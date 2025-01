El deporte universitario se convierte en trampolín para trabajar en Silicon Valley

España ya es el primer país no anglófono en número total de estudiantes deportistas en universidades de Estados Unidos y el primero de forma global en deportes como el golf o el tenis. El deporte universitario en la primera economía del mundo abre puertas a las principales multinacionales y a la meca de las tecnológicas, Silicon Valley, a miles de jóvenes españoles que deciden coger las maletas y estudiar allí.

"Antes de graduarme ya tenía una oferta para trabajar a tiempo completo en Microsoft para cuando terminase la carrera. Decidí irme a EEUU para poder seguir compitiendo en golf mientras acababa los estudios. En España no es tan fácil combinar estudios y competición", cuenta la madrileña Elena Villamil, ingeniera informática en la sede central de Microsoft en Redmond (Washington) desde 2015. Villamil fue becaria en Google durante sus estudios en la Universidad Metodista del Sur en Dallas.

Los pasos de Villamil son similares a los que siguió Nicolás Jubera desde su Logroño natal hasta terminar en el bróker especializado en criptodivisas Coinbase, que tiene su sede principal en San Francisco (California). "Al principio no quería marcharme. No quería dejar mi vida en España y estaba incluso aceptado en la Universidad de Deusto. Al final, mi familia y mis entrenadores me convencieron de que la única manera de seguir compaginando el tenis con los estudios a un nivel tan alto era irme a EEUU. Me lancé con la idea de probar un año y llevo en el país desde 2011", relata este economista que antes de llegar a Coinbase fue analista en Bank of America y Morgan Stanley.

Las carreras más demandadas por los estudiantes españoles durante este curso han sido Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ingeniería y Ciencias del Deporte. En cuanto a los destinos favoritos para estudiar, destacan los estados de Florida, Carolina del Norte y California. Las becas más comunes entre los hombres han sido otorgadas en deportes como fútbol, tenis y golf, mientras que, en el caso de las mujeres, han predominado las relacionadas con fútbol, tenis y atletismo. Por comunidades autónomas, Cataluña lidera los becados, por delante de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Destaca el importe medio obtenido por los alumnos de La Rioja que alcanzan ayudas de 32.800 euros, seguido de los gallegos con 30.500 euros por beca, según los datos de la firma Keystone Sports que ha enviado a más de 4.000 estudiantes desde 2004, consiguiendo movilizar más de 275 millones en ayudas estudiantiles. Más del 60% de las deportistas españolas que estudia en Estados Unidos recibe becas completas durante sus cuatro años universitarios. Estas becas cubren todos sus gastos académicos, entrenamientos y competiciones, material deportivo, residencia en la universidad y comidas.

Impulso al deporte femenino

Las mujeres deportistas se ven beneficiadas en EEUU por una ley federal aprobada en 1972 que permite que millones de mujeres utilicen el deporte para su desarrollo académico y profesional. Todas las universidades tienen la obligación de tratar al deporte femenino de la misma forma que al masculino: ofreciendo el mismo presupuesto, instalaciones, medios y número de becas.

En deportes olímpicos, las mujeres se benefician por una situación especial que viene del fútbol americano, deporte exclusivamente masculino y que otorga 85 becas por equipo, por lo que las universidades tienen que dar el mismo número de becas al deporte femenino para poder cumplir con la ley de igualdad. Esto hace que en deportes donde hay hombres y mujeres, como por ejemplo el tenis, el atletismo, la natación o el fútbol, existan más becas y sean más altas para mujeres que para hombres. Y también hace que la liga universitaria de fútbol americano (NCAA) cree e impulse otros deportes solamente para mujeres, como el hockey hierba, el vóley-playa, la hípica, el triatlón o el rugby.

Es el caso de la zaragozana Sandra García, portera y capitana del equipo de fútbol West Virginia University Institute of Technology y estudiante de Ingeniería Civil. "La mayor ventaja de su sistema educativo en referencia al deporte es que valoran las necesidades que tiene el deportista. Cualquier profesor te cambia fechas de exámenes y entregas de trabajos o deberes si tienes partidos y no has tenido tiempo para prepararlo. Este caso es un poco más especial en mi universidad ya que hay pocos estudiantes y tienes una cercanía muy buena con los profesores", explica.

Puerta abierta en las ‘big four’

"Las empresas valoran mucho haber estudiado fuera, ya no solo por el inglés, sino porque se suele asociar a tener la mente abierta y a probar cosas nuevas. Siempre es un plus en el currículum que vean que has estado en una universidad estadounidense, lo recomiendo mucho", comenta David Corrales, analista y desarrollador informático en la oficina de Deloitte en Madrid. Corrales estudió Matemáticas y Ciencias de la Computación en el colegio universitario Hobart and William Smith en Geneva (Nueva York), mientras jugaba en el equipo universitario de baloncesto. "En EEUU le dan mucha importancia a los deportistas, a los jugadores de fútbol americano, baloncesto, fútbol... Siempre hay muchas ayudas", subraya. Antes de llegar a Deloitte en septiembre de 2023 se dedicó a la investigación y fue profesor en la misma universidad neoyorquina durante dos años y medio.

El madrileño Miguel Ángel Mielgo hizo el mismo recorrido de ida y vuelta. A su regreso a España ha trabajado en la consultora francesa Atos y en la firma irlandesa Accenture tras graduarse en Contabilidad e Informática en la Universidad del Valle de Misuri. "Fue un sueño jugar a baloncesto en una universidad estadounidense. Además, allí conocí a gente de todo el mundo", sentencia.