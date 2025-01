OMC y UE tratan de frenar una guerra comercial global en Davos: "Perderíamos todos"

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, unieron sus voces este jueves en el Foro de Davos para intentar evitar que la ola proteccionista procedente de EEUU traiga una guerra comercial que en opinión de ambos sería negativa para todas las economías.

"Si volvemos a la imposición mutua de aranceles en represalia como la que hubo también en los años 30 del siglo pasado, el PIB (producto interior bruto) mundial tendrá pérdidas de doble dígito y todos lo pagarán", advirtió Ngozi en un debate sobre junto al comisario europeo y representantes diplomáticos de países como China, Japón, EEUU o Brasil, entre otros. "Incluso si el escenario es otro, el de un comercio roto en dos bloques, vamos a perder un 6,4 % del PIB global real, una cifra similar a las economías de Japón y Corea del Sur unidas", advirtió la directora general de la OMC.

Valdis Dombrovskis, comisario de Comercio de la Comisión Europea. / Stefan Wermuth / Bloomberg

Dombrovskis aseguró que el mayor logro económico de la Unión Europea (UE) a lo largo de su historia ha sido precisamente el de eliminar las barreras comerciales entre sus miembros con la libre circulación de productos, servicios, mano de obra y capital, "lo que ha beneficiado a todos los miembros". "Los países aislados económicamente no son prósperos, y la historia nos muestra que en los años 30 del siglo XX el proteccionismo y la fragmentación económica contribuyeron a la Gran Depresión", afirmó.

Ngozi insistió en que las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, todavía no se han materializado (por ahora solo se han iniciado investigaciones sobre el desequilibrio comercial de EEUU), por lo que pidió tranquilidad en un momento en el que el comercio global se encuentra en cifras récord (30,4 billones de dólares en 2024). "No digo que no esté preocupada, pero es mejor no hiperventilar, tranquilizarse y respirar profundamente", señaló la directora general de la OMC, quien urgió a las economías a que, incluso si los aranceles estadounidenses se hicieran realidad, no sean respondidos de inmediato con tarifas incluso mayores.

"Usar los aranceles como una herramienta política es atractivo", admitió Ngozi, quien manifestó no obstante su esperanza en que sea una simple maniobra de negociación de Trump, ya que, advirtió, esas tasas "pueden distorsionar la economía al llevar a la salida de recursos de unos sectores a otros". "A menudo se usan para resolver problemas de los que el comercio es injustamente acusado, y si se analizan los déficits comerciales se con frecuencia que proceden de desequilibrios económicos, por ejemplo en consumo doméstico", subrayó. La imposición de tarifas a las importaciones "puede reducir temporalmente el déficit pero a la larga traer problemas como inflación, o que las exportaciones sean menos competitivas", subrayó.

Dombrovskis añadió por su parte que Estados Unidos y la Unión Europea son aliados estratégicos en el difícil momento geopolítico actual "en el que las autocracias desafían las reglas del orden internacional", y suman entre ambos el 42% del PIB mundial, por lo que deben trabajar juntas con espíritu de cooperación. El comisario europeo defendió no obstante la imposición de aranceles y otras medidas restrictivas del comercio en ciertos casos, como las que Bruselas ha dictado por motivos de seguridad estratégica en ciertos sectores o para apoyar la reducción de emisiones conducentes al calentamiento global. "El mundo ha trabajado duro en la historia para bajar los aranceles y esta óptica ha estimulado el comercio global beneficiando a todos los países", concluyó Ngozi, quien animó a Estados Unidos y China a negociar sus desequilibrios comerciales con el mismo espíritu con el que EEUU y Japón resolvieron diferencias en conflictos similares en los años 70 y 80 del siglo pasado.