KM ZERO nombra a Beatriz Jacoste como nueva CEO

KM ZERO Food Innovation Hub ha nombrado a Beatriz Jacoste como nueva CEO de la organización. Jacoste asumirá la dirección estratégica del primer hub de innovación alimentaria de España, tomando el relevo de Raúl Martín, quién ha ocupado el cargo desde su fundación y que seguirá ligado a la entidad a través de sus funciones como CEO de Familia Martínez, división corporativa impulsora de KM ZERO.

Este movimiento viene acompañado del nombramiento de Nora Romero como directora de Innovación y de Catalina Valencia como directora de Grandes eventos y Comunidad. Con esta redistribución de cargos, KM ZERO abordará la etapa de madurez de un proyecto pionero impulsado por Paco Martínez, que se ha consolidado como un referente en Europa y LATAM por su labor para impulsar la transformación del sistema alimentario a través de iniciativas como el foro internacional ftalks, con nueve ediciones celebradas en Valencia y Ciudad de México, el Think tank The Food Changemakers, el programa de innovación abierta, KM ZERO Venturing o el informe anual Fooduristic.

Experiencia

Beatriz Jacoste cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación de soluciones y estrategias en el ámbito foodtech a nivel global, junto a grandes corporaciones startups, inversores e instituciones. Jacoste ha formado parte de KM ZERO desde 2019, ocupando las responsabilidades de desarrollo de negocio y dirección general, tras pasar por instituciones como el Future Food Institute y diversas iniciativas vinculadas al ámbito de las relaciones internacionales y la innovación alimentaria.

Forma parte de grupos de líderes a nivel global como el Food Lab at Google y el programa de geopolítica QVIXOTE. Graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Europea de Madrid, la nueva CEO de KM ZERO es además Máster en Innovación Alimentaria por la Universidad de Módena.