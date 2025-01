El Consell negocia una ruta aérea para conectar la gigafactoría con Alemania

El año 2026 será el de la conclusión de una de las grandes inversiones que tendrá la Comunitat Valenciana en los próximos tiempos, la gigafactoría que el grupo Volkswagen está levantando en Sagunt. Un proyecto, que comenzará a producir con 1.500 trabajadores en el segundo trimestre del próximo año, para el cual el Consell está trabajando en cerrar una conexión que una esta fábrica de baterías con el resto de Europa. Sobretodo con una ciudad alemana como Hannover, la urbe más próxima a los cuarteles centrales del grupo alemán donde ya se ubica su otra gigafactoría. En el foco de todo, aprovechar esos tráficos empresariales y técnicos de viajeros que habrá entre ambos enclaves antes incluso de que esta inversión esté en marcha.

Al respecto, según explicaba a este diario esta semana en el marco de Fitur 2025 el director general de Turismo de la Comunitat Valenciana, Israel Martínez, esa conexión "la estamos tratando con distintas compañías aéreas", las cuales –aunque todavía no hay nada cerrado– "tienen unos intereses económicos que les están cuadrando con esa ruta". "Hay una gran predisposición", insistía el dirigente del Consell sin revelar plazos en los que podría concretarse. Eso sí, teniendo en cuenta el funcionamiento de las operativas aéreas, esta ruta llegaría –como mínimo– para la temporada de invierno de 2025, al haberse cerrado ya casi las perspectivas para este verano. Además, este año la Comunitat participará por primera vez en décadas con estand propio en la feria turística más importante de Alemania, la ITB Berlín, un espacio que podría servir para concretar esta ruta.

Manises, aeropuerto favorito

No obstante, los tiempos no son el único punto importante a desvelar. También está qué aeropuerto tendría esa conexión. A inicios de 2023, el Ejecutivo valenciano, en aquel momento dirigido por Ximo Puig, señaló que se hablaba con TUI para hacer ese recorrido con el aeropuerto de Castellón. Sin embargo, fuentes del sector consultadas por Levante-EMV apuntan directamente a Manises. Primero, por su mayor cercanía respecto a las instalaciones saguntinas. Y, segundo, porque Hannover es hoy "una de las ciudades que no tiene conexión directa con Valencia que tiene, por tráficos, más potencial para abrir esa ruta".

Una visión, sobre una línea que además hace dos décadas ya operaba la aerolínea Hapag-Lloyd Express, ejemplificada en cómo se ha comportado otra ruta similar también con el país germano, la del aeropuerto de Colonia con Valencia por Ford. Según señalan desde el sector, son conexiones que funcionan "en gran parte por el tráfico" que generan estas compañías, unas sinergias que "no son flojas". "Estamos hablando de un tema industrial que también influye en el tema laboral y en el turismo", incide Martínez.

Un mercado al alza

Sin embargo, más allá de la propia gigafactoría, el director general de Turismo insiste en que el mercado alemán es "creciente" para la Comunitat. El año pasado, sin ir más lejos, la llegada de viajeros desde este país creció un 6,2 % a nivel autonómico y más de un 27 % en la ciudad de València. "La calidad de vida que tenemos en la Comunitat Valenciana tiene también un peso muy específico a la hora de atraer ese turismo o de fomentar una vía laboral para venir a trabajar a la Comunitat Valenciana", remarca Martínez, que también pone el foco en la posibilidad de atraer nómadas digitales al territorio valenciano. "Estamos en el siglo XXI y todo el mundo trabaja desde cualquier ubicación y, al final, la captación de talento también viene por esas condiciones de vida que ofrezcas", concluye.

Homenaje a la dana con QR de barro, una innovación tecnológica en Fitur Fuera del estand valenciano, una iniciativa del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) ha rendido tributo a la dana y su fuerte golpe para la Comunitat Valenciana en Fitur 2025. La misma ha sido «Los Mil y un Viajes», un proyecto en el que los carteles –donde se puede escanear el código QR para vivir una de sus experiencias– han sido elaborados por la presidenta de la fundación Llamada Solidaria, Mayche Ayllón, con «barro reciclado» con la mirada puesta en «hacer un homenaje a lo sucedido en Valencia». Así lo explica la jefa de Proyectos de Transformación Digital del ITH, Beatriz Heras, quien destaca que tras la tragedia se apostó por «representar esa solidaridad» de la ciudadanía «estando presentes con nosotros en esa señalización» de unos pictogramas a través de los cuales «se puede tener la información de cada uno de los seis espacios temáticos que salen en la novela de ‘Los Mil y un Viajes’». Y es que, aunque «no era posible utilizar el barro de Valencia porque tiene muchas toxinas», Heras sí remarca que la intención sí ha sido mezclar «técnicas de impresión avanzadas, ya que estamos en un entorno tecnológico, con la parte del barro reciclado mediante una técnica de cerámica». Un «guiño a Valencia» que «nos ha ayudado a conceptualizar todo el proyecto», concluye la responsable del ITH.

