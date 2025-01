La reducción de jornada a 37,5 horas no supondría ningún problema para la economía valenciana

Los secretarios generales de CC OO-PV y UGT-PV, Ana García Alcolea e Ismael Sáez, respectivamente, reclaman políticas “activas y fuertes” en materia de industria e innovación para impulsar la economía de la Comunitat Valenciana. “Tenemos un crecimiento del empleo, de la población, de los beneficios empresariales, sin embargo, los salarios aumentan de forma moderada. La situación económica va bien, pero no se nota en la economía doméstica: pues el 40% de los ingresos se dedican a pagar la vivienda”, ha lamentado la dirigente de CC OO-PV.

En su análisis sobre la coyuntura de la Comunitat Valenciana, con motivo de un encuentro de Nueva Economía Forum, también ha señalado el problema de la infrafinanciación autonómica. “Por eso hace falta un modelo de financiación justo acompañado de una reforma fiscal en profundidad. Hay que tener más ingresos en el sistema y de tener más corresponsabilidad fiscal”. Y ha apuntado otro reto: “la transición digital y la verde requieren políticas activas fuertes en formación, inserción. Por eso, hay que encarar más inversión en innovación”.

En presencia de la vicepresidenta del Consell y Consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, entre otros representantes de la Generalitat, así como de dirigentes empresariales, como el presidente de la CEV, Salvador Navarro, Ismael Sáez, ha reconocido que desde el punto de vista productivo “existe un problema de tamaño, inversión, formación y volumen que frenan el crecimiento. Y un peso industrial bajo que limita nuestra competitividad”. “El papel de la Agencia Valenciana de la Innovación es clave”, ha puntualizado.

Y ha destacado un dato: el presupuesto del Consell e industria es de un 5,5 %. “Se pone en evidencia que es insuficiente”, ha comentado Sáez. Respecto a las infraestructuras, lamenta que se van a invertir 2.400 millones en el aeropuerto de Madrid “y aquí hay problemas para impulsar el corredor mediterráneo”. Sáez también ha lamentado que la Comunitat Valenciana tenga una renta per cápita 14 puntos porcentuales por debajo de la media española.

Reducción de jornada

Según Sáez, “el coste salarial y la reducción de la jornada pueden en producir problemas de competitividad, sobre todo en las exportadoras”. Sin embargo, ha afirmado que las empresas valencianas, por convenio, tienen jornadas próximas a las 38 horas y, por tanto, la reducción a 37,5 horas supondría una caída de tan solo un 2% y, en consecuencia, apenas tendría un impacto sobre la competitividad y el empleo”. Y ha recordado que en los últimos años el SMI ha mejorado un 50% y “no ha pasado nada”. “Para la Comunitat Valenciana la reducción de jornada no supondría ningún problema para la economía valenciana”, ha insistido.

Ana García también ha lamentado que este debate ya lleva once meses de negociación y habra que dar pasos, aunque sería mejor un acuerdo de todas las partes, que no ha sido posible al descolgarse la CEOE. “Hay más de un millón de horas extra a la semana en la Comunitat Valenciana”, ha recordado Ana García. “La productividad no llega a la media europea, aunque ha mejorado”, han reconocido ambos dirigentes.

Impacto de la dana

Sobre el impacto de la dana en la economía, según Sáez, se está haciendo mucho y se hace rápido por parte de las administraciones públicas. “Si los afectados dicen que es lento es porque hay mucha disputa política y por eso se traslada a la opinión pública que existen retrasos en el proceso de recuperación”, ha explicado el dirigente de la central ugetista.

“Hay una evidente falta de coordinación entre los dirigentes del sector público y que obedece a una estrategia de culparse de una administración a otra y de disputa política. Esa falta de coordinación debe superarse”, ha explicado Sáez.

Sobre los ERTE ambos dirigentes han afirmado que deben plantearse actuaciones para que no vuelva a ocurrir. “Apostamos por el escudo social y es necesario mantenerlo -ha señalado Ana García- porque hay empresas que han solicitado ERTE pero después no podrán abrir”. También han indicado que las ayudas a las empresas para la renovación tecnológica y tener una recaudación de impuestos para el que tenga más aporte más son cuestiones necesarias.