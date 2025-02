Foro Cajamar: La sostenibilidad aporta eficiencia a las empresas y valor a la sociedad y al planeta

El presidente y el director general de Cajamar, Eduardo Baamonde y Sergio Pérez, acompañados por el presidente de IBM y directivos de Telefónica, Repsol, Acciona, Vall Companys y expertos han intercambiado ideas y conocimientos en el Foro Cajamar por la Sostenibilidad sobre cómo todos los agentes han de aportar e impulsarla, aprovechando las oportunidades que ofrecen los retos de reducir los impactos ambientales y sociales que trae aparejado el cambio climático. Todos ellos, ante los más de 400 asistentes, han apuntado al papel de las nuevas tecnologías, la gestión de la información, la utilidad de la inteligencia artificial, la transición energética y la importancia de la gestión de los recursos hídricos y sus nuevas soluciones como palancas necesarias para modificar nuestras formas de producir hacia modelos más respetuosos con el medioambiente, que integren las preocupaciones sociales y que aseguren el reparto de la riqueza generada.

Los representantes de estas empresas líderes en sus sectores coinciden en señalar que la sostenibilidad es una oportunidad empresarial que debe integrarse en la estructura del negocio para ponerla en práctica a gran escala, ya que el cambio climático, la disminución de los recursos naturales y la demanda cada vez mayor de energía y alimentos están modificando las relaciones económicas y comerciales. Todos ellos han coincidido en señalar a la sostenibilidad como un eje fundamental en su estrategia, ya que crea compañías más resilientes e innovadoras, con ventajas competitivas, mayores ingresos, atrae a profesionales e inversores y ofrece una mejor experiencia a los clientes, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

Retos

España se enfrenta a grandes retos y desafíos motivados por la concienciación de la sociedad por el cambio climático y por adaptar nuestras formas de producir. A su vez, el dinamismo y la creación de empleo y riqueza al que estamos asistiendo es un fiel reflejo de la capacidad empresarial de la economía española y supone un incentivo para seguir apostando por la innovación, las energías renovables y las nuevas tecnologías. La apertura del foro ha corrido a cargo del director general de Cajamar , Sergio Pérez, que ha dado la bienvenida recordando a los damnificados por la dana, motivo por el que se aplazó este foro, y ha mostrado el “apoyo y compromiso hacia las personas y empresas que se vieron afectados para intentar recuperar la normalidad lo más rápidamente posible”.

A continuación, ha realizado un recorrido por los orígenes de la entidad: “Cajamar nació hace ahora más de 60 años prácticamente en el lugar en el que hoy nos encontramos, y nuestra vocación siempre ha sido la de contribuir a través de la financiación al desarrollo sostenible y equilibrado de los territorios”. Pérez ha recordado que “la preocupación por la sostenibilidad en nuestra entidad fue anterior incluso al uso de este término y podemos decir que está integrada en nuestro ADN. Sirva como ejemplo el esfuerzo que hemos venido desplegando para asegurar que, en la zona más árida de España y de Europa, no se frenase el crecimiento por la escasez de agua. Desde mediados de los años 70 hemos desarrollado toda una serie de iniciativas para asegurar una gestión sostenible de los recursos hídricos. Y gracias a los trabajos realizados por diversas organizaciones hemos conseguido que esa zona árida sea una de las mayores productoras de alimentos del mundo, convirtiéndonos en referente internacional de cómo hay que manejar el agua para evitar su agotamiento”, en clara alusión al ecosistema de conocimiento desarrollado por la entidad, a través de su Fundación Grupo Cajamar , en sus dos centros experimentales, Cajamar Innova y Plataforma Tierra , que sirven para analizar, investigar y aplicar nuevas tecnologías agronómicas, para luego transferir esos conocimientos y nuevas técnicas a agricultores y profesionales agroalimentarios y que puedan implementarlos en sus explotaciones y negocios.

Por último, el director general de Cajamar ha señalado que “esta misma filosofía la hemos ido trasladando a otros ámbitos, como han sido el respeto y la protección de la biodiversidad, el fomento de la economía circular y un claro y decidido apoyo a las energías renovables, incluso antes de que estas fuesen rentables económicamente, cuando la tecnología se encontraba en una fase incipiente de su desarrollo”.

