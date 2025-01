El sector veterinario valenciano reabre 19 de los 27 centros afectados por la dana

El sector clínico veterinario de la provincia de Valencia va dando pasos para retornar a la normalidad. Tras el desastre del 29 de octubre, el Colegio de Valencia (ICOVV) contactó telefónicamente con los más de 100 centros ubicados en la ‘zona cero’ de la dana para conocer el alcance de los daños y la mayoría tuvo que cerrar, en el mejor de los casos, durante horas o días. Conscientes de la debacle provocada, ya desde primeros de noviembre, la entidad colegial abrió una cuenta para recaudar un ‘Fondo de Solidaridad’ con el que aliviar la situación creada y convocó al resto del sector -no afectado- para que también pudieran ayudar desde sus centros (a atender animales y o a ceder espacio para que los compañeros afectados pudieran seguir trabajando).

Según informa el ICOVV, la ola de solidaridad de particulares y entidades vinculadas al sector llegó de todo el país. Los más de 400 veterinarios voluntarios locales movilizados, además del rescate y atención sanitaria a perros o gatos en los puestos de atención creados en los municipios donde el servicio había desaparecido, también contribuyeron con su trabajo a acortar los plazos para que los centros reabrieran antes.

Pues bien, casi tres meses después, de los 27 centros que han solicitado formalmente las ayudas al ICOVV y resultaron más devastados por la riada, hoy ya han logrado retomar su actividad ‘básica’ 19 y otros 4 tenían previsto hacerlo en las próximas semanas o meses. A tal fin han contribuido los 434.154 euros -con una importante aportación con recursos propios y otras muy notables de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) y de Seguros AMA, además de las realizadas por colegios veterinarios, consejos autonómicos y por AVEPA (Asociación Española de Veterinarios de Pequeños Animales)- que la entidad colegial ha logrado ya tramitar e ingresar a los 131 colegiados damnificados.

Cuantía de las ayudas

Las ayudas se han repartido considerando los daños acreditados por los colegiados en sus centros veterinarios, en sus viviendas o vehículos. También se ha valorado si la dana provocó una situación de ERTE en el colegiado o la pérdida del botiquín veterinario. Los daños se han estimado como graves, moderados o leves para centros veterinarios y viviendas; como graves o leves en el caso de vehículos y como una única categoría, si ha habido pérdidas en el botiquín o se ha estado en ERTE. Los importes recibidos por los colegiados por concepto, han variado desde 200 euros, para los que solo sufrieron pérdidas en su botiquín a los 11.133 euros, para los que sufrieron una mayor destrucción en sus centros. Prácticamente, el 60% del importe recaudado se ha destinado a la reconstrucción y reparación de las clínicas o consultorios y casi un 30% a mitigar los daños en las viviendas. El restante, a los conceptos de vehículos, botiquines y ERTE.

Expedientes

Han sido un total 37 centros afectados que solicitaron esta ayuda: 15 sufrieron daños justificados como ‘graves’, con una inundación parcial o total del local, daños en estructuras, sistemas eléctricos y/o en equipos, centros que vieron cuestionada su supervivencia, requiriendo de una reconstrucción parcial o total; otros 9 declararon haber sufrido pérdidas ‘moderadas’, con daños por el agua parciales en aparatos o en áreas limitadas del establecimiento; en mobiliario -sillas, mostradores…- pero no en equipos principales-, deterioro de sistemas eléctricos o de climatización, pero en los que no se puso en riesgo la seguridad y que, por tanto, pudieron retomar su actividad en unas semanas, tras subsanar tales circunstancias; 13 sufrieron daños leves, limitados a filtraciones, otros menores en paredes, techos o piso, sin comprometer su funcionamiento y que, por no afectar a la operativa diaria, no requirieron de un cierre más que temporal y 3 establecimientos circunscribieron sus pérdidas al deterioro o destrucción del botiquín veterinario. Daños a añadir a las viviendas de los colegiados -48 afectadas (23 graves, 5 moderadas y 20 leves)- y/o en sus vehículos -71 (65 graves, 7 moderados)- y empleos (18 despedidos o afectados por ERTE).