El sector exportador valenciano se prepara para buscar mercados alternativos a EE UU

Como si de una amenaza diaria se tratara, Donald Trump anunció en la noche del jueves un nuevo capítulo en su ofensiva proteccionista comunicando que impondrá aranceles recíprocos a todos sus socios comerciales. Un movimiento, utilizando impuestos como el IVA como motivo esgrimido, que los expertos aseguran que tendrá un coste tanto para los ciudadanos estadounidenses como para aquellas firmas -entre ellas, las valencianas- que venden a día de hoy en el país norteamericano, además de fomentar en estos últimos la búsqueda de nuevos mercados de negocio. De hecho, ya están preparándose para lo que les reserve el futuro inmediato.

Cómo será el impacto

Es lo que señala Vicente Pallardó, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV), quien destaca por encima de todo que las decisiones del mandatario "son insostenibles, ya que Estados Unidos carece de capacidad para sustituir todas estas importaciones". Ante esta situación, considera que el "impacto adverso" se va a notar en dos partes. Por un lado, los consumidores estadounidenses "van a tener que pagar más" por esos mismos productos. Por otro, Pallardó apunta a que la gran duda hoy es "cuánto de ese coste van a poder absorber los exportadores y qué porcentaje van a optar por trasladárselo a los consumidores".

Sobre esta cuestión, el experto cree que esas firmas vendedoras, "cuanto mayor es la calidad de su producto, menos van a estar dispuestas a absorber ellas esos costes". O lo que es lo mismo, que mientras empresas más centradas en productos "estandarizados como el material eléctrico o la maquinaria" tendrán que absorber más esos costes, otros, como la agricultura, que "exporta calidad", tendrá más margen de maniobra.

Contenedores en el puerto de València, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

Intensificar en otros países

Pallardó asegura que estos sectores optarán por "intensificar" en otros enclaves su negocio o expandirse a países vecinos a Estados Unidos, donde cree que no se va a vivir "un buen momento para expandirse allí". Además, aunque pide no elevar la "alarma", cree para algunas empresas este golpe arancelario tendrá un "impacto importante". Es, por ejemplo, lo que va a suceder a algunas industrias auxiliares del automóvil valencianas, que están ubicadas en México para producir para Estados Unidos. "Si se consuman los aranceles del 25 % lo van a pasar mal", asegura el presidente de la patronal valenciana del metal Femeval, Vicente Lafuente, quien considera "incomprensible" el último anuncio de Trump, porque "el IVA no ha sido un factor de distorsión con ningún país en política comercial".

Desde el clúster de la automoción valenciana AVIA, su presidente y máximo dirigente de Grupo Segura, Francisco Segura, ha remarcado que en el sector “estamos a la espera de la evolución de las políticas y medidas económicas a nivel global, para determinar la afectación”. Por su parte, quién ha decidido moverse ya ha sido la Conselleria de Industria, que este viernes ha constituido una mesa de seguimiento cuyo objetivo será valorar el impacto en la industria de la autonomía de esos aranceles desde Estados Unidos.

Temor agroalimentario

Por su parte, las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana son otro de los sectores que temen el impacto económico de los aranceles recíprocos de Trump, ya que este sector, en toda España, puede verse afectado en la medida en que es el único que mantiene una balanza comercial positiva con Estados Unidos. De hecho, en 2024 las exportaciones españolas a EE UU se elevaron a 3.480 millones de euros (un 24% más que en 2023), de los que 43 millones corresponden a ventas procedentes de la Comunitat Valenciana. "Ya vimos en 2019 lo que sucedió con los aranceles a los productos agroalimentarios españoles y cómo afectaron al vino o al aceite de oliva. Habría que verlo subsector por subsector -explican desde la entidad que preside Cirilo Arnandis- en el momento en que la amenaza de Trump se concrete en medidas específicas".

En otros sectores tradicionales de la agricultura valenciana, como el de los cítricos, el volumen se ha reducido significativamente desde hace años por otras barreras no arancelarias, de forma que el impacto sería menor. "En cualquier caso, esta espiral arancelaria puede comportar la derivada de que se generen desequilibrios en los mercados, con exportaciones dirigidas inicialmente a EE UU que finalmente acaben en otros destinos", explican estas mismas fuentes.

