Vivir en pareja es más que rentable que solo

Si se abstrae de consideraciones sentimentales, en términos monetarios resulta más rentable vivir en pareja que hacerlo solo. En concreto, en el primer caso se puede lograr un ahorro de hasta un 27 % en las facturas del hogar, según el portal Kelisto, que cita diversos casos en que esta máxima se cumple. Por ejemplo, en la contratación de seguros de salud, con un gasto un 5,71 % inferior, o en líneas móvil, donde dicho porcentaje sube hasta el 26, 7 %.

El informe elaborado por el citado portal recuerda, respecto a este último caso, que optar por tarifas que incluyan internet más dos líneas de móvil es en muchos casos la opción más barata: de media, agregar un segundo número a una tarifa de fibra óptica y telefonía móvil -con un coste medio de 34,33 euros al mes- supone pagar un extra de 6,42 euros mensuales, menos de lo que alguien gastaría en una línea de móvil contratada separadamente, que de media saldría por 8,76 euros al mes. El ahorro en este caso es de 2,34 euros al mes, o sea de 28,08 al año, con el descenso mencionado del 26,71 %.

Seguro

Por otro lado, contratar un seguro de hogar familiar para dos personas sin copago es un 5,71 % más barato, como ha quedado dicho, que contar con dos pólizas individuales en la misma compañía, según un cálculo de Kelisto. El ahorro anual en este caso asciende a 104,62 euros. En el supuesto de los seguros de salud con copago, con una prima anual más barata, pero con los que los clientes tendrán que pagar un extra por cada consulta o intervención, el ahorro es del 4,39 %, es decir unos 46 euros al año.

Una cuenta conjunta puede incluir bonificaciones / M.A.Montesinos

También hay ventajas en el sistema financiero. Por ejemplo, en las cuentas conjuntas el dinero protegido por el Fonde de Garantía de Depósitos se multiplica por dos: en caso de quiebra de un banco, están garantizados 100.000 euros en depósitos. En el supuesto de una pareja cuyos miembros sean titulares de una cuenta la cifra sube a 200.000. Acceder a una hipoteca en pareja también propicia tener la opción de disfrutar de mejores condiciones. Al haber dos salarios en la mayoría de los casos, el pago de las cuotas es más seguro y, por tanto, las opciones de que el análisis de riesgo del banco tenga un veredicto positivo. Además, hay entidades financieras en las que acceder a unas mejores condicones es más sencillo si la hipoteca se pide entre dos. Por ejemplo, Abanca tiene una oferta con una bonificación inicial de entre 0,20 y 0,40 puntos sobre el interés fijo en función del importe de la nómina que se domicialice.

Riesgos

El citado portal, no obstante, también incorpora advertencias. Así, su portavoz, Estefanía González, asegura que "del mismo modo que gestionar nuestros gastos y nuestro dinero en pareja puede suponer una oportunidad de ahorro, también puede conllevar riesgos. Por ejemplo, si no elegimos bien la cuenta conjunta que vamos a contratar nos pueden cobrar comisiones por servicios tan básicos como la tarjeta de débito. En la misma línea, si no optamos por el régimen de disposiciones adecuado para la cuenta que compartimos con nuestra pareja o no entendemos qué derechos tiene cada uno, podemos llevarnos una desagradable sorpresa si llega el día en el que el amor y el entendimiento se acaban".