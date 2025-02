Los sindicatos de la ITV acusan a Industria de "saltarse" el acuerdo de equiparación salarial

Nuevo embrollo en el seno de la sociedad pública de las ITV valencianas, Sitval. Semanas después de que se acabaran unos contratos temporales que han mermado la plantilla de algunas estaciones hasta dejarlas -en el caso de algunas de ellas- sin cita previa en más de un mes, son ahora los sindicatos de la inspección los que cargan contra el Consell por la relación de puestos de trabajo (RPT) -un trámite necesario para ordenar todo el personal que está bajo este servicio público- que la Conselleria de Industria -a la que pertenece Sitval- ha llevado a cabo y que espera a día de hoy el visto bueno de otra área del Ejecutivo valenciano, la de Hacienda.

Situación actual

En concreto, varias fuentes sindicales denuncian que la empresa pública "se está saltando" el acuerdo de equiparación salarial -una negociación que, tras varios intentos, se logró solucionar finalmente a inicios del año pasado- porque "no se ha hecho una RPT en la que se reconoce esa homogeneización" que está pactado que se culmine para 2026. Según explican, al no haber un convenio único aprobado a día de hoy, en ese trámite "a cada uno de los trabajadores se les pone las condiciones salariales con las que fueron subrogados" -es decir, con las que pasaron a ser empleados públicos tras la reversión en 2023, a las que se suma la revalorización de un 2,5 % pactada para 2024-, lo que hace que haya diferencias entre lo que puede cobrar un trabajador en una ITV y lo que se le abona a otro en ese mismo puesto, pero en otro centro.

Coches en la cola para pasar la ITV en la estación de Vara de Quart. / JM López

El problema tras ello, añaden, es que la RPT realizada "ni tiene en cuenta, ni nombra" esa homogeneización salarial de todo el personal que debe concluirse para el próximo año. Además, critican también la "falta de negociación" que consideran que ha habido en este proceso. "[La RPT] es obligado negociarla y no nos han dado opción", recriminan a Industria las citadas fuentes, que piden también que se "garanticen los derechos del personal subrogado". Preguntada sobre ello, desde la conselleria que dirige Marián Cano rechazan que se vaya a incumplir ese pacto. "El compromiso con la homogeneización se mantiene", remarcan.

Actualización a empleados públicos

Sin embargo, las centrales no solo han criticado este asunto. También afean que desde Sitval no se habría abonado la actualización salarial del 2,5 % que se estableció para todos los empleados públicos a nivel estatal, algo que -denuncian- "lo marca la ley" y ante la cual "somos la única empresa pública en la que no se ha incrementado". Sobre ello, desde Industria aseguran que "no se ha podido aplicar porque se firmó este mes de febrero" en el tribunal de arbitraje laboral y que este será un ingreso que se llevará a cabo este mes tanto para febrero como con efecto retroactivo para enero.

