La dana afecta a ascensores de cerca de 10.000 inmuebles en la zona cero

En las últimas diez semanas, la vida para decenas de miles de valencianos no ha tenido otro objetivo que tratar de recuperarse -en la medida de lo posible- de una dana cuyas aguas se llevaron por delante coches, viviendas, negocios y vidas. Un golpe, primero marcado por el vaciado del lodo y luego por ir recobrando poco a poco servicios tan básicos como el hídrico la luz, para el que en muchas comunidades de propietarios todavía queda un capítulo decisivo por superar en esa búsqueda de una cierta normalidad. Y ese no es otro que el de recobrar elementos tan esenciales como los ascensores o las puertas de edificios o garajes, de los cuáles aún hoy son miles los que quedan por reparar o cambiar.

Es lo que asegura Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, que pone como ejemplo cómo la catástrofe afectó con mayor o menor gravedad a cerca de 10.000 elevadores, de los cuáles, "en su mayoría, unos 8.000, son ascensores residenciales". En un buen número de ellos, los estragos del agua se han traducido en una falta de funcionamiento que todavía hoy perdura, algo que está afectando especialmente a aquellas personas mayores o con problemas de movilidad que sin este aparato no pueden subir o bajar desde sus viviendas.

Pagos del Consorcio

Tras esta falta de reparación, Cucala destaca que está la necesidad de recibir los pagos del Consorcio -una vía que también exigió acelerar esta semana la consellera de Industria, Marián Cano, y el de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras una reunión con las Comunidades de Propietarios- o los anticipos de estas indemnizaciones, ya que los "desembolsos para cambiar un ascensor son muy altos y, sin estos adelantos, las comunidades no van a poder asumir este encargo".

En concreto, el responsable señala que el coste de reemplazar cada uno de estos elementos que esté totalmente afectado puede elevarse hasta los 60.000 euros, un importe considerable para el que las empresas encargadas de fabricarlos "piden de inicio un desembolso" que -considera el administrado- no es asumible sin apoyos gubernamentales. Además, Cucala recuerda que la ayuda de hasta 36.896 euros que ha puesto el Gobierno para cubrir daños en este tipo de inmuebles "no está muy claro aún si se pueden percibir si tienes una compensación del Consorcio", algo que está haciendo que las bonificaciones "estén bloqueadas mientras no se terminen de cerrar los expedientes".

Un mensaje de ascensor sin funcionamiento en un edificio de Paiporta. / Francisco Calabuig

A esta dificultad en el cobro se suma que en algunas poblaciones como Catarroja "todavía quedan sótanos pendientes de vaciar de lodo y de agua". Y, mientras esto persista y no se termine esa retirada, "no se pueden hacer actuaciones en los ascensores ni, por tanto, volver a una mínima normalidad".

Miles de puertas faltan

Sin embargo, no solo faltan ascensores dos meses y medio después de una dana cuyas consecuencias están llevando a la "frustación, el desánimo y la desilusión". Aunque resulta imposible tener un número exacto, Cucala sí afirma que contando las de garajes, sotanos, contraincendios o las de los portales, "miles de puertas siguen faltando seguro". Muchas de ellas, metálicas o de cristal, están en trámite, aunque el responsable de los administradores de fincas explica que ante la avalancha que se ha generado tras la catástrofe "falta mano de obra y capacidad para atender encargos de muchos edificios".

"Es todo un proceso muy largo y no tenemos clara cuál es la línea de meta para que la cosa esté normalizada", remarca Cucala, que cree que esa recuperación completa no habrá llegado hasta que "haya transcurrido un año de la dana, me temo. Y los ánimos no van a aguantar ese tiempo".