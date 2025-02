El déficit de trabajadores ya deja un tercio de las ITV valencianas sin cita previa en más de un mes

Primeros síntomas de colapso en parte de las ITV de la Comunitat Valenciana por el retraso en la incorporación de más de 100 trabajadores a la plantilla de la sociedad pública del servicio, Sitval. Después de que hace un mes fuentes sindicales avisaran de que la terminación a finales de 2024 de un centenar de contratos temporales -alrededor de un 10 % del total de la fuerza laboral- que sobrevivían desde la reversión amenazaba con perjudicar el correcto funcionamiento de esta inspección, la situación de los centros comienza a mostrar esa alerta. Tanto es así que, según la web de la sociedad, ayer una de cada tres estaciones de la autonomía no tenía fechas disponibles para los próximos 30 días.

La situación en las estaciones

Entre ellas, son especialmente las instalaciones de Valencia y Castelló las más perjudicadas. En la primera, el color rojo -el indicativo del 'semáforo' que puso en marcha la Conselleria de Industria con el que apunta a que no hay turnos en ese centro en los próximos 45 días- era el que se podía apreciar en Gandia, Massalfassar y Sagunt, mientras que el naranja -es decir, el que indica que la primera fecha a disposición del usuario está en un plazo de entre 30 y 45 jornadas- resultaba la tónica en Alzira. Mientras, en el territorio castellonense, las ITV de la capital provincial y de Vila-real estaban en rojo y la restante de Vinaròs reflejaba el color naranja. Por último, en Alicante, eran Ondara (rojo) y Benidorm (naranja) las más afectadas.

Tras este contexto está ese déficit de un centenar de empleados -la gran mayoría de ellos, inspectores- que se quería contrarrestar con antelación en 2024 con la incorporación de 109 trabajadores fijos más. Sobre ello, el área que dirigía en aquel momento Nuria Montes -ahora en manos de Marián Cano- preveía empezar el proceso para esas contrataciones tras el pasado verano. Sin embargo, tras no lograrse, la propia exconsellera llegó a afirmar que este trámite se cerraría antes de acabar el pasado año, una realidad que tampoco se acabó plasmando.

Un trabajador de la ITV de Vara de Quart, ayer, ante las colas para pasar la inspección. / JM López

La necesidad de la RPT

El problema tras ello radicaba en la necesidad de tener aprobada por otra conselleria, la de Hacienda, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de toda la entidad de las ITV, un proceso previo a esa contratación pública que a inicios de este año todavía no estaba. No obstante, fuentes de Industria explicaban ayer que ese trámite finalmente "se acabó la semana pasada" y ahora se "está trabajando con Sector Público" [área dentro de Hacienda] mientras esta RPT se "revisa" por si hay que hacer correcciones. Eso sí, preguntadas por cuándo podría estar aprobada, las mismas fuentes no se aventuraron a dar plazos, señalando que su visto bueno estará "cuanto antes".

En este sentido, reconocieron que ese déficit laboral se puede estar "notando" ya en las citas de algunas estaciones y que son "conscientes de que tenemos que avanzar" en las incorporaciones. Pero, añadieron, este proceso público de "incorporar a más de 100 trabajadores fijos es muy lento".

Suscríbete para seguir leyendo