente en el territorio valenciano.

En este sector hay competencia, como no puede ser de otra manera, y eso siempre es sano porque entre todos contribuimos al desarrollo de sectores económicos, y además eso nos obliga a ser cada día mejores. La Comunitat Valenciana tiene una situación privilegiada por la cantidad de residuos orgánicos que se generan fruto de la actividad ganadera, agrícola y del sector de la depuración. Todos estos residuos se pueden gestionar de forma más eficiente a través de las plantas de biometano y la C. Valenciana puede ser un contribuyente muy importante a que ese porcentaje de biometano que circula por la red de gas española sea cada mayor y podamos sentirnos más orgullosos de aportar un gas renovable y producido a nivel local y nacional.

7. ¿Hace falta agilizar la burocracia y la concesión de licencias?

Debemos asegurarnos de que las tres partes involucradas en la transición energética estén en sintonía. Hablamos de las empresas privadas, los vecinos y la administración. Es importante que se agilicen los trámites porque muchas veces ocurre que empiezas a hablar de un proyecto en desarrollo pero no puedes ponerte a construir esa planta hasta que no tengas las autorizaciones. Si la espera es de varios años acaba pareciendo que estás hablando de un fantasma.

En estos momentos las tramitaciones están siendo bastante largas. Debido a su novedad y como el biometano en España no está muy desarrollado, es lógico que todos los responsables de la Administración revisen en detalle toda la información.

Por otra parte se da la lamentable circunstancia de que no todos los proyectos que se presentan están planteados con la suficiente profesionalidad, rigor y sentido común, y eso generar incertidumbre.

Las tramitaciones en España están tomándose plazos excesivamente largos que pueden poner en peligro incluso la financiación de buenos proyectos porque sus inversores o promotores se aburren de esperar respuestas. Por eso todos los desarroladores de proyectos debemos ser capaces de presentar a la administración pública proyectos sólidos que cumplan debidamente con todo lo que se espera.