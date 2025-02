Ryanair ofertará 3,7 millones de plazas y dos nuevas rutas con Pescara y Poznan para viajar este verano desde Valencia

Ryanair sigue reforzando sus conexiones con el aeropuerto de Valencia de cara a la próxima temporada estival que comenzará en abril y se extenderá hasta octubre. En concreto, según ha explicado a este diario la aerolínea irlandesa -que mueve más del 43 % de los pasajeros que pasan por las instalaciones de Manises-, para el próximo verano se elevarán hasta los 3,7 millones las plazas que ofrecerá para viajar con origen o destino el aeródromo provincial. Esto supondrá aumentar en alrededor de 200.000 los asientos a disposición de los usuarios durante este periodo, una realidad que vendrá acompañada de unas frecuencias semanales récord -en concreto, 325 vuelos- y el estreno de dos nuevas rutas -hasta un total de 62- que no estaban durante la misma temporada del año pasado: una con Pescara (Italia) y otra con Poznan (Polonia).

"Atractivo" todo el año

En declaraciones en exclusiva a este diario, la 'country manager' de la firma en España, Elena Cabrera, explicó ayer que Valencia "está entre nuestras mejores bases" de todo el país ya que desde que dio comienzo en 2004 es "una operativa que no ha parado de crecer". Sobre ello, la dirigente destacó que es un destino "que encaja perfectamente dentro de esa estrategia de desestacionalizar el turismo", ya que es "atractivo" no solo en verano y eso "permite que sigamos creciendo durante todo el año". Además, remarcó que es un territorio que "cada vez interesa más, se ha internacionalizado mucho" y sirve como polo de atracción no solo por las Fallas sino también para un colectivo como el de los estudiantes. Una realidad que no ha decaido con la dana, que no ha generado "problemas en la imagen" del destino fuera de sus fronteras.

Sobre el contexto actual marcado por un récord de pasajeros en 2024 y a la espera de que Aena dé a conocer cómo será el proyecto de ampliación del aeropuerto, Cabrera insistió en que en Ryanair aún "tenemos margen para crecer", algo que demuestra que mientras su operativa en España crece en plazas un 3 %, en el caso de Valencia lo hace al doble. Pese a ello, apuntó que "siempre es de agradecer la ampliación de las infestructuras para seguir creciendo, que es lo que queremos en Valencia de cara al futuro". Eso sí, sobre si el conflicto con Aena -derivado del alza de las tasas del gestor y que ha provocado que la compañía quite 800.000 plazas este verano- puede afectar a las instalaciones valencianas, Cabrera dejó claró que "no habrá decrecimiento" en Manises.

Elena Cabrera, durante su visita a Levante-EMV el pasado año. / Germán Caballero

Del mismo modo, la 'country manager' también aseguró que de cara a este verano los precios de los vuelos "se mantendrán estables" y defendió -en relación a la multa de 179 millones impuesta por el Ministerio de Consumo por las maletas de cabina- que sus condiciones de equipaje cumplen "con la normativa europea" ofreciendo la maleta de mano "de manera gratuita si entra debajo de los asientos".

Los destinos

Pero, más allá de valoraciones, ¿a dónde permitirá viajar Ryanair este verano desde Valencia? La lista la componen: Agadir, Fez, Marrakech y Tánger (Marruecos); Karlsruhe, Berlín, Colonia, Fráncfort, Memmingen, Nuremberg (Alemania); Bari, Bolonia, Cagliari, Lamezia, Milán, Bérgamo, Nápoles, Palermo, Pescara, Pisa, Roma, Treviso, Triestre, Turín y Verona (Italia); Belfast (Irlanda del Norte); Birmingham, Bristol, East Midlands, Londres y Manchester (Inglaterra); Bruselas y Charleroi (Bélgica); Budapest (Hungría); Cork y Dublín (Irlanda); Edimburgo (Escocia); Eindhoven (Países Bajos); Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Málaga, Mallorca, Menorca, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Tenerife Sur (España); Cracovia, Breslavia y Poznan (Polonia); Lisboa y Oporto (Portugal); Malta; Marsella, Nantes, París y Toulouse (Francia); Sofía (Bulgaria), Estocolmo (Suecia) y Viena (Austria). No obstante, respecto al verano pasado, desaparecen cuatro rutas también: Burdeos, Hamburgo, Varsovia y la ciudad danesa de Billund.