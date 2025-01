Berti Barber (Teika): "El negocio del ‘vending’ está en alza porque cada vez es más saludable"

Con el deporte femenino Berti Barber Castellá (Gandia, 1981), junto con su hermano Nicolás, CEO de la compañía, maneja las riendas de Teika, marca creada en 2019 y heredera de Cafemax, negocio puesto en marcha por su padre en 1981. Es miembro del consejo social de la Universitat Politècnica de València (UPV). También de EVAP, Club de Marketing del Mediterráneo, Primeras Marcas y de Edem-Escuela de Empresarios, entre otras asociaciones. Es invitada habitual en charlas, eventos y formaciones que tengan que ver con liderazgo, marketing, deporte femenino y crecimiento orgánico. Tiene un grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Jaume I con dos títulos máster, en Marketing Digital en la Universidad de Reykjavik (Islandia) y un MBA en la Universidad de Bremen (Alemania).

Se cumplen tres meses del fatídico día 29 de octubre de 2024. ¿Cómo afectó la dana a su empresa?

Afectó muchísimo a nuestra base logística de Paiporta aunque ya hemos podido ponerla en marcha. El barro y el agua destruyeron bastantes máquinas. Estuvimos mucho tiempo sin poder salir ni operar. Por suerte, teníamos otra en Moncada, donde apostamos por deslocalizar la gestión de Paiporta. Las máquinas instaladas en centros e instituciones de la ‘zona dana’ han terminado en el desguace porque en el momento en que entró barro se destrozó todo el sistema electrónico y el equipo de frío quedó inservible. Lógicamente, las ventas nos cayeron bastante en la parte final del año en este territorio. Los departamentos de talleres se vieron desbordados de trabajo. Además, la ‘dana’ nos pilló en pleno proceso de licitaciones para optar a concursos públicos de varios aeropuertos españoles, donde queremos crecer en negocio. La solidaridad no ha faltado, tampoco desde nuestra empresa: hemos suministrado muchas botellas de agua y alimentos a poblaciones devastadas por la dana.

¿Qué piensa del plan de reconstrucción empresarial puesto en marcha por el Gobierno de España y la Generalitat?

Falta coordinación en la gestión de los fondos públicos, tanto del Gobierno central como del autonómico. Y veremos qué pasa con el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Los procesos de gestión de los expedientes para tramitar ayudas directas, créditos o avales son muy lentos. La burocracia ahoga a los políticos. Hay que reconstruir polígonos industriales.

Los ingresos del sector de la distribución automática de alimentos, bebidas y tabaco (el llamado ‘vending’) no dejan de crecer y ya generan un volumen de negocio superior a los 2.150 millones de euros anuales en España. ¿Es un negocio al alza?

Hay negocio para todo el sector de la alimentación. El ‘vending’ ha mejorado mucho en estos últimos diez años. Hemos pasado de ser un sector maltratado, quizás influenciado por el cine de EE UU, donde en las películas aparecían actores dando patadas y puñetazos a las máquinas porque se tragaban el dinero o no facilitaban al producto requerido, a posicionarnos en una imagen bien diferente. Eso es historia. Ahora hay métodos de pago electrónico y los productos son los mismos que puedes tener en la nevera de tu casa, más frescos y saludables. Aunque hay de todo, claro. Somos un sector minoritario de la alimentación en general y, por tanto, no se nos puede acusar de se causantes de la obesidad infantil o de fomentar hábitos alimenticios perjudiciales para la salud. Por tanto, la legislación no nos debe maltratar. He visto muchas veces que en licitaciones para el ‘vending’ del ámbito sanitario no exigen cosas que no tienen las propias cafeterías de los centros hospitalarios, las tiendas de alimentación y bebida o los supermercados. Es un poco absurda esta situación. El sector está al alza porque cada vez es más saludable.

Planes de expansión

Teika compró Vending Levante para seguir creciendo en la Comunitat Valenciana y fichó a un nuevo director general para su plan de expansión. ¿Cuáles son sus metas?

Selló esa compra como parte del crecimiento que la compañía tiene previsto en su plan estratégico a cinco años. Con la adquisición de Vending Levante, que opera desde Moncada para el área metropolitana de València, Teika se consolidó como empresa líder en la distribución de alimentación y café por medio de máquinas automáticas en toda la Comunitat Valenciana. Vending Levante tenía cuatro décadas de trayectoria empresarial y tenía una cifra de negocio algo superior a los tres millones de euros. Distribuye alimentos y café a más de 1.300 máquinas de ‘vending’, lo que se suma a los más de 7.000 puntos de venta con las que ya operaba Teika.

Berti Barber, en la sede de Levante-EMV. / F. Bustamante

¿Tiene Teika previstas nuevas adquisiciones de empresas?

Las empresas del sector del ‘vending’ siguen muy atomizadas en España y no descartamos, si se ponen a tiro, alguna adquisición. Estudiaremos posibles ofertas. Hay muchas pequeñas empresas del sector que lo están pasando mal y tienen posibilidades de ponerse en venta.

¿Qué tendencias prevé en el sector?

La comercialización de productos más sanos en máquinas más saludables. Por supuesto, utilizar envases más sostenibles, reutilizables y productos reciclables. El sector de la distribución automática no deja de crecer y generar un volumen de negocio grande. Otra tendencia es que los nuevos consumidores son más jóvenes. Para ellos es muy fácil porque no tienen que interactuar con ninguna persona. A través del móvil se pueden hacer los pagos. El nuevo consumidor que viene es un perfil que a lo mejor para él es más cómodo ir a una máquina y sacarse un producto que ir a una tienda.

