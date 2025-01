Los empresarios piden a los políticos unidad para la reconstrucción tras la dana

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió ayer a los políticos que trabajen desde la unidad para la reconstrucción tras la dana. Garamendi también reclamó celeridad en las obras de encauzamiento del barranco del Poyo para prevenir las consecuencias de otra riada como la del 29 de octubre. El presidente de la patronal española participó ayer en València junto a otros doscientos empresarios en un homenaje al vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) Miguel Burdeos, víctima de la riada.

El presidente de la patronal española lamentó la situación en la que se encontraba el barranco del Poyo. «Si ha ocurrido (los daños de la riada), es porque no estaban las obras», subrayó. Garamendi reclamó «a todas las administraciones que se pongan las pilas», «sobre todo» en actuaciones en materia de infraestructuras que «se tenían que haber hecho hace muchos años». Así, se preguntó «por qué no se han hecho las inversiones en infraestructuras que tenían que haberse ejecutado desde hace tantos años», e instó a que se destinen fondos europeos a estas actuaciones.

El representante de los empresarios apeló a la «unión política», siguiendo el ejemplo de la «unión empresarial» que respondió con su ayuda «desde el primer día» de la emergencia. «¿Por qué no hay unidad entre los políticos? ¿por qué no hay unidad entre las administraciones cuando lo lógico es que todas se pongan a una?», lamentó. «Que las administraciones se pongan a trabajar y nosotros colaboraremos en lo que se nos pida. Nosotros no tenemos color», sentenció.

El homenaje a Miguel Burdeos contó también con la participación de la presidenta de la Fundación CEOE, la exministra Fátima Baños; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; y la familia del fallecido. Entre los doscientos empresarios que asistieron al acto se encontraban Juan Roig, presidente de Mercadona, y Hortensia Herrero, vicepresidenta de la cadena de supermercados.

"Esfuerzo, innovación y compromiso"

Salvador Navarro destacó «el legado de esfuerzo, innovación y compromiso» de Miguel Burdeos, que «va a seguir inspirándonos». «Sin embargo, lo que realmente distinguía a Miguel no eran sus logros empresariales, sino su humanidad. Era un hombre profundamente querido por su familia, sus amigos, sus colaboradores y por todos nosotros. Integridad, generosidad y dedicación han dejado una marca imborrable en todos los que hemos tenido el privilegio de conocerlo y pasar tiempo con él», añadió Navarro.

Salvador Navarro destaca «el legado de esfuerzo, innovación y compromiso» de Burdeos

Auditorio Miguel Burdeos

El presidente de la CEV anunció que el auditorio de la organización en València llevará a partir de ahora el nombre de Burdeos. «Este espacio será un testimonio vivo de su trabajo y una invitación a todos nosotros para seguir sus pasos promoviendo la innovación, sostenibilidad y la excelencia en cada aspecto de nuestras vidas profesionales y personales. Queremos que este auditorio sea un lugar de encuentro, aprendizaje e inspiración. Seguro que a Miguel le habría gustado, a su esposa Amparo y a sus hijos Gracia, Marián y Miguel les extendemos nuestra más profunda gratitud por compartir con nosotros a una persona tan extraordinaria. Su ejemplo continuará guiándonos y recordándonos la importancia de liderar con pasión y generosidad», señaló emocionado Navarro. La esposa de Burdeos, Amparo Andreu, fue la encarga de descubrir la placa conmemorativa en el auditorio.