Banco de España

A continuación, la exsubgobernadora del Banco de España y experta en la materia del sector financiero, Margarita Delgado, ha explicado que “los terribles eventos de la dana de Valencia nos hacen darnos cuenta aún más de las implicaciones que las catástrofes climáticas pueden tener en el tejido productivo, económico y social”. En este sentido, durante su presentación ha detallado cómo se integran los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en la regulación prudencial bancaria en Europa, con especial foco en la transparencia de la información publicada.

En lo que respecta a los riesgos físicos a los que se enfrentan los grandes bancos europeos, tanto en sus carteras de empresas como con garantía de bienes inmuebles, Delgado ha comentado que se distingue “entre fenómenos extremos y eventos crónicos, es decir, a más largo plazo”. Y sobre los riesgos de transición, ha señalado que “se cuantifican las exposiciones de la gran banca europea a sectores muy contaminantes y a aquellas empresas que se encuentran excluidas de índices alineados con el acuerdo de París”. Para concluir, la experta ha añadido que “el tratamiento que guía la regulación prudencial y las expectativas supervisoras refuerza la importancia de la coordinación europea y global con el objetivo de mantener la estabilidad financiera y la solidez del sistema bancario”.

IBM

El presidente de IBM , Horacio Morell, ha sido entrevistado por la directora general de Personas y Tecnología de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar, Mercedes Aranda. “En IBM llevamos más de 50 años comprometidos con la sostenibilidad. Sabemos que la tecnología es clave para afrontar los grandes desafíos globales. Con L’Oréal, hemos desarrollado un modelo que sugiere productos más sostenibles y con la NASA estamos analizando 40 años de imágenes geoespaciales para mejorar la predicción climática y anticiparnos a sequías e inundaciones. En IBM apostamos por modelos de Inteligencia Artificial más eficientes y sostenibles”, ha destacado durante su intervención. Morell ha agregado que “la computación cuántica presenta una oportunidad única para resolver problemas complejos, como el desarrollo de materiales más sostenibles. El acuerdo de IBM con el País Vasco permitirá a España liderar a nivel mundial la investigación en uno de los campos científicos más estratégicos, situándose a la vanguardia en innovación aplicada a la industria”.

Sergio Pérez, director general de Cajamar / Levante-EMV

Por su parte, la directora Global de Sostenibilidad de Telefónica , Elena Valderrábano, acompañada por la consejera de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar y socia fundadora de Inuit Fundación, Ana Núñez, ha puesto el acento en la importancia de la digitalización para la transición verde ya que, a su juicio, “ambas van de la mano. Nuestros servicios Eco Smart, basados en la conectividad, IoT (internet de las cosas) y big data, no solo aportan beneficios operativos a las empresas, sino también ambientales”. “La transformación digital de sectores como el energético, agrícola, transporte e industrial contribuye significativamente a su descarbonización”, ha añadido.

Asimismo, el jurista, político y excomisario europeo de Energía y Acción contra el Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, ha departido con la consejera de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar y directora general de la firma Broseta Abogados, Rosa María Vidal. Durante su intervención ha detallado la situación energética de la Unión Europea y, más concretamente, de España y ha destacado que “el cambio climático existe, pero no ha habido percepción de sus impactos hasta muy recientemente. Este es un cambio que tiene unas características especiales como, por ejemplo, que es antropogénico, es decir, que se debe a la acción del hombre”. Respecto a la salida de Estados Unidos de los Acuerdos de París, ha explicado que "no tendrá tanto efecto como se piensa, ya que más de 24 estados federales de ese país están adheridos a esos compromisos y eso supone el 60 % de la riqueza del país y el 50 % de la población". Por otra parte, ha analizado el consumo de los combustibles fósiles en el transporte y ha asegurado que “este es el único sector de la economía que no ha reducido sus emisiones”.

Repsol

La directora de Sostenibilidad de Repsol , Clara Rey, ha dialogado con el director general de Estrategia Corporativa de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar, Manuel Villegas, y ha comentado que “el sector energético debe ser capaz de ofrecer seguridad de suministro, a un precio competitivo y, además, siendo sostenible”. En este sentido, ha apuntado que “la clave para lograrlo es el desarrollo tecnológico, que hay que abordar desde la neutralidad tecnológica, ya que necesitamos contar con todas las soluciones tecnológicas, sin descartar de partida ninguna de ellas”. Para Rey: “Esta es la mejor manera de abordar la transición energética para que sea justa, no perjudique al desarrollo económico, ni a la generación de empleo de calidad. Es una oportunidad para impulsar la economía y la independencia energética en Europa y en España”.

En el turno de conversación del director de Agua de Acciona , Gabriel Sevillano, con el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar, Roberto García Torrente, ha acentuado “el relevante papel de la disponibilidad del agua en España, tanto en cantidad como en calidad, para asegurar la continuidad de actividades tan diversas como la agricultura, la industria, el turismo y el desarrollo urbanístico”. Y Sevillano también ha puesto de relieve “la necesidad de utilizar y aprovechar las nuevas fuentes de suministro de agua no convencionales, como son la desalación y reutilización, ya que serán determinantes”. Asimismo, se ha referido a las implicaciones sociales, económicas, medioambientales y geopolíticas que tiene y tendrá un bien escaso y fundamental como el agua para el desarrollo de los territorios.

Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar / Levante-EMV

Por su parte, el director general de la División Porcina del Grupo Vall Companys , Albert Morera, junto a la consejera de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar, María López, ha abordado los retos de este sector, entre los que se encuentran “los marcos normativos cambiantes y la soberanía alimentaria en un entorno global en transformación”. Asimismo, ha analizado los desafíos estructurales que enfrenta la producción porcina en España y Europa, como son el relevo generacional y la evolución de la demanda, factores clave para su futuro.

Cajamar

La intervención del presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha supuesto el colofón de este foro, en el que ha señalado que “en Cajamar siempre hemos considerado la sostenibilidad no como una estrategia, sino como un principio inspirador en todo nuestro trabajo. Gracias a ello hemos podido llegar a ser una entidad relevante en nuestro país, porque hemos apostado por las nuevas tecnologías y por la generación y transferencia del conocimiento, para a ser así una palanca de desarrollo en los territorios donde estamos implantados, buscando el equilibrio de los tres pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y el medioambiental”.

Baamonde también ha compartido su perspectiva sobre las muestras de relajación de algunos gobiernos y empresas de los compromisos que habían adquirido en torno a la sostenibilidad. Desde su punto de vista, “se trata, de algún modo, de una reacción a la presión normativa y a una cierta polarización de los mensajes en torno a la sostenibilidad medioambiental que debemos reequilibrar entre todos”. Baamonde entiende que “el objetivo común debe ser avanzar hacia una nueva forma de hacer las cosas y hacia un modelo económico más respetuoso con el medioambiente, y esto no solo depende de la capacidad regulatoria de los Estados y de las Administraciones públicas, sino del desarrollo e implantación de nuevas tecnologías y nuevos procesos productivos que nos permitan compatibilizar el respecto con el medioambiente con la competitividad y, en consecuencia, que permitan mantener nuestro nivel de desarrollo económico y social”.

En este sentido, ha hecho un llamamiento para que en Europa “sigamos trabajando por un futuro más sostenible, pero sin olvidarnos que debemos ser competitivos en un mundo en el que otros países están evolucionando muy rápidamente y están ocupando el espacio económico, innovador y político que históricamente habían tenido los países europeos”. El presidente de Cajamar ha puesto el foco en el cambio de modelo y ha reflexionado que “estamos en un momento de profundos cambios en el que las formas de hacer las cosas van a ir evolucionando hacia un modelo más eficiente”. Por ello, ha apuntado la necesidad de poner “todas nuestras capacidades y todo nuestro conocimiento para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, y así haremos una adecuada gestión de los recursos hídricos para satisfacer las necesidades para los diferentes usos e impulsaremos la economía circular y la bioeconomía que nos proporcionarán nuevas fuentes de materias primas, y contribuirán a la transformación de residuos en nuevos productos, o lo que es lo mismo, convertirán lo que hoy supone un coste en un ingreso”.