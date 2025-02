Guillermo Torrent «El consumidor medio alto se ha perdido. O compran lujo o gama media o baja»

Guillermo Torrent, valenciano de Russafa, acaba de cumplir los 60 y su hijo mayor tiene 40, lo cual muestra cierta precocidad, como el trabajo en la empresa familiar, que lleva el nombre de su madre y produce mueble de lujo, a la que se incorporó de muy joven: «En vacaciones mi padre nos hacía trabajar a los tres hermanos desde las 07:00 hasta las 20:00». Apasionado de la cetrería -«crío y cazo con halcones»-, también ha navegado, hecho ‘winssurfing’ y artes marciales.

Ascensión Latorre tiene sus instalaciones en Moncada, lejos del Triángulo del Mueble de Sedaví y Benetússer, que fueron epicentro de lo peor de la dana. ¿En qué medida le ha afectado la riada a su empresa?

No nos ha afectado a nivel de infraestructuras, pero tenemos proveedores que sí que están trabajando en la zona de la dana. Torneros, tallistas, todo lo que son empresas auxiliares y proveedoras de mueble, al igual que almacenes de tapicería, están en la zona. Y hemos sufrido retrasos y seguimos sufriéndolos por culpa de que estas empresas han cerrado y tenemos que buscar otras alternativas o están arrancando de nuevo y están tardando en darnos servicio.

¿Se va a recuperar el sector o por el camino va a haber mucha defunción de empresas?

Hay mucho tejido que no se va a recuperar. Muchas empresas no van a volver a abrir. Eso está claro. Las pequeñas empresas y los pequeños talleres que no tienen una inversión grande en maquinaria, esos van a arrancar la mayoría, siempre y cuando los dueños no estén cercanos a la jubilación. Otras empresas no van a volver a abrir. Son las que tienen maquinarias caras. Como anécdota, trabajamos con un fotógrafo desde hace unos años que tiene una empresa importante de impresión gráfica. Sus dos máquinas de impresión valen cuatro o cinco millones de euros cada una. Están tratando de arreglarlas ellos mismos, porque lo que van a recibir del seguro no va a compensar ni una máquina. Van a tener que invertir en una nueva máquina.

El presidente de la patronal Fevama, Alejandro Bermejo, ha denunciado que competidores de otras autonomías y del exterior están, de alguna forma, aprovechándose de la situación de este sector en Valencia, al intentar hacer ver a sus clientes que aquí no hay stock suficiente para que les compren a ellos. ¿Lo ha padecido su empresa?

Directamente, no, pero sí que hay mucha reticencia. No sé si es porque les han comentado otras firmas del sector o porque ellos han visto la situación que hay aquí con la catástrofe. Entonces, claro, dicen: ‘¿Cómo voy a mandar un pago para que me sirvan un pedido si a lo mejor luego no me lo sirven?’ Yo creo que toda esa situación ha creado muchas dudas al consumidor final, no solamente nacional, sino sobre todo al decorador, al prescriptor, al arquitecto que trabajaban con empresas valencianas. Sí, eso es cierto.

La sociedad ha dado una gran muestra de solidaridad en esta tragedia. ¿También lo han hecho los empresarios entre sí?

Bueno, los empresarios hemos aportado a nivel personal lo que hemos podido,hemos ido a ayudar a la zona, hemos colaborado con donaciones, pero a nivel sector no me consta o no me ha llegado. Sí que es cierto que Fevama está coordinando las ayudas y está enviando toda la información necesaria para percibir las ayudas del Estado o de la Conselleria. Anivel de sector no me consta que hayamos hecho un fondo todos para aportar.

Han pasado tres meses de la riada, ¿cómo ve el futuro? ¿Cree que la recuperación llegará antes de lo previsto?

Yo creo que sí. Me ha sorprendido, aunque tengo claro que no va a ser lo que era. Todo esto es un revulsivo muy grande. El sector se está recuperando a nivel de talleres y pequeñas empresas más rápido de lo que se pensaba.

Mazón

¿Qué opina del comportamiento de la Generalitat y su presidente, Carlos Mazón, durante la tragedia?

Hombre, la verdad es que ha sido un desastre de gestión. Ha habido una mala gestión por parte del Gobierno autonómico y por parte del Estado también. Yo no sé quién lo ha hecho peor. Lo peor que yo veo en esto es que todos podemos cometer fallos, podemos estar donde no deberíamos estar, pero para eso tenemos un equipo que cobra una barbaridad, para que, si nosotros no estamos, tomen una decisión. Este equipo tiene que reaccionar y tomar una decisión. No estamos en una dictadura en la que uno manda y nadie hace nada [sin su consentimiento]. Luego, por otro lado, vale, pueden decir, ‘nos hemos equivocado. Lo hemos hecho mal’. Pero, al día siguiente, pide la ayuda, manda al ejército. No sé. Una reacción. Eso es lo que realmente yo veo, que no hubo unas buenas reacciones. El después de. Ha habido una descoordinación. Pero al día siguiente, hay que ayudarse. Y eso es lo que yo veo realmente grave.

Guillermo Torrent, director creativo de Ascensión Latorre / Fernando Bustamante

Ascensión Latorre es una fábrica especializada en muebles de lujo. ¿Cómo está ese segmento de mercado?

Bueno, el mercado del lujo se ha mantenido. El nivel de gente consumidor de target medio alto se ha perdido. O haces lujo o te vas a una gama media o a una gama baja. El consumidor que se esforzaba un poquito y compraba... , por ejemplo, un sofá de mucha calidad., ahora adquiere un sofá normal,porque prefiere irse de viaje o a restaurantes. Los restaurantes están llenos. Los viajes están a tope. Además, te suben los intereses, la hipoteca, en lugar de pagar 800 euros, estás pagando 1.100 o 1.200 euros. Bueno, pues, al final de año son 3.000 o 4.000 euros que una familia cobra menos y no les da para renovar la casa. Es cierto que ha habido una buena subida de consumo. Cuando la covid en 2020, se reactivó, la gente vivía dentro de casa y veía sus carencias y quería vivir en una casa confortable. Se gastó en electrodomésticos, en sofás, una buenas camas y ahí tuvimos un aumento de cifras importante. Ahora la subida de los tipos de interés se ha moderado un poquito, pero hasta ahora estaban por las nubes. Así que mucha gente ha recortado gasto y entonces el nivel medio que se esforzaba un poquito y te compraba un sofá de calidad se está perdiendo. En el segmento del lujo sigues vendiendo, pero en el otro, no. Con esto , lo que ha ocurrido es que has perdido consumidores.

Tradicionalmente, el mueble de lujo valenciano iba muy destinado a Oriente Medio. ¿Eso continúa siendo igual?.

Sí, continúa igual, pero en nuestro caso este mercado nos ha disminuido, nos ha bajado y nos ha aumentado el consumo europeo de lujo. Siempre hemos vendido mucho en Europa. Hemos tenido el mercado ruso y el de Oriente Medio como apoyo y complemento.

¿Cuáles son las principales magnitudes de la empresa en facturación y plantilla?

Hemos disminuido la plantilla manteniendo la cifra de facturación de los últimos años y subcontratando. Antes lo hacíamos todo en la empresa. Somos trece de plantilla y facturamos alrededor de un millón de euros. Nuestras ventas al exterior representan el 40 % del total. Ahora mismo estamos aumentando la cifra con Estados Unidos y, bueno, afianzando el mercado europeo y aumentando en el mismo.

Trump

¿Teme el proteccionismo que augura el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE UU?

Estamos con la duda. No sabemos qué va a ser. Por un lado, en Trump ves cosas positivas en cuanto a cosas que dice y otras veces es tan histriónico y tiene unas salidas de tono que te asustan. Entonces, realmente no sé. Con respecto a algunas cosas, yo veo que puede ser bueno, pero con respecto a otras pues no, vamos a ver cómo va rodando durante este año y lo que va haciendo. Es una duda.

¿Qué proyectos de futuro afronta Ascensión Latorre?

Nos estamos transformando en una empresa sostenible. De hecho, somos autosuficientes a nivel energético. Y luego reciclamos todo el producto que generamos. Consumimos subproducto de alimentación, como la pluma, que es menos contaminante que, por ejemplo, la fibra de poliuretano. Vamos por ese camino.

¿Cómo se adapta la empresa a las demandas de sostenibilidad por parte de los ciudadanos?

Pues es una una inversión en infraestructura a nivel de reciclaje y de todo. Todos los derivados de la fabricación van a otras empresas que van a reciclarlo, tanto cartón como madera o tejidos. Colaboramos con empresas que con estos tejidos hacen bolsos que ayudan para el cáncer de mama. Estamos muy comprometidos con la sostenibilidad. Vamos en ese camino. Para nosotros, es fundamental la energía.

La energía fue durante un par de años un gran quebradero de cabeza para la industria. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Han apostado por las renovables?

Sí, sí. De hecho, hemos hecho una inversión importante y, como comentaba, somos casi autosuficientes porque todas las partes de la fábrica,como los techos, están con placas solares y casi toda la energía que consumimos está generada por nosotros.

¿Cómo está el mercado de las materias primas? Consumimos haya de bosques sostenibles franceses que se replantan. Hubo un aumento de costos importante cuando los precios de la gasolina y el gasóleo empezaron a subir hace unos años y ahí sí que hubo un incremento de precios por culpa de los costes del transporte. Pero ahora no hay tantas fluctuaciones como había antes.La Feria del Mueble ha renacido tras estar al borde de la extinción. ¿Sigue siendo un vehículo clave para la política comercial de las empresas o Internet la va devorando poco a poco?Se pensaba que internet iba a devorar a las ferias por el tema físico. La gente compramos por internet. De hecho, hay un mercado importante online. Pero a pesar de ello siguen siendo importantes las ferias, sobre todo con nuestro producto, que es un asiento que la gente quiere verlo y tocarlo.

¿Cómo ve el futuro de la economía?

En general es bueno. Lo que hace falta son políticos que realmente ayuden a que esto funcione, porque somos creativos y tenemos capacidad de trabajo. Lo que necesitamos es que nos ayuden, o sea, que se pongan manos a la obra, se dejen de de izquierdas y derechas y de extremos y empiecen a tirar del carro y a apoyar al empresario, que es realmente el que luego da trabajo a los ciudadanos.