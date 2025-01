Obituari; Adeu amic i company de tant de treball per la nostra terra

El diumenge, un descerebrat em va deixar orfe de un dels grans amics i company a totes les tasques que per els nostres empresaris, i per la nostra societat, es podíen fer. Antoni Baixauli, amb el que jo mantenía una relació tan estreta que deien que les nostres vides podíen semblar lo contat per Plutarco a «Vides Parale·les», ens varem coneixer al voltant de 1972 ala U.D.P.V. ja preparant el canvi que s’albirava; sempre vinclats a la comarca i pensant en el millor per als nostres conciutadans, amb don Joaquín Maldonado i Vicent Ruiz Monrabal. La feina ens va dur al mateix temps a coincidir, jo com a president de la Federació Metalurgica i ell de la Federació de la Madera i de la Fira del Moble.

Veniem ambdos de families humils, de poble i amb pocs estudis, amb gran exigencia peró de servir a Valencia. Així, varem ser vicepresidents de la recent naixcuda Confederació Empresarial Valenciana (C.E.V.), amb Vicent Iborra, i allí estretarem, si cap el nostre desig de treballar per la Comunitat.

Al 1983, sent jo vicepresident de Caixa Torrent i havent dimitit el president, vaig pensar, junt amb altres companys, que sent el meu sogre -Paco Torrent- Director General, no deuría per ética i estética ser jo president. I reunits, pensarem: Quí millor que Baixauli, (President llavors de la Comissió de Control) pera este carrec? Així fou, i la seua tasca com sempre impecable. Coincidirem a la Cambra de Comerç i quant la C.E.V. demaná que un empresari subsituira a Ramón Cerdá, tots varem ser d’acord en Antoni, gran coneixedor de l’institució. Ell acceptá, i em va demanar que jo fora el seu viceprecident per a col·laborar junts. Com no? Mai tingué prou en el seu deler per servir a la societat. Es va fer carrec de la Mutua i de Aidima i avui seguía treballant amb les institucións empressarials.

La bicicleta i la seua tan benvolguda barraca varen ser els esplais preferents, sempre amb Paqui, la seua dona, complement sense parangó en la vida tota, i gran persona a tots els ámbits. No puc escriure açó sense un pesar molt gran, perque Toni fou i es un referent imprescindible en la meua trajectoria, com me consta, i així ho día ell, jo pera ells.

Descansa, Antoni, descansa Paqui. S’ho hau guanyat i deixeu llavor. Sempre estareu tú i ella en el record dels que vos hem tractat i estimat. Vos han furtat lo que vos quedava, peró sou presents, i eixemple ara i sempre, pera els que quedem. ADÉU.