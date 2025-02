Los expertos propusieron a Yolanda Díaz subir el SMI a 1.184 euros brutos sabiendo que iba a tener que pagar IRPF

El salario mínimo interprofesional (SMI) ha subido el 61% desde 2018, pasando de los 735,9 euros al mes de entonces a los 1.184 euros de 2025. Este proceso ha estado guiado por el objetivo de lograr que la cuantía del SMI corresponda al 60% del salario medio del país, tal como establece la Carta Social Europea.

De hecho, el grupo de expertos del SMI que asesora al Gobierno tiene como principal misión aconsejar sobre cuánto debe subir el salario mínimo cada año para cumplir (y mantener) ese objetivo del 60% del salario medio.

En su último informe -entregado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado 9 de enero-, el grupo de expertos explica que el Comité Europeo de Derechos Sociales -que es el encargado de verificar el cumplimiento de la Carta Social por parte de los países signatarios- establece que el salario mínimo no debe quedar por debajo del 60% del salario medio "considerados ambos en términos netos", es decir después del pago de impuestos. A

Así, cuando el grupo de expertos propuso al Gobierno una subida de entre 3,44% y el 4,44% para el SMI en 2025 lo hizo teniendo en cuenta que el SMI iba a empezar a tributar en el IRPF, tal como explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en EL PERIÓDICO.

Es decir, el grupo de expertos propuso subir el SMI bruto entre el 3,44% y el 4,44% para lograr que, después de haber tributado en el IRPF, la cuantía neta resultante se sitúe en el 60% del salario medio neto.

El Gobierno optó por subir el SMI bruto el 4,4% hasta los 16.576 euros al año (1.184 al mes por 14 pagas).

Esta subida era compatible con el hecho de que el SMI iba a empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Los expertos advertían de que si el Gobierno decidía cambiar el IRPF para evitar que el SMI tribute -que es lo que demanda la vicepresidenta Yolanda Díaz-, ello "se traduciría en un menor crecimiento del SMI bruto, para un mismo SMI neto". Es decir, según los expertos, si el SMI no va a tributar en el IRPF, la subida debería ser inferior a la horquilla de entre el 3,44% y el 4,44% que los propios expertos habían propuesto.

De otro modo, si el nuevo SMI de 16.576 euros no tributa en el IRPF, su cuantía pasa a representar en torno al 70% del salario medio neto, un porcentaje superior al 60% que sirve de brújula a los asesores del Gobierno.

Salario neto frente a salario bruto

La tributación del SMI de 2025 en el IRPF ha abierto una agria crisis en el Gobierno de coalición, por el enfrentamiento entre el criterio de Hacienda (a través de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero) y el de Trabajo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exhibió su malestar tras la última reunión del Consejo de MInistros y Sumar anuncia una iniciativa en el Congreso de los Diputados para corregir la decisión de Hacienda de empezar a hacer tributar el SMI.

En su informe de 28 páginas, los expertos abordan largamente la cuestión que relaciona SMI e impuestos. "En el caso de España, aunque tanto la persona trabajadora media (la que tiene un salario igual al salario medio español), como el trabajador o trabajadora con SMI, soportan la misma cotización social en términos porcentuales. Los primeros ven minorados sus ingresos netos también por la retención por IRPF; mientras que los segundos, no, al estar el SMI en los últimos años en el umbral de tributación del IRPF, por decisión del Consejo de Ministros", relata el informe.

"Si el objetivo es alcanzar un salario que permita cubrir esas necesidades básicas, tiene sentido que el salario de referencia sea el salario neto; esto es, el disponible para la persona trabajadora, y no el salario bruto, ya que una parte de este, la retención a cuenta del IRPF (en el caso de España, alrededor del 17%, dependiendo de las circunstancias personales y familiares) y la contribución del empleado a la Seguridad Social (el 6,47%), nunca llega a estar disponible para la persona asalariada", argumentan los expertos en su informe entregado a Díaz.

"En las estimaciones correspondientes a 2022 y 2023 (al igual que en 2024), al no superar el SMI estimado el umbral de tributación del IRPF no fue necesario calcular este componente a la hora de determinar el SMI bruto correspondiente al SMI neto objetivo [del 60%]", se explica en el informe. Para el caso de 2025, teniendo en cuenta que cualquier subida del SMI iba a implicar tributar el IRPF, el grupo de expertos optó por plantear una subida de salario bruto de entre el 3,4% y el 4,4% para lograr situar el SMI neto en la referencia del 60% del salario medio neto. "Este sería el aumento necesario en el caso de no actualizarse el umbral de tributación en el IRPF, manteniéndose, por tanto, el nivel actual de 15.876 euros" (que es la cuantía del SMI de 2024), aclaraban los expertos. "Si se aumentara dicho nivel [que es lo que demanda Díaz para evitar que el SMI tribute], sería necesario recalcular la retención correspondiente al nuevo mínimo que, al ser mayor, se traduciría también en un menor crecimiento del SMI bruto, para un mismo SMI neto)", acaba resolviendo el informe.

