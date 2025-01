Fernando Valle: "La transición eléctrica con la dana no se está logrando"

Un ‘runner’ total ligado al mundo del motor "He nacido y crecido dentro del mundo del motor". Con esas palabras define Fernando Valle (València, 1974) cómo ha sido una trayectoria que ha ido de la mano de la empresa familiar, JR Valle. Aunque hoy es su CEO y forma "un trío fantástico" con su padre –"mi gran maestro"– y su hermano, Valle recuerda que su comienzo en el negocio familiar fue cuando estudiaba tercero de Marketing en ESIC. "Trabajé en recambios, barriendo, lavando coches para sacarme unas pelillas", destaca como un punto de partida que le llevó "a empezar a dirigir equipos pequeñitos" y, de ahí, a "introducirme al 100 %" en una empresa "familiar, de la ‘terreta’ de toda la vida". Un grupo que a día de hoy cuenta con ocho instalaciones, casi 100 trabajadores y factura más de 30 millones. En su caso, reconoce, "me gusta ser empresario, generar riqueza y compartir". En ese espíritu se entiende que, junto a otros responsables empresariales, tenga "una oenegé con la que nos dedicamos a hacer eventos empresariales y de networking". Apasionado de los viajes, Valle también se define como "un ‘runner’ total" al que, eso sí, ante todo lo que le gusta "es la familia".

La dana se llevó por delante su concesionario en la pista de Silla. ¿Cómo está siendo la recuperación de ese golpe?

A nivel automovilístico, la recuperación es totalmente diferente. Estamos vendiendo casi un 160 % más que hace unos meses. Pero a nivel estructural, nosotros en dos meses hemos rehabilitado todas las instalaciones que habíamos inaugurado en junio. Y fue este 7 de enero cuando abrimos la instalación de nuevo. Nos hemos recuperado muy rápido gracias al pulmón que teníamos propio, las ayudas de marca y a varios créditos ICO que hemos tenido que firmar, ya que las ayudas ministeriales y del Consorcio no han llegado. Por eso, a nivel industrial, está siendo muy lento. El Consorcio no está pagando a las empresas rápidamente y eso está haciendo que muchas que han perdido maquinaria, existencias, estructura no puedan abrir ahora.

Ha hablado de pulmón y de recurrir al ICO. ¿Cuánto les ha costado esa reapertura?

Tenemos un informe pericial bastante alto y yo he tenido que afrontar varios millones para poder reactivar mi actividad. He tenido que firmar ICO para poder trabajar porque mi sector me necesita y tengo que estar ahí.

[Tras la dana] he tenido que afrontar varios millones para poder reactivar mi actividad

Viendo esa lentitud del Consorcio, ¿cuándo se podrá recuperar por completo su sector?

La recuperación a nivel ventas es inmediata. Calculo que se podrán comprar unos 40.000 o 50.000 en estos próximos seis meses. A nivel posventa, no tenemos parque para reparar en esa zona, entonces será un poquito más paulatina. Ahora, al sector industrial, yo le doy un año y medio para recuperar como mínimo donde estábamos. Porque no es solamente la industria, sino también las estructuras, los medios, las sinergias que había entre marcas. Luego, muchos pequeños comercios industriales que había en toda esa zona de allí está cerrando. Eso va a costar mucho de recuperar porque son empresas muy pequeñitas y autónomos.

Fernando Valle, CEO de Grupo JR Valle. / JM López

¿Cree que si los avisos de la Administración hubieran llegado antes se podría haber salvado parte de negocios como el suyo?

No. Algo se podía haber salvado, pero fue un tsunami. El agua se desbordó. Se podían haber salvado vidas, pero lo que son negocios la entrada de agua no se puede controlar.

Antes hablaba de ayudas. ¿Cree que las del Gobierno están siendo suficientes para poder costearse esas nuevas adquisiciones?

No son suficientes, llegan tarde y son muy lentas porque a fecha de hoy nadie ha cobrado. Hemos tramitado muchos expedientes, pero estamos hablando casi de tres meses. La gente ha tenido que buscar movilidad, que es la que te va a dar una normalidad. Si no tienes movilidad para ir a tu trabajo, para salir a comprar, para salir de tu núcleo que está devastado y vivir no tienes esa normalidad, que es lo que la gente busca, volver a ser normales. La gente se ha buscado la vida con el coche de mi primo, de mi amigo, etc. porque esas ayudas no están llegando. Si yo no tengo ese dinero para poder comprar un coche, me tengo que esperar a que me pague el Consorcio, a que llegue la ayuda del Gobierno y de la Generalitat.

La transición eléctrica

Se ha intentado con esas bonificaciones del Ejecutivo impulsar los eléctricos. ¿Se está logrando?

Esa transición eléctrica que se quería aprovechar con efecto dana no se está logrando por un motivo grande. Sí yo he perdido un coche de combustión y me voy a comprar un coche eléctrico, primero es más caro aunque tenga la ayuda. Y lo más importante es que no tengo infraestructura para poder cargar ese coche. Otra cosa es que tú ya tengas antes un eléctrico y quieras seguir con el eléctrico o con el híbrido enchufable, pero actualmente la gente está yéndose a un combustión con la ayuda de 5.000 euros.

Se podían haber salvado vidas, pero lo que son negocios la entrada de agua no se puede controlar

Y, más allá de la dana, ¿cree que hay mimbres para que la demanda eléctrica crezca a corto plazo?

El error que cometió Europa es que ha hecho una transición forzada. Una transición tiene que ser natural y, para ello, deben darse varios aspectos. Uno, que sea económica. Y no lo era. Se consiguió que fuese económica bajo subvenciones, pero cuando se quitaron en Alemania, por ejemplo, el mercado se desplomó. Segundo, tiene que haber infraestructuras. Y esas aún no están creadas. Está empezando ahora a haber algo. Entonces, al ser forzada, es muy difícil esa transición. Ahora bien, ya tenemos las fábricas de celdas de baterías que se están empezando a producir. Eso va a dejar una bajada del coste de las baterías, lo que va a desencadenar que el coste de fabricación sea mucho menor y, por tanto, también los precios. Yo calculo que para 2035, más o menos el 50 % de las ventas serán eléctricas, porque ya habrá habido una transición natural de diez años con unos precios que actualmente los estamos soportando las marcas y los concesionarios. Cuando se liberalice la fabricación, pues bajaremos precios. Ahora, también está entrando producto asiático dentro del mercado a precios muy óptimos y están consiguiendo una cuota de mercado que ayudará a que el eléctrico se vaya estandarizando.

Fernando Valle, CEO de Grupo JR Valle. / JM López

¿Hay temor a ese desembarco?

Claro que hay temor. En Asia, casi el 50 % de sus ventas son eléctricos, ya nos llevan ventaja competitiva, de producto, de tecnología, de tiempo, de todo. Entonces están desembarcando en Europa y están arrasando. Los fabricantes europeos estaban dormidos porque buscaban una transición natural. Pero los asiáticos han entrado de una manera disruptiva y han roto el mercado y los europeos no estábamos preparados. Cuando Europa lo esté, que lo está logrando con una fabricación propia de baterías y unos productos óptimos, en ese momento el mercado europeo cambiará al eléctrico. No nos olvidemos que lo más importante de un producto es el servicio que hay detrás. Y el único que tiene esos servicios hoy aquí es Europa.

Justo en 2024 se logró superar el millón de ventas en un momento incierto para su sector. ¿Cree que esa tendencia favorable seguirá o se volverá a sufrir en 2025?

En el mercado actual, creo que cerraremos este 2025 en 1,1 millones, que sería positivo. Estamos en una transición de la combustión al eléctrico que puede frenar un poquito por ese ‘qué me quiero comprar’ a nivel de usuario. Luego también tenemos otro efecto que es el efecto de sinergias o fusiones entre marcas que está haciendo que el mundo de la distribución esté cambiando. Y luego también está la movilidad. La gente busca desplazarse de un punto A al B de diferentes maneras a costes ínfimos, ecológico, pero, sobre todo, mucha gente no quiere propiedad. Entonces nos estamos yendo también al renting y a un montón de situaciones de movilidad diferentes. No creo que vayamos a ese millón y medio que anhelamos . Por eso, el mercado se tiene que adaptar. Habrá distribución porque si no tenemos una red oficial, las marcas no pueden vender. Y está claro que el online está haciendo mucho daño, pero no es daño sino tener que adaptarte a la situación.

La gente ha tenido que buscar movilidad para tener normalidad tras la dana

Futuro de los concesionarios

¿Tiene los días contados entonces el modelo de concesionario tradicional?

El concesionario seguirá y es la parte clave y fundamental para la distribución del automóvil. Tú podrás informarte y comprar online, pero irás a por el vehículo al concesionario, que es el que te va a dar la posventa. Tú compras hoy en día un vehículo y lo que más te preocupa es que ese vehículo sea bueno, no tengas averías y cuando tengas un problema, alguien te lo solucione. Y no te lo va a solucionar online, sino el servicio, que es quien da la cara.

Sin embargo, muchas marcas han decidido acortar sus redes y tener menos cantidad de centros.

Correcto. Va a haber menos concesionarios porque se van a agrupar. Tú antes utilizabas la capilaridad para llegar a todas las zonas de las poblaciones porque tenías que darte a conocer. Hoy en día te informas y luego ya vas a la tienda porque quieres saber quién te lo está ofreciendo. La red puede ser menor por dos motivos, que son la concentración y la rentabilidad, porque los concesionarios no somos rentables.

La gente quiere ir de un punto A al B de diferentes maneras a costes ínfimos. No necesita propiedad

¿Por qué ya no lo son?

El problema que tiene un concesionario es que las estructuras que maneja son de costes muy altos y necesitamos mucho volumen. Entonces, si tú concentras, tienes mayor volumen. Los márgenes son muy reducidos y si no tenemos volumen, no tenemos margen. La rentabilidad media, por ejemplo, de la marca Seat el año pasado fue del 1,6 %. Ahora, si te vas a Estados Unidos, estás hablando de 6 %, 7 % u 8 %. Varía mucho.

Fernando Valle, CEO de Grupo JR Valle. / JM López

Compañeros de su sector apuntaban a la diversificación como fórmula para subsistir. ¿Coincide?

Nosotros, desde hace tiempo, hemos pensado igual y nos hemos diversificado. Tenemos un departamento de motos eléctricas, una correduría de seguros, una empresa que se dedica a la distribución logística de recambios, aparte de concesionario de chapa. ¿Por qué? Porque no podemos tener los huevos en una misma cesta. Tu riesgo lo tienes que diversificar. Y al final yo tengo mi propia marca que es JR Valle y nos diferenciamos los grupos en el servicio que damos al cliente. Es nuestro ADN. Al final mi negocio es dar un servicio 360. Ese es el éxito.

La suya es una empresa familiar con 55 años de vida y ocho instalaciones. ¿Qué planes o inversiones tiene JR Valle para el futuro?

Lo primero es asentar los productos que tenemos tras el problema que hemos tenido de la dana y por la situación disruptiva del mercado e ir creciendo en función de esos servicios diversos al cliente. Ir dándoles forma a estos negocios, creciendo por ahí y diversificando el portfolio que podemos ofrecer. Quiero tener un cliente 360. Eso es el futuro nuestro.

Queremos seguir diversificando nuestro portfolio y tener un cliente 360. Es nuestro futuro

En ese futuro, son vendedor oficial de marcas de Volkswagen, ¿cree que la apuesta por la gigafactoría de Sagunt reforzará su negocio?

La gigafactoría nos va a dar la posibilidad de tener un producto premium y un target de mercado súper interesante. Cuando la gigafactoría empiece a producir las celdas, Martorell se va a poner las pilas y va a sacar un producto especial. Va a haber un antes y un después en el grupo Volkswagen.

La amenaza de Trump

Por último, el lunes vuelve Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Hay temor a su amenaza de aranceles?

Las políticas arancelarias siempre son peligrosas y digamos que se vuelven en tu contra. Pero el grupo Volkswagen ya se está desarrollando con plantas internas dentro de Estados Unidos, está adquiriendo marcas allí para implantarse. Está claro que van a haber aranceles, pero los grupos automovilísticos ya están viendo la manera de poder aprovecharlos a su favor.

n