Industria defiende que se ha negociado con los sindicatos de la ITV la relación de puestos de trabajo en cuatro reuniones

Cuatro reuniones. Esos son los encuentros que fuentes de la Conselleria de Industria defienden que han tenido con los sindicatos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para llevar a cabo la negociación de la relación de puestos de trabajo (RPT) -un trámite necesario para ordenar todo el personal que está bajo este servicio público- que se encuentra a día de hoy a la espera del visto bueno de otra área del Consell, la de Hacienda. Un paso necesario, entre otros motivos, para llevar a cabo la incorporación de más de un centenar de trabajadores fijos que la sociedad pública de la inspección -Sitval- quiere llevar a cabo desde hace meses.

Contestación

En declaraciones a este diario después de que diversas fuentes de las centrales cargaran contra la sociedad -incluida dentro de Industria- asegurando que había habido "una falta de negociación" en esa RPT, desde Industria rechazan que no se haya dialogado y aseguran que se han producido "cuatro reuniones" para tratar esta materia desde que se formara la comisión negociadora de la equiparación salarial -que está "firmada por todos los sindicatos"- en noviembre de 2023.

Asimismo, desde Industria insisten en su "compromiso" con la homogeneización salarial que debe completarse el próximo año. En este sentido, apuntan -frente a las críticas sindicales de no recogerse en la RPT esa equiparación- que "no nos hemos saltado un solo pago de la homogeneización salarial" y añaden que en ese trámite regulador no se puede reflejar a día de hoy esa equiparación en los sueldos porque las actualizaciones que se tienen que hacer año a año deben recibir el correspondiente visto bueno de Hacienda en cada ocasión.

Situación de las citas

Más allá de esta situación, la realidad de la cita previa en las estaciones parece ligeramente mejor. En concreto, si hace una semana eran nueve los centros sin turnos disponibles en al menos un mes, actualmente esta cifra se ha reducido a siete. De ellas, tres -Benidorm, Vinaròs y Xàtiva- se encuentran en situación 'naranja' -la que indica que la primera fecha se puede encontrar en un plazo de entre 30 y 45 días- y otras cuatro -Gandia, Sagunt, Castelló y Vila-real- no tienen citas en, como mínimo, el próximo mes y medio.