¿Los jóvenes compran más en este canal de ventas?

Nos dirigimos a un público muy amplio: desde los jóvenes de 16 años hasta personas de edad avanzada consumen alimentos y bebidas de las máquinas de ‘vending’. En Teika tenemos un target más acotado: nos dirigimos más a un público de entre 35 y 50 años. Apostamos por la tecnología, los métodos de pago e información electrónica a través de tarjetas, bizum, app o códigos QR. Desarrollamos sistemas de pago alternativos porque poco a poco va desapareciendo el dinero de nuestros bolsillos. Todo es más transparente con nuestro modelo digital. Obviamente, personas de más de 50 años también pueden utilizar esos sistemas, si bien al final tienes que dirigirte a un público más acotado para que tus campañas vayan enfocadas a un lenguaje y a una imagen más acorde con tu modelo de negocio.

Una empresa "diferente"

¿Cuál es la facturación que espera Teika para 2025?

La Comunitat Valenciana aglutina entre el 60% y 70% de nuestra cifra de negocio. Otras áreas de negocio para nuestra compañía son las provincias de Málaga, Murcia y Madrid. Y estamos creciendo en Cataluña, Baleares y Galicia. De momento, no contemplamos salir al exterior. Trabajamos con 450 referencias de productos y la previsión de flota de máquinas para el año 2025 es de 10.000 máquinas. En 2024, a falta de concluir la auditoría de cuentas, hemos cerrado el ejercicio con una facturación de unos 40 millones de euros, frente a los 36 millones del año anterior. Queremos llegar a tener 15.000 máquinas en toda España. Cerraremos este año con una plantilla de unos 300 trabajadores, frente a los 260 del año precedente.

¿Qué productos diferenciados ofrece Teika respecto a sus competidores?

Nos diferenciamos sobre todo por el método de pago. Además, es un ‘vending’ diferente al habitual porque ofrecemos productos frescos y artesanos como sándwiches, ensaladas, pizzas, pan, cruasanes o bocadillos, entre otras referencias, elaboradas en un obrador propio ubicado en nuestra sede central de Real de Gandia. Y apostamos por una tecnología adaptada al usuario final. Cuando vamos a un cliente grande intentamos siempre que la máquina sea lo más parecida a lo que ellos tienen pensado.

Berti Barber, en la sede de Levante-EMV. / F. Bustamante

¿Y frutas frescas?

Son difíciles de mantener en condiciones óptimas en una máquina de ‘vending’. Requieren envases adecuados de papel y temperatura baja porque la fruta, sobre todo si está cortada y sin piel, se oxida rápido. Es complicado por su rápida fecha de caducidad.

¿Qué piensa del impuesto al plástico de un solo uso que se aplica en España?

Apuesto por la sostenibilidad. Es un objetivo justo y necesario. En el sector del ‘vending’ lo tenemos más complicado porque usamos recipientes. Desde hace años trabajamos este objetivo. Apostamos por los envases ‘PET’ (plásticos 100% reciclables). Tenemos proveedores cuyas botellas son elaboradas con materiales 100% reutilizables. Queremos ser el ‘vending’ más sostenible del sector. Hace seis años que pusimos en marcha una estrategia de reciclaje que denominamos ‘WUOT’.

¿Cómo contribuye eso a la sostenibilidad?

Se trata de una estación de reciclaje, fabricada con materiales sostenibles donde el protagonista es el cartón y por tanto su coste es muy bajo y su instalación es sencilla. El funcionamiento es muy intuitivo: tan solo hay que tirar el envase en el lugar adecuado. El producto comprado en una máquina de Teika tendrá un pequeño incremento de precio que funcionará como un depósito del envase y al devolver el envase tirándolo a ‘WUOT’, ese depósito se le devolverá al usuario. Se trata de que los usuarios finalicen su compra con el gesto responsable de tirar el envase en la estación de reciclaje porque, tras tirar el residuo y con un sencillo gesto de enlazarse a la estación ‘WUOT’ a través de la aplicación de Teika como si se tratase de una compra cualquiera, se suma el saldo en ese mismo momento.

Es una abanderada del deporte femenino.

Teika da visibilidad a las mujeres deportistas para que se conozca su talento y trabajo en cada una de las disciplinas en las que desarrollan su trabajo: fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo, rugby, hockey y atletismo. Teika destaca por el desarrollo de la tecnología en sus puntos de venta y la comodidad en el pago con una aplicación propia para móviles, y es muy conocida por la apuesta por el deporte femenino, ya que patrocina nada menos que 17 clubes en toda la Comunitat Valenciana con su campaña Juegan ellas, ganamos todos que comenzó en 2017 y con la que hemos realizado decenas de acciones para incrementar la visibilidad de las mujeres deportistas y promover su trabajo y talento. Además, la compañía también creó Más en meta, una campaña que desarrolla junto a Maratón y Medio Maratón de València desde 2019.

Teika sostiene que tomar el café con los ojos cerrados, tranquilos y sin prisa «ayuda a la transformación que necesita la sociedad». ¿Por qué?

Siempre hemos querido que sea un momento en el que el personal de las empresas, de los hospitales o de cualquier otro centro tengan un momento de ‘reconexión’ consigo mismos. Eso sirve para pensar, reflexionar, compartir ideas y tomarse un relax. Creamos espacios y entornos confortables para tomar café.

¿Eso se rompió durante la pandemia y el teletrabajo?

Claro. El período de confinamiento fue terrible para nuestro negocio y el teletrabajo, que al final no se ha consolidado como se decía, tampoco ayuda a socializar ideas y tener momentos para tomar el café con otras personas.