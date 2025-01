Los proveedores de Ford esperan a ser elegidos para el futuro coche para sumarse al RED

Ford Almussafes sabe desde hace más de tres semanas que su futuro, hasta la llegada de su nuevo coche en 2027, estará ligado al mecanismo RED. La fórmula de flexibilidad laboral, un ERTE especial en el que los empleados afectados no consumen jornadas de paro y que fue aprobado por el Gobierno central en los últimos compases de 2024, ya está vigente en la planta -aplicándose de manera rotativa en la plantilla- desde que se volvió a la actividad tras la Navidad el pasado 7 de enero. Sin embargo, desde su concepción, la intención era que a esta iniciativa no solo se pueda adherir la factoría, sino también una industria auxiliar que en mayor o menor medida es dependiente de Ford. Un paso que, a día de hoy, ninguna compañía habría dado todavía al no saber si podrán cumplir con una de sus condiciones: la de mantener el empleo.

Mantener el empleo

Es lo que explican a este diario fuentes sindicales conocedoras de la situación que señalan que, con el mecanismo, "se pide una garantía a la empresa de que debe mantener el empleo durante dos años". Un horizonte que es incierto aún para las compañías. Porque a diferencia de una Ford que tiene previsto fabricar un modelo multienergía a partir de ese plazo, los proveedores "hasta que no sepan si van a acceder a ese nuevo vehículo no saben si van a poder mantener sus plantillas". De ahí que las firmas hayan preguntado y estén actualmente estudiando y analizando "propuestas y presupuestos". Y es que, relatan desde las centrales, puede ser que alguna se sume al RED y, si no es elegida, "opte luego por devolver las ayudas". No obstante, a priori la espera debería ser por el momento la opción escogida.

El polígono de Ford Almussafes, en una imagen de archivo. / Francisco Calabuig

Eso sí, el periodo en el que se conocerá quién suministrará sus piezas al futuro coche está cada vez más cerca de llegar. Aunque los contactos -según avanzó ya este diario en septiembre- se han venido produciendo desde el pasado verano entre la marca del óvalo y los posibles fabricantes, las citadas fuentes explican que en el caso de un coche nuevo "si se quiere sacar en 2027, como mucho en abril o mayo se debería saber cada uno qué va a tener". No en vano, una vez son escogidos, esos proyectos se tienen que desarrollar, un proceso en el que se tarda entre un año y medio y dos. Un margen de maniobra para cerrar quién suministrará las piezas que se debe cumplir si se quiere evitar cualquier tipo de retrasos.

Sin producción de coches

Más allá de esa industria auxiliar, este lunes comenzó la semana de parada productiva total en el área de fabricación de vehículos de Ford Almussafes. No en vano, según se fijó en paralelo al acuerdo del ERTE RED, durante todo este ejercicio la factoría no tendrá actividad en la sección que fabrica el Kuga un total de 80 jornadas, mientras que en la planta de motores, la detención prevista será de medio centenar de días.

