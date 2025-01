El pequeño comercio augura cierres masivos si Seguros no agiliza las indemnizaciones

"Tenemos una sensación de abadono". Con esa contundencia se expresa el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, cuando se le pregunta por la situación del pequeño comercio de los municipios afectados por la dana cuando hoy se cumplen justo tres meses de la catástrofe del 29 de octubre. Ese sentimiento de desamparo también lo transmite Mauro Lorenzo, el presidente de Unió Gremial, la organización de este sector independiente de la patronal CEV. Ambos coinciden en que buena parte de los problemas que aquejan al sector noventa días más tarde provienen de la falta de agilidad del Consorcio de Seguros.

"Muchos comerciantes, una vez que han aseado sus negocios se encuentran ahora en la fase de evaluar si continúan o no. Hacer números del dinero que necesitan para seguir adelante", cuenta Torres, quien añade que las ayudas directas han llegado en más de un 90 % pero se trata de cantidades insuficientes. Y pone cifras al respecto. Un autónomo recibe de la administración central 5.000 euros y una empresa que facture menos de un millón de euros, 10.000. La Generalitat, por su parte, abona 3.000 en el primer caso y 8.000 en autónomos con trabajadores y empresas con tres empleados. Por tanto, estamos hablando de una horquilla de entre 8.000 y 18.000 euros.

Coste

El problema está en que el coste medio para recuperar un negocio, según el dirigente empresarial, se sitúa entre los 130.000 y los 150.000 euros. Una librería puede quedarse en los 60.000 euros pero una farmacia puede superar los 150.000 y un bar llegar a los 140.000. Torres aclara que el afectado recibe un máximo por ayuda directa de entre un 10 % y un 20 % del total. Así que la clave está en el Consorcio de seguros, que es el que corre con las indemnizaciones que se hayan producido en todos los negocios que tuvieran contratada una póliza, sin olvidar que el dinero a abonar dependerá de las cantidades que hayan asegurado. "Necesitamos saber qué va a pagar", coinciden Torres y Lorenzo.

El primero precisa que la entidad dependiente del Estado "ha hecho ya algunos anticipos que llegan al 30 % o el 40 %, pero no se sabe a cuenta de qué, porque no nos dicen el total de la indemnización. Se escudan en que hay muchas solicitudes, aunque tienen más de 2.000 peritos para hacer los informes", cuenta Torres, quien añade que "si no sabes qué cantidad te va a tocar no puedes moverte. Las grandes empresas tienen recursos y pulmón financiero y ya han recuperado su actividad, pero el pequeño comercio está paralizado. No sabe qué hacer".

Cierres

El presidente de Confecomerç calcula que en estos momentos más de un 30 % de los comercios baraja no abrir y cree que ese porcentaje aumentará "si lo del Consorcio no se soluciona". En relación con esto, Torres coincide con el máximo dirigente de Unió Gremial, quien aboga por que la citada entidad abone anticipos, que podrían ir del 30 % al 50 % de lo que el afectado tiene contratado en su póliza y que este a posteriori justifique los gastos con facturas. "Para que puedan arrancar", apunta el primero, quien añade que, ya que "no se quiere bajar impuestos o suprimir algunos como el IVA, que se aceleren los pagos del consorcio".

Mauro Lorenzo, por su parte, asegura que en la reunión que Unió Gremial mantuvo el lunes con el vicepresidente del Consell para la reconstrucción, Francisco Gan Pampols, le explicó a este que, de los 5.000 comercios que la entidad tiene en la zona, un 20 % que no va a abrir, otro 20 % tiene voluntad de poner en marcha el negocio y el resto ya lo ha hecho. Son datos ligeramente mejores a los que aporta Torres en base a información del Ministerio de Economía: un 45 % de los datáfonos de las poblaciones afectadas están inactivos, lo que indica que los comercios que los usaban están igual. Según Torres, un 55 % de los establecimientos de las poblaciones afectadas han vuelto a la actividad, si bien hay municipios, como Paiporta, con porcentajes muy inferiores.

