Los regalos de la banca para captar nóminas

Las entidades financieras que operan en España se resisten a remunerar el ahorro, en un contexto de tipos de interés a la baja que conllevará también una menor generación de ingresos, pero se pelean entre ellas por captar clientes. Tener la nómina de los usuarios es tenerlos a ellos y sus necesidades de gasto, desde una hipoteca, a un plan de pensiones o a seguros. ¿Cuál es su principal estrategia? Pues hacer regalos. Según el portal financiero HelpMyCash, firmas como CaixaBank, ING y Openbank han iniciado el año con nuevas promociones que se suman a las que ya tienen en el mercado sus competidores.

¿En qué consisten las ofertas? En un comunicado, la citada entidad detalla los regalos que ofrecen algunos bancos. Por ejemplo, el BBVA da hasta 720 euros brutos al año a un nuevo cliente que, sin la nómina, domicilie al menos un recibo de luz, gas, internet o móvil. La cifra baja hasta los 400 si el importe de la nómina llega a 800 euros y se está al menos un año como cliente. El Santander oferta un renting de un iPhone 16 por cero euros al mes con nóminas de 1.200 euros y bajo la condición de domiciliar dos recibos, activar Bizum y realizar una compra al mes con la tarjeta de crédito.

Otros bancos

El Sabadell oferta 300 euros brutos si el cliente gana al mes mil euros, pero debe activar Bizum y estar un año. Unicaja llega a los 400 euros netos para nóminas de más de 2.000 euros que estén domiciliadas al menos dos años. KutxaBank regala un bono de 600 euros para gastar en Kutxabankstore para nóminas superiores a los 2.500 euros y por un período de 3 años. CaixaBank, por su parte, oferta hasta 250 euros brutos o un televisor Samsung para nóminas de 2.500 euros pero con la condición de estar cuatro años y domiciliar tres recibos al trimestre. Por último, Cajamar llega hasta los 500 euros brutos en el caso de nóminas que superen los 4.000 euros. En el supuesto de ingresos de entre 1.200 y 2.499 el regalo baja a 200 euros.

Un cliente saca dinero de un cajero / Europa Press

En HelpMyCash recuerdan que "la mayoría de cuentas remuneradas permiten al cliente cambiar de entidad en cualquier momento, mientras que los incentivos en dinero en efectivo buscan vincularlo durante un período determinado". Asimismo, "la irrupción de nuevas entidades ha demostrado a la banca tradicional que los clientes son cada vez menos fieles a su entidad de toda la vida y ofrecer incentivos directos como dinero en efectivo es una manera eficaz de captar su atención y una gran herramienta de marketing".

Oportunidad

El portal aconseja que "si se tiene una nómina o ingresos para jugar no se deje pasar la oportunidad de sacar provecho a estas ofertas. Es hora de sacudirse la pereza de encima e intentar sacar el máximo partido a nuestro dinero, sin temor a cambiar de entidad. Al igual que los españoles aprovechan las ofertas en telefonía móvil o electricidad no hay ningún motivo para no hacerlo en el sector bancario".