El Gobierno anticipa un 2025 con más récords y da alas a llegar a los 100 millones de turistas

El turismo no frena y se prepara para nuevos récords. España marcó el año pasado un nuevo máximo histórico de llegadas de turistas y alcanzó los 94 millones de viajeros internacionales, con un fuerte incremento del 10% en relación a un 2023 que ya fue extraordinario, según las estimaciones del Gobierno hechas públicas este miércoles por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Las previsiones oficiales para el conjunto del año, aún pendientes de que sean confirmadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en las próximas semanas, también apuntan a un récord del gasto total que generaron los visitantes foráneos, hasta los 126.000 millones de euros, un 16% más.

El Gobierno anticipa que la gran industria del turismo no frenará este año y seguirá estirando un boom de llegadas que parece no encontrar techo. “En este 2025 seguirá la senda de crecimiento y habrá nuevos récords”, ha explicado el ministro Hereu, que no apunta una previsión oficial para el conjunto de este año, pero da alas a alcanzar la cota histórica de los 100 millones de turistas internacionales. “Lo veo posible, sí. No me obsesiona. Seré igual de feliz estando un poco por encima que estando un poco por debajo. No quiero sacralizar las cifras, pero nos tenemos que preparar para este crecimiento”.

Las previsiones que maneja actualmente el Ejecutivo para este ejercicio de momento solo apuntan a que en el primer cuatrimestre (incluyendo la Semana Santa) las llegadas de turistas crecerán un 9%, con 26 millones de turistas, y el gasto mantendrá el ritmo con un alza del 16%, hasta los 36.000 millones de euros sólo entre enero y abril. “2025 parece que va bien. La senda nos va a llevar a nuevos récords, pero no estamos obsesionados con la cantidad, sólo estamos centramos en mejorar la calidad”.

Tras el desplome total provocado por la pandemia por las restricciones a la movilidad y el parón económico en el negro 2020, en los años siguientes el sector inició la reactivación y acabó desbordando con mucho los registros previos al covid. En 2022 el turismo español ya arrancó una fuerte recuperación con 71,5 millones las llegadas de viajeros extranjeros, recuperando el 85% de los niveles precovid, y catapultando en un 130% las cifras de sólo 31 millones de turistas de 2021. En 2023 se confirmó la recuperación total y se marcó un nuevo máximo histórico con más de 85 millones de llegadas, que ahora se ve pulverizado en 2024 con 94 millones y que volverá a batirse este año… ¿con 100 millones?

Prioridad: ampliar y diversificar

El ministro Hereu ha subrayado que las políticas emprendidas para controlar la oferta ilegal de pisos turísticos y para evitar su proliferación descontrolada en el país demuestran que el objetivo del Gobierno no es más turismo, sino mejor turismo. “Cuando limitamos la oferta se ve que no estamos en maximizar la cantidad. Queremos menos cantidad para mejorar la calidad (…) Queremos repartir mejor los beneficios del sector y reducir las externalidades negativas”.

Desde el Ministerio se destaca que la mejora cuantitativa de llegadas se ve reforzada por los avances cualitativos del sector, basados en la desestacionalización (las visitas crecen más en los meses de temporada baja y media), la diversificación (con mejoras mayores en visitantes por motivos culturales y gastronómicos que por sólo ‘sol y playa’), la desconcentración (con alzas del negocio mayores en la España de interior) y la ampliación de mercados (con mayores crecimientos en viajeros de largo radio y de alto valor añadido, como los de EEUU, Latinoamérica y China).