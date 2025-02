Mazón anuncia 52 millones más en ayudas directas para autónomos afectados por la dana

Nueva bonificación económica para los autónomos sin trabajadores afectados por la dana del 29 de octubre y sus consecuencias. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado esta mañana -tras una reunión con el máximo dirigente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor- la puesta en marcha de una segunda convocatoria de ayudas directas destinadas a este colectivo. Las mismas, que tendrán un presupuesto total de 52 millones de euros, otorgarán -ha explicado el jefe del Consell- 3.000 euros a cada beneficiario "sin trabas burocráticas", pudiendo beneficiar a 17.300 autónomos de las zonas afectadas.

Apoyos totales

Este volumen de beneficiarios es superior al que se fijó durante la primera convocatoria de estas ayudas impulsada a finales de 2024, la cual contó con 40 millones de euros de presupuesto. Esto se debe, ha señalado Mazón, a que en ella se han añadido 28 municipios afectados que no estaban en el último listado, todo con el fin de que puedan optar a las ayudas aquellos que no accedieron a la primera convocatoria. A las mismas se podrá aplicar desde el próximo 10 de febrero y hasta el 28 de este mismo mes a través de la web del servicio de empleo autonómico, Labora.

Durante su comparecencia, el máximo dirigente del Consell ha puesto en valor la velocidad de estas bonificaciones, las cuales ha aclarado que estarán "exentas de tributación" y que ya beneficiaron a 13.300 personas en su primera convocatoria. Sobre ello y tras criticar al Ejecutivo central pidiéndole que sus ayudas "no se pueden demorar más", Mazón ha recordado que los autónomos "siguen siendo los grandes olvidados de esta dana" y, por ello, ha reclamado de nuevo al Gobierno que tome medidas como la "exención de las cuotas" a este colectivo durante, como mínimo, este año. "Hay en juego 30.000 autónomos que se han visto afectados", ha destacado el dirigente, que ha señalado que si desde Madrid "se acelera podemos consolidar la recuperación en este mismo año 2025".

Del mismo modo, el presidente de la Generalitat ha puesto en valor los 190 millones de euros en ayudas directas que ha establecido su Consell para autónomos con y sin trabajadores -los cuales han beneficiado especialmente a micropymes y autónomos de Catarroja, Riba-roja, Paiporta, Algemesí o Aldaia- o los 350 millones de euros en créditos sin intereses.

Valoración positiva del sector

Por su parte, Amor ha "celebrado" esta nueva línea de ayudas del Consell en un momento en el que "uno de cada tres autónomos que tiene un comercio no ha vuelto a reabrir". No en vano, el presidente de ATA ha apuntado que "cuando un comercio ha perdido de media entre 60.000 y 70.000 euros" y la suma de las compensaciones del Consorcio y las ayudas estatales "no llegan a 40.000 euros, difícilmente se puede reabrir".

Asimismo, ha recordado que el viernes pasado acabó el plazo de las ayudas a autónomos afectados por la dana que tuvieron que parar o suspender su actividad a consecuencia de la catástrofe. Y, dado el hecho de que este apoyo ha beneficiado a 4.200 trabajadores por cuenta propia, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno active una prórroga de la misma "cuánto antes". De momento, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó la pasada semana que esta prestación se iba a ampliar en el tiempo para mantener esta protección.

Otros asuntos

Más allá de esta ayuda, Mazón ha asegurado que está "analizando" junto a los servicios jurídicos de la Generalitat si se suma a la causa contra Francis Puig -el hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig- para "recuperar los bienes usurpados a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana". Además, ha vuelto a "agradecer" las comparaciones desde las filas socialistas con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha tildado de "referencia" y ha criticado que el Gobierno "ha estado haciendo política con las ayudas" y una "campaña inhumana contra el PP, mi persona y la Generalitat